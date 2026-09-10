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Трима лекари отиват на съд след смъртта на 6-годишно момче в Пловдив

Трима лекари отиват на съд след смъртта на 6-годишно момче в Пловдив

10 Септември, 2026 18:09 542 5

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Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и телесната му маса и не са разпознали животозастрашаващо усложнение

Трима лекари отиват на съд след смъртта на 6-годишно момче в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари - двама анестезиолози и зъболекарка, обвинени във връзка със смъртта на 6-годишно момче в пловдивска клиника.

Детето е починало на 4 април 2025 г. след дентална операция, съобщиха от пресслужбата на прокуратурата.

Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка.

Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и телесната му маса и не са разпознали животозастрашаващо усложнение.

Стоматоложката е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и 6-годишното дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност.


България
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