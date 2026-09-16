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Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

16 Септември, 2026 11:37 437 4

  • теч-
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  • гара-
  • карнобат

Очаква се специализиран екип, който пътува от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема

Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Теч на газ от жп цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради.

По първоначална информация изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен.

Като превантивна мярка жп гарата е евакуирана. Очаква се специализиран екип, който пътува от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема.

Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха.


България
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  • 1 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДАЖЕ Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ ДИША ТОЗИ ГАЗЬ

    11:51 16.09.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    сняг в Карнобат

    12:00 16.09.2026

  • 3 Снегурочка

    3 0 Отговор
    Ба, бутилките на АГУ са с 10 годишна годност. За цистерните май не е така :)

    12:40 16.09.2026

  • 4 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Цистерната, си е.... npъцнaлa.

    13:01 16.09.2026

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