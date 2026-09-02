Мъж загина при тежка катастрофа с комбайн край Карнобат

73-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя София - Карнобат - Айтос, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 21:10 часа на 1 септември, в района на километър 442+700, в посока Карнобат.
По данни на полицията автомобилът е управляван от 73-годишен мъж от село Искра, се е движил с несъобразена скорост и е катастрофирал в селскостопанска машина - комбайн.
Водачът на автомобила е загинал на място. Комбайнът е бил управляван от 35-годишен мъж от Айтос. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какво
Коментиран от #2
13:19 02.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "какво":Жъне, жъне😔😔✝️
13:22 02.09.2026
3 Кво Сега ?
Комбайна ли ?
Коментиран от #4
13:24 02.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Кво Сега ?":Ами в 21:10 не е светло, а едва ли хейдерът е бил осветен или прибран в платното на машината❗
13:36 02.09.2026
5 Българин
Коментиран от #6, #7
13:39 02.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Българин":Има доста опасни и неадекватни и на 30❗
Значи ли това да не се дават книжки на ненавършили 40 години🤔❓
13:49 02.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Българин":А в случая опасен и с неадекватно поведение е бил 35 годишният комбайнер❗
13:51 02.09.2026