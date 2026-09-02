Мъж загина при тежка катастрофа с комбайн край Карнобат

73-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя София - Карнобат - Айтос, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 21:10 часа на 1 септември, в района на километър 442+700, в посока Карнобат.

По данни на полицията автомобилът е управляван от 73-годишен мъж от село Искра, се е движил с несъобразена скорост и е катастрофирал в селскостопанска машина - комбайн.

Водачът на автомобила е загинал на място. Комбайнът е бил управляван от 35-годишен мъж от Айтос. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.