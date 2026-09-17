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Бай Фидос за "Петрохан": Калушев дойде при мен с момче на 11-13 години. То се представи като син на ламата

Бай Фидос за "Петрохан": Калушев дойде при мен с момче на 11-13 години. То се представи като син на ламата

17 Септември, 2026 19:43 2 205 49

  • бай фидос-
  • хижа петрохан-
  • ивайло калушев-
  • момче-
  • син

Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред, а стаите са много. Веднага разбрах, че са особени хора., коментира бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова

Бай Фидос за "Петрохан": Калушев дойде при мен с момче на 11-13 години. То се представи като син на ламата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спомням си деня, в който при мен дойде ламата Ивайло Kaлушев заедно с едно 11-13 годишно момче. Попитах момчето как му е името и той се представи като син на лидера на групата. Това не събуди никакво съмнение в мен, поради каква причина ще ме лъжат, питах се. Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред, а стаите са много. Веднага разбрах, че са особени хора. Това разказа днес Бай Фидос от Монтана.

Той е баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова и е продал хижа "Петрохан" на групата на Ивайло Калушев, информират от "24 часа".

"Заповядаха ми да си събера бързо багажа, а той беше дребни неща. Помолих да ми помогнат с превоз, отказаха ми, а след това попитах за тоалетната и това ми отказаха под предлог, че „не може да се влиза и да не се гледа". Отправих молба за едно кафе, отказаха ми. Тогава момчето се доближи до мен и ми каза: „Видя ли какви хора са. Това навежда на мисълта, че нещо се крие", разказва бай Фидос.

Той е стопанисвал базата цели 13 години. Погледнал в столовата и видял натрупани кашони с камери.

Това е станало при последното му посещение в "Петрохан". Оттогава не е стъпвал там.

Организацията на природозащитниците е от януари 2022 година. В град Монтана се говори, че групата от Националната агенция за контрол на защитени територии са имали и друга дейност. Чува се сред запознати с действията на зелената организация, че са помагали на полицията и са предоставяли данни за трафик на хора, помагали са и с модерно оборудване. Тогава парите за МВР не достигали и престъпниците били по- добре въоръжени и по-мобилни от полицаите.
"Познавам хижата много добре, там отглеждах петли, символ на мъжките чада. Съжалявам, но не съм видял тунел, мазето го бях изчистил", разказва Бай Фидос, бащата на нотариус Искра Фидосова.

Хижата е строена по повод 60-годишнината от Септемврийското въстание от 1923 година, уверява той. Учудва, че са сложили слънчеви панели, след като в хижата има по 100 киловата електрическа енергия, но се съгласява, че те са избирали по-модерни начини.
За тези рейнджъри много се говорело сред хората. Запалени планинари се оплаквали, че са ги заплашвали и предупреждавали да не минават оттам, когато са се разхождали сред природата. Сложили надписи „Стреля се без предупреждение".

Докато хижата е била собственост на Фидос тя била отворена ден и нощ, всички се движели свободно, туристи отивали до ски пистата, ученици ходели на лагер. Той с мъка и дълго чакане извоювал две звезди за туристическата хижа от тогавашната министър Ангелкова, но така се увеличили изискванията към хижаря.

"Жал ми е за това момче Николай, което е убито и за самоубилите се млади мъже. Това е голяма трагедия, поднасям съболезнования на близките им", каза Бай Фидос. Познавал Ивайло Иванов. За него знае , че той е от село Безденица, а майка му от Белотинци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    34 14 Отговор
    Кадърните криминалисти отдавна напуснаха системата осъзнавайки че вместо да гонят престъпници те на практика изпълняват техните заповеди..! Останаха само плюнки , един криминален ПСИХОЛОГ няма нищо общо с криминален ПСИХИАТЪР..! Единия е лекар другия аматьор и лаладжия.

    Коментиран от #6

    20:06 17.09.2026

  • 2 Добре, че е било

    30 7 Отговор
    това 11-13 годишно момче, иначе бай Фидан щеше да го отнесе...

    Коментиран от #3

    20:07 17.09.2026

  • 3 Оня с рикията

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добре, че е било":

    бай Фидос

    Коментиран от #4

    20:08 17.09.2026

  • 4 Добре де,

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с рикията":

    Фидан, Фидос, все тая...

    Коментиран от #36

    20:08 17.09.2026

  • 5 терзийко

    24 6 Отговор
    без пари я взехме тая хижа

    Коментиран от #14, #43

    20:09 17.09.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ти пък , кога си виждал кадърен криминалист, като си на полето, бе?

    20:10 17.09.2026

  • 7 кокор спецова

    30 3 Отговор
    пазехме балкана от черната пантера

    20:10 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пффф

    23 3 Отговор
    То колкото апартамент в някой краен квартал. А правили ли впечатление , че таз хижа е огромна с много стаи , да не се окаже , че са приемали бая гости там???

    Коментиран от #26

    20:12 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    45 3 Отговор

    До коментар #5 от "терзийко":

    Пак да кажа, езък за хубавата хижа..... А Фидос да каже как са купили хижата, като хижите не беше разрешено да се приватизират и да се продават.... Хубава, нова хижа беше .....

    20:18 17.09.2026

  • 15 Коалиция Петрохан

    19 5 Отговор
    ....е с трите крака вътре!

    20:20 17.09.2026

  • 16 Терзиев

    26 6 Отговор
    И аз помогнах с каквото можах.

    Коментиран от #23

    20:21 17.09.2026

  • 17 Механик

    34 6 Отговор
    Бай Фидосе, стара мазна дрипа си ти. Не се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. То така лесно се не купува такава хижа. Ти специално как я купи, та после я и продаде на Калушан и сектата му?
    От де взе пари, бай Фидосчо?

    20:23 17.09.2026

  • 18 Циник

    8 2 Отговор
    Абе това хубаво ама къде бяха тези величествени информации преди на МВР да им лъснат гащите, че и хабер са си нямали какво се е случвало там и че никой не вярва на скалъпената им официална версия. А за бай Фидос съм съгласен, че му се е разминало, че верно без транспорт нямаше да може да се прибере, освен ходейки на ръце.

    20:24 17.09.2026

  • 19 бай фидироз

    13 13 Отговор
    платиха ми да измисля нещо за пред хората само не и канал за контрабанда осъществяван от "държавата" както навремето в куманизъма държавата тайно произвеждаше забранения в цял свят каптагон и търгуваше контрабандно а за лумпините чакане цял живот за бракма от раша и черно бял тиливизор!

    Коментиран от #21

    20:25 17.09.2026

  • 20 Шорт

    15 3 Отговор
    Тоя пак да се радва че ЛАМИТЕ не са го опънали!

    Коментиран от #34

    20:25 17.09.2026

  • 21 бракма от раша

    1 13 Отговор

    До коментар #19 от "бай фидироз":

    и руски пляски...

    Коментиран от #24

    20:28 17.09.2026

  • 22 име

    8 3 Отговор
    Пак ли локума с трафика на хора? Обществена тайна е, че службите ни правят чадър над трафика на мигранти, покровителстват транзитното им преминаване до западната ни граница, където ги поемат сърбите, после унгарците и от там в Германистан, кодето ги покани меркелицата. От ЕС идват на проверки, ние не им показваме нищо, и след няколко дни си заминават. Иначе, ако ги регистрираме у нас, ще ни връщат след отсяване най-кофти материала и ще се напълним с джангали. Добре че в службите ни има съвестни българи. Само че версията, че са ги убили щото са разкрили канали, за които всички знаят, издиша много яко.

    Коментиран от #45

    20:29 17.09.2026

  • 23 Шорт

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Терзиев":

    Спонсорирал ги само с 250000 евро! Капка в морето!

    20:30 17.09.2026

  • 24 поемай сега внимателно банана

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "бракма от раша":

    И слушкай, че ДАНС да не ликвидират и теб!

    20:32 17.09.2026

  • 25 По начало

    9 2 Отговор
    Тоест изроди са си били по начало.

    20:33 17.09.2026

  • 26 По данъчна оценка

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "пффф":

    Пак добре, че и толкова са писали. Иначе сумата гарантирано е по четири-пет поне, там има и декари земя/гора. Правили са мини-сглобка на Петрохан - ГЕРБ+ППлгДБбт. Бай Фидос, опитен кадър и другар, след продажбата е искал да разбере едно-друго, но ламите са нямали търпение да започнат с разширяването на фонтанелите и бързо го отпратили. Иначе се сетих за нещо за петроханци - онази възвишена интелигента жена, която беше казала, че синът и излъгал, че лама Иво му е правил вътрешен масаж, при двете обективни журналистки, които изобщо не са свързани с ППлгДБбт - тя ли лъже, или синът й лъже в крайна сметка? Или всичко е постановка да замажат мафиотското убийство, поръчано от Йети, мексиканските картели и трафикантите за хора, изпълнено от Джон Уик и Джейсън Борн? А иначе още един петроханец беше ударен злобно политически и уволнен днес - онзи директор, който камери в тоалетните не е слагал, но ги гледал на телефона си. Поредният удар срещу свободната любов у нас, крайно време е да разберат някои, че тук не е Москва!

    Коментиран от #32

    20:42 17.09.2026

  • 27 Ъхъ, за 96000 лева такава огромна хижа

    11 0 Отговор
    Фидосова сигурно я е приватизирала за 9600. Тибетска лама да си на тоя свят. Или мексикански наркотърговец.

    Коментиран от #44

    20:42 17.09.2026

  • 28 Бай фидос

    1 2 Отговор
    И бай пееВос го сътвориха , а бай деньоденьос го изпълни ..

    20:42 17.09.2026

  • 29 Байно

    6 3 Отговор
    Как вървеше производството на кап...тагон в съседните ,на хижата стоп.постройки.

    20:43 17.09.2026

  • 30 БАЙ ФОДОС

    2 2 Отговор
    МОЙТО УВАЖЕНИЯ КЪМ ТЕБ ,ТЕЗИ ...УКЛУЦИ СА ЗАТРИВАНЕ СПРАВКА ...АШИСТИ.

    20:44 17.09.2026

  • 31 Сега ясно ли ви е защо Пъпъдеругите

    3 2 Отговор
    изровиха оня амнистирания и го развяват?

    20:45 17.09.2026

  • 32 Байно

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "По данъчна оценка":

    Киро ли си,Росен ли си,но си платен бок...луук.

    Коментиран от #38

    20:46 17.09.2026

  • 33 Вимето на народа

    6 0 Отговор
    Аз ли не разбрах?
    Хижата струва няма и 50 000 евро?

    20:47 17.09.2026

  • 34 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Шорт":

    Те може и да са ама той да не би да си признае.... Лама екшън.

    20:48 17.09.2026

  • 35 Според мен

    3 0 Отговор
    И бай Фидос го е отнесъл! Ламата не прощава!

    20:49 17.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фидосова

    7 1 Отговор
    Без Бойко нищо не става.

    20:56 17.09.2026

  • 38 Недей

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Байно":

    Аси, да се вълнуваш, слагай розовия пеньоар, че културистът се прибира и ще работите за бебе, ще се успокоиш! Иначе нормално да мислиш кой е платен и кой не е. Така стават нещата при либералните люде - само за пара. Или крипто, ама зависи какво и къде.

    20:56 17.09.2026

  • 39 Сзо

    1 2 Отговор
    Стииига бе! Няма ли да спрете да се опитвате да ни промивате мозъците! Няма да стане!!! Бай Фидос? Всичко което казва е ЕЖК... говори се, хората казаха и т.н. А това със слънчевите панели няна каво да се коментира.

    20:57 17.09.2026

  • 40 вЕрваме му

    5 2 Отговор
    Бил собственик, ама не знаел за тунела под хижата, за който вече няколко души потвърдиха, че съществува.

    20:58 17.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 фонтанелата

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "терзийко":

    да бе колкото една панелка в люлин...

    20:59 17.09.2026

  • 44 Грешиш.

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ъхъ, за 96000 лева такава огромна хижа":

    Купена е за 5000 лв. от Фидосова. Но тогава парите бяха с различна стойност.

    20:59 17.09.2026

  • 45 те не са разкрили каналите

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    те са били част от канала просто са ги очистили защото знаят много …

    21:09 17.09.2026

  • 46 Той

    1 0 Отговор
    А, бай ти Фидос, от кади е знаел, че онзи е ЛАМА?

    21:15 17.09.2026

  • 47 само да кажа

    0 1 Отговор
    96000 са вписани пред нотариуса а реалната сума е под масата… но въпроса е защо бай фидос я е продал какво или кой го е накарал незнам да има друг човек в българия да е собственик на хижа и то на граница такъв имот не се продава

    21:18 17.09.2026

  • 48 Работата нещо се оплита здраво

    1 1 Отговор
    Ако си мислите, че бай Фидос, бащата на Искра Фидосова е наивник и ще продаде такъв огромен имот на цената на гараж в София, жестоко се къжете.
    Само да ви напомня, че Искра Фидосова е приближена на Борисов и в момента не е депутат защото отдавна изкарва луди пари като нотариус в София. И един нотариус, през ръцете на която преминават хиляди имота да посъветва баща си да продаде този имот без пари.

    Тук явно става въпрос за някаква подмолна далавера между ПП-ДБ и Борисов.
    Как така стана, че в началото Кирил Петков искаше да вкарва Борисов в затвора, а след това в изтеклото видео каза 1:1, "че иска да изпере Бойко".

    Тази мрежа май ще излезе много по-сериозна, отколкото знаехме досега.

    21:19 17.09.2026

  • 49 параграф

    0 0 Отговор
    "Великият" юрист ,се оказа селянче от Безценица.
    Затова и " кантората" му е в гората.

    21:30 17.09.2026

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