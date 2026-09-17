Бай Фидос за "Петрохан": Калушев дойде при мен с момче на 11-13 години. То се представи като син на ламата

Спомням си деня, в който при мен дойде ламата Ивайло Kaлушев заедно с едно 11-13 годишно момче. Попитах момчето как му е името и той се представи като син на лидера на групата. Това не събуди никакво съмнение в мен, поради каква причина ще ме лъжат, питах се. Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред, а стаите са много. Веднага разбрах, че са особени хора. Това разказа днес Бай Фидос от Монтана.
Той е баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова и е продал хижа "Петрохан" на групата на Ивайло Калушев, информират от "24 часа".
"Заповядаха ми да си събера бързо багажа, а той беше дребни неща. Помолих да ми помогнат с превоз, отказаха ми, а след това попитах за тоалетната и това ми отказаха под предлог, че „не може да се влиза и да не се гледа". Отправих молба за едно кафе, отказаха ми. Тогава момчето се доближи до мен и ми каза: „Видя ли какви хора са. Това навежда на мисълта, че нещо се крие", разказва бай Фидос.
Той е стопанисвал базата цели 13 години. Погледнал в столовата и видял натрупани кашони с камери.
Това е станало при последното му посещение в "Петрохан". Оттогава не е стъпвал там.
Организацията на природозащитниците е от януари 2022 година. В град Монтана се говори, че групата от Националната агенция за контрол на защитени територии са имали и друга дейност. Чува се сред запознати с действията на зелената организация, че са помагали на полицията и са предоставяли данни за трафик на хора, помагали са и с модерно оборудване. Тогава парите за МВР не достигали и престъпниците били по- добре въоръжени и по-мобилни от полицаите.
"Познавам хижата много добре, там отглеждах петли, символ на мъжките чада. Съжалявам, но не съм видял тунел, мазето го бях изчистил", разказва Бай Фидос, бащата на нотариус Искра Фидосова.
Хижата е строена по повод 60-годишнината от Септемврийското въстание от 1923 година, уверява той. Учудва, че са сложили слънчеви панели, след като в хижата има по 100 киловата електрическа енергия, но се съгласява, че те са избирали по-модерни начини.
За тези рейнджъри много се говорело сред хората. Запалени планинари се оплаквали, че са ги заплашвали и предупреждавали да не минават оттам, когато са се разхождали сред природата. Сложили надписи „Стреля се без предупреждение".
Докато хижата е била собственост на Фидос тя била отворена ден и нощ, всички се движели свободно, туристи отивали до ски пистата, ученици ходели на лагер. Той с мъка и дълго чакане извоювал две звезди за туристическата хижа от тогавашната министър Ангелкова, но така се увеличили изискванията към хижаря.
"Жал ми е за това момче Николай, което е убито и за самоубилите се млади мъже. Това е голяма трагедия, поднасям съболезнования на близките им", каза Бай Фидос. Познавал Ивайло Иванов. За него знае , че той е от село Безденица, а майка му от Белотинци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6
20:06 17.09.2026
2 Добре, че е било
Коментиран от #3
20:07 17.09.2026
3 Оня с рикията
До коментар #2 от "Добре, че е било":бай Фидос
Коментиран от #4
20:08 17.09.2026
4 Добре де,
До коментар #3 от "Оня с рикията":Фидан, Фидос, все тая...
Коментиран от #36
20:08 17.09.2026
5 терзийко
Коментиран от #14, #43
20:09 17.09.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Овчар":Ти пък , кога си виждал кадърен криминалист, като си на полето, бе?
20:10 17.09.2026
7 кокор спецова
20:10 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пффф
Коментиран от #26
20:12 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Европеец
До коментар #5 от "терзийко":Пак да кажа, езък за хубавата хижа..... А Фидос да каже как са купили хижата, като хижите не беше разрешено да се приватизират и да се продават.... Хубава, нова хижа беше .....
20:18 17.09.2026
15 Коалиция Петрохан
20:20 17.09.2026
16 Терзиев
Коментиран от #23
20:21 17.09.2026
17 Механик
От де взе пари, бай Фидосчо?
20:23 17.09.2026
18 Циник
20:24 17.09.2026
19 бай фидироз
Коментиран от #21
20:25 17.09.2026
20 Шорт
Коментиран от #34
20:25 17.09.2026
21 бракма от раша
До коментар #19 от "бай фидироз":и руски пляски...
Коментиран от #24
20:28 17.09.2026
22 име
Коментиран от #45
20:29 17.09.2026
23 Шорт
До коментар #16 от "Терзиев":Спонсорирал ги само с 250000 евро! Капка в морето!
20:30 17.09.2026
24 поемай сега внимателно банана
До коментар #21 от "бракма от раша":И слушкай, че ДАНС да не ликвидират и теб!
20:32 17.09.2026
25 По начало
20:33 17.09.2026
26 По данъчна оценка
До коментар #12 от "пффф":Пак добре, че и толкова са писали. Иначе сумата гарантирано е по четири-пет поне, там има и декари земя/гора. Правили са мини-сглобка на Петрохан - ГЕРБ+ППлгДБбт. Бай Фидос, опитен кадър и другар, след продажбата е искал да разбере едно-друго, но ламите са нямали търпение да започнат с разширяването на фонтанелите и бързо го отпратили. Иначе се сетих за нещо за петроханци - онази възвишена интелигента жена, която беше казала, че синът и излъгал, че лама Иво му е правил вътрешен масаж, при двете обективни журналистки, които изобщо не са свързани с ППлгДБбт - тя ли лъже, или синът й лъже в крайна сметка? Или всичко е постановка да замажат мафиотското убийство, поръчано от Йети, мексиканските картели и трафикантите за хора, изпълнено от Джон Уик и Джейсън Борн? А иначе още един петроханец беше ударен злобно политически и уволнен днес - онзи директор, който камери в тоалетните не е слагал, но ги гледал на телефона си. Поредният удар срещу свободната любов у нас, крайно време е да разберат някои, че тук не е Москва!
Коментиран от #32
20:42 17.09.2026
27 Ъхъ, за 96000 лева такава огромна хижа
Коментиран от #44
20:42 17.09.2026
28 Бай фидос
20:42 17.09.2026
29 Байно
20:43 17.09.2026
30 БАЙ ФОДОС
20:44 17.09.2026
31 Сега ясно ли ви е защо Пъпъдеругите
20:45 17.09.2026
32 Байно
До коментар #26 от "По данъчна оценка":Киро ли си,Росен ли си,но си платен бок...луук.
Коментиран от #38
20:46 17.09.2026
33 Вимето на народа
Хижата струва няма и 50 000 евро?
20:47 17.09.2026
34 Гост
До коментар #20 от "Шорт":Те може и да са ама той да не би да си признае.... Лама екшън.
20:48 17.09.2026
35 Според мен
20:49 17.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фидосова
20:56 17.09.2026
38 Недей
До коментар #32 от "Байно":Аси, да се вълнуваш, слагай розовия пеньоар, че културистът се прибира и ще работите за бебе, ще се успокоиш! Иначе нормално да мислиш кой е платен и кой не е. Така стават нещата при либералните люде - само за пара. Или крипто, ама зависи какво и къде.
20:56 17.09.2026
39 Сзо
20:57 17.09.2026
40 вЕрваме му
20:58 17.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 фонтанелата
До коментар #5 от "терзийко":да бе колкото една панелка в люлин...
20:59 17.09.2026
44 Грешиш.
До коментар #27 от "Ъхъ, за 96000 лева такава огромна хижа":Купена е за 5000 лв. от Фидосова. Но тогава парите бяха с различна стойност.
20:59 17.09.2026
45 те не са разкрили каналите
До коментар #22 от "име":те са били част от канала просто са ги очистили защото знаят много …
21:09 17.09.2026
46 Той
21:15 17.09.2026
47 само да кажа
21:18 17.09.2026
48 Работата нещо се оплита здраво
Само да ви напомня, че Искра Фидосова е приближена на Борисов и в момента не е депутат защото отдавна изкарва луди пари като нотариус в София. И един нотариус, през ръцете на която преминават хиляди имота да посъветва баща си да продаде този имот без пари.
Тук явно става въпрос за някаква подмолна далавера между ПП-ДБ и Борисов.
Как така стана, че в началото Кирил Петков искаше да вкарва Борисов в затвора, а след това в изтеклото видео каза 1:1, "че иска да изпере Бойко".
Тази мрежа май ще излезе много по-сериозна, отколкото знаехме досега.
21:19 17.09.2026
49 параграф
Затова и " кантората" му е в гората.
21:30 17.09.2026