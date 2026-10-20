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"Сова Харис": След балотаж - 65,8% за Илияна Йотова, 34,2% - за Андрей Гюров

"Сова Харис": След балотаж - 65,8% за Илияна Йотова, 34,2% - за Андрей Гюров

20 Октомври, 2026 10:15 600 36

  • проучване-
  • сова харис-
  • избори-
  • президент

Националистическият вот се концентрира около кандидатите Костадин Костадинов и Петър Волгин - на значителна дистанция от възможността да достигнат до балотаж

"Сова Харис": След балотаж - 65,8% за Илияна Йотова, 34,2% - за Андрей Гюров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Готовност да гласуват за кандидат президентската двойна Илияна Йотова-Кирил Вълчев заявяват около половината от решилите да гласуват - 49,2%.

За основните им конкуренти Андрей Гюров-Георги Кандев - ще гласуват 24,8%.

Националистическият вот се концентрира около кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин (9,5%) - на значителна дистанция от възможността да достигнат до балотаж.

Забележими в кампанията са двойките Радостин Василев-Красимир Манов (3,1%), Ивелин Михайлов-Юлиана Матеева (2,6%) и Иван Христанов-Стоянка Черкезова (1,9%). Тяхното присъствие обаче се свежда до борба за престиж.

Това показват резултатите представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция "СОВА ХАРИС" в периода 13–17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник „Труд news“.

Не трябва да се пренебрегва и фактът, че основният фаворит е жена, което е предимство в тази турболентна обстановка както в страната, така и в международен план. Проевропейската ориентация за бъдещето на страната ни продължава да бъде водеща, коментират авторите на изследването.

ЛИПСАТА НА ИНТРИГА НАМАЛЯВА ИНТЕРЕСА КЪМ ИЗБОРНАТА НАДПРЕВАРА

Финала на кампанията за президентските избори. Социологическите данни показват, че ситуацията е сходна с тази от последните избори за президент, проведени през 2021 г. Декларираната избирателна активност е 38,1%. Това ниво е с 2% по-ниско от активността на изборите през 2021 г.

И тогава основното противопоставяне беше между действащ президент с ляво-центристки възгледи, отстояващ традиционни ценности, и конкурент, стоящ вдясно от центъра с либерална насоченост.

Прочети за 5 мин.
Директен дебат нямаше, дискусиите по конкретни политики бяха на заден план, акцентът в кампанията бяха опити за компрометиране на опонента на личностна основа. И тогава, и сега тази постановка сведе борбата до премерване на твърдите ядра от симпатизанти на двете страни и неспособност за привличане на периферен електорат. Съотношението между подкрепата за двете страни обаче е твърде асиметрично: лявоцентристки ориентираните са над два пъти повече от тези с дясноцентристка ориентация, се посочва в изследването.

БАЛОТАЖ ЩЕ ИМА

Поради изискване на закона балотаж ще има. Според получените данни за втори тур ще се класират двойките Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев.

Регистрираното съотношение на евентуална подкрепа е 65,8% за Йотова-Вълчев срещу 34,2% за Гюров-Кандев, което е твърде сходно със ситуацията преди 5 години. Засега не се забелязва тенденция за възможна промяна на нагласите на гласоподавателите. Двойката Йотова-Вълчев би имала още по-голяма преднина срещу кандидатската двойка на националистите Костадинов-Волгин (72,7% срещу 27,3%).

Отговорите на въпроса „Бихте ли гласували за следната кандидат-президенстка двойка“ показва нагласи, необвързани с конкретната ситуация и дават възможност да се определи размера на максималната подкрепа, която дадени кандидати биха могли да постигнат.

За Йотова-Вълчев това са 29,5% от всички гласоподаватели, намиращи се на територията на България, за Гюров-Кандев – 11,7%, за Костадинов-Волгин – 7,6%. Тези данни означават, че електоралният максимум на Йотова-Вълчев е около 1,5 млн. гласа. На Гюров-Кандев – 600 000, а на Костадинов-Волгин – 400 000. Разбира се, до края на кампанията промени в избора на гласоподавателите са възможни, но в рамките на очерталите се параметри. Към момента няма индикации, че някой от кандидатите може да привлече вълна извън декларираната подкрепа. Фактът, че предизборната обстановка се характеризира с наличието на изявен фаворит, се отразява негативно на избирателната активност.

НАСТОЯЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА СЕ ВПИСВА НАЙ-ДОБРЕ ОЧАКВАНИЯТА НА ЕЛЕКТОРАТА

По отношение на позицията на България в Европа най-голям дял от хората (47,7%) подкрепят подход, основан на лоялност към европейските партньори, но и на отстояване на националните интереси. Същевременно 36,4% предпочитат страната да се ръководи единствено от собствените си интереси, докато едва 10,5% смятат, че България трябва да следва решенията на европейските институции. Това разпределение показва отчетливо предпочитание към самостоятелно определяне на националната политика, без да се отхвърля европейското сътрудничество.

По отношение на президентската институция преобладава очакването тя да изпълнява ролята на коректив (49,8%), а не толкова на балансьор (37,7%). Това предполага търсене на по-активен институционален контрол и способност за противодействие на управленски решения, които се възприемат като проблематични. Резултатът може да се интерпретира и като индикация за неудовлетвореност от функционирането на останалите политически институции.
Оценките за причините за ръста на цените у нас също разкриват критична нагласа към вътрешното управление.

Почти половината (47,5%) посочват вътрешнополитически фактори като основна причина, при 37,2%, които акцентират върху външнополитическите обстоятелства. Това показва, че значителна част от обществото търси обяснението за поскъпването преди всичко във вътрешните икономически и политически процеси. Тези резултати отразяват обществените възприятия, а не доказват обективния относителен принос на различните фактори за инфлацията.

Нагласите относно предстоящите избори са по-нееднозначни. Макар 45,2% да очакват правителството да осигури условия за честен и демократичен вот, 24% не споделят това мнение, а 30,8% не могат да преценят.

Значителният дял на колебаещите се, заедно с една четвърт от пълнолетните българи, изразяващи недоверие, показва, че доверието в гаранциите за честен изборен процес не е категорично.

Положителните очаквания са най-разпространената отделна позиция, но не формират абсолютно мнозинство. В сравнение с предизборната ситуация от април 2026 г., сега делът на хората, които смятат, че правителството ще успее да осигури условия за честни и демократични избори, е с 10% по-висок. Това показва, че в страната тече процес на стабилизация на отношението към изпълнителната власт.

В обобщение, проучването очертава общество с изразено желание за защита на националните интереси, очаквания към президентската институция да упражнява контрол и склонност да търси вътрешнополитическа отговорност за икономическите затруднения.

Наред с това резултатите за предстоящите избори показват наличие на несигурност и дефицит на безусловно доверие. Общият профил е на общество, което не отхвърля институционалния и европейския модел, но очаква по-убедително отстояване на интересите си и по-голяма отчетност от страна на управляващите.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция СОВА ХАРИС в периода 13–17 октомври 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник „Труд news“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пффф

    36 0 Отговор
    Тез агенции трябва да се забранят със закон , това е чисто заблуждаване и манипулиране.

    Коментиран от #32

    10:17 20.10.2026

  • 2 А според ,НОВИНАР БУЛГАР,.....

    14 6 Отговор
    ВОЛГИН 69 ПРАЦЕНТА А ЗА ТАМПЛИЕРКАТА МАСОНКА МИСИРКА 21 ПРАЦЕЕНТАА...

    10:18 20.10.2026

  • 3 ХалаПенйо

    19 1 Отговор
    Тези много бъркат желаното ит тях с реалноста.
    Казано е: совите не са това, което са.

    10:19 20.10.2026

  • 4 България НЕ се нуждае от Президент!

    16 5 Отговор
    Трябва да се премахне президентската институция в България!
    Българската държава не може да си позволи да поддържа ултраскъпата паразитна президентска структура.

    Коментиран от #11

    10:19 20.10.2026

  • 5 !!!?

    17 4 Отговор
    Комунистите от съветски тип лъжат най-добре...!!!?

    10:20 20.10.2026

  • 6 Смехоран

    18 2 Отговор
    У нас президент=на безгласна буква.Йоца надипли мангизи и купи палат на синчето.Сега иска още мандат за да надипли мангизи за палат на унучето.А аз ще ходя за гъбки.

    10:20 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    7 0 Отговор
    Чекай да се почешем, и че прочетем...

    10:21 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зъл пес

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "България НЕ се нуждае от Президент!":

    Подкрепям!Не стига че си живеят като бейове,а върнаха и возенето на администрацията си за наша сметка.

    10:22 20.10.2026

  • 12 Отново !

    14 1 Отговор
    Фейк !

    10:23 20.10.2026

  • 13 Боко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кучето на Мими 🐕":

    От гоцето произлизат доста “нежни” пед- фили,растти и т.н.

    10:24 20.10.2026

  • 14 Истината

    7 9 Отговор
    Костадинов ще бъде новият президент на България! Той го заслужава най-много, а също и българите заслужаваме достойни хора като него и Волгин.

    Коментиран от #18, #22

    10:25 20.10.2026

  • 15 пффф

    7 0 Отговор
    Как пък анкетираните не казаха примерно Венци Чикагото срещу Йоло Денев , как за толкова години никои не ме анкетира а вас?

    10:25 20.10.2026

  • 16 Да ама не

    6 5 Отговор
    Ще има пак изненадани педофили!

    Коментиран от #21, #26

    10:25 20.10.2026

  • 17 Пъшо

    12 2 Отговор
    Ще обявите ли закриване и фалит на тази платена частна НПО агенция след като се окаже друго само след седмица ?

    10:26 20.10.2026

  • 18 Да питам,

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Пиеш ли си хаповете, или ходиш без шапка на слънце?

    10:28 20.10.2026

  • 19 12345

    4 1 Отговор
    Данните на ПП са манипулирани..

    10:29 20.10.2026

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Да питам,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да ама не":

    Ти май си от същата заквacka?

    10:30 20.10.2026

  • 22 Пипи

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Боже, колко мъка има на този свят.

    10:31 20.10.2026

  • 23 Хм...

    3 7 Отговор
    Изборът се свежда до това дали искаме България да бъде в Европа или васал на Русия. Простичко е.

    Коментиран от #27, #34

    10:31 20.10.2026

  • 24 Айде бе

    4 0 Отговор
    Пак манипулации.

    Всички знаем, че на втори тур отиват Костадинов и Волгин срещу Йотова!

    10:32 20.10.2026

  • 25 Анонимен

    2 1 Отговор
    РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ А ТОВА СА ДИКТАТОРСКИ ИЗБОРИ

    10:33 20.10.2026

  • 26 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да ама не":

    А усмихнати тамплиери ще има ли?

    10:33 20.10.2026

  • 27 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хм...":

    Избор няма.

    Европа гори цялата.

    Четвъртият райх на хитлеристката Урсула се разпада пред очите ни.

    Спасението е само Русия!

    10:34 20.10.2026

  • 28 Парпърляк

    0 1 Отговор
    МАча е свирен Илияна Йотова е президент на България

    10:35 20.10.2026

  • 29 Казанлъшкия

    2 1 Отговор
    Не го слушайте! Гласувайте за който си изберете, а не за тия сиамски близнаци Йотова и Гюров. Гюров тя го направи служебен премиер. Да не забравяме това. Сега бил различен. Хаха.

    10:35 20.10.2026

  • 30 Хахаха

    1 1 Отговор
    0% за наркодилъра йотовица и0% за усранациста гюро...към момента проведено социологическо проучване

    10:36 20.10.2026

  • 31 Вие ми кажете

    0 0 Отговор
    защо не мога да изразя обожанието си и безрезервната си подкрепа под статията за Кпстадинката и съветското МПС?

    10:36 20.10.2026

  • 32 Бою

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пффф":

    Април ми даваха 20 процента, а едвам хванах 14.

    10:37 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хм...":

    А тези ,които не искаме да сме нито васал на Русия, нито на ЕС за кого да гласуваме. Не виждам никаква разлика между коленичещите пред Русия и коленичещите пред ЕС и Запада - еднакви а.нтибългари са. България на първо място. Другите не трябва да но интересуват.

    10:37 20.10.2026

  • 35 Настрадин Ходжа

    0 0 Отговор
    Ако някой Ви каже,че това изследване не е атгажирано,не му вярвайте.Манипулация.Сова ли сте или бухал не знам,но изследването Ви е погрешно.Защо някой плаща за да набутва отново Гюров във властта?И в БНБ и за премиер,сега за президент.Защо някой постоянно МУ търси силна позиция?И кой е този НЯКОЙ?

    10:37 20.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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