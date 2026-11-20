Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Шестима от тях ще бъдат част от Съдийската колегия, а петима – от Прокурорската. За избора на всеки кандидат бяха нужни най-малко 160 гласа.

В Съдийската колегия влизат Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров. Най-силна подкрепа получиха Иван Ранчев, Петьо Славов и Цветко Лазаров – по 226 гласа „за“. Калин Баталски беше подкрепен от 225 депутати, Таня Радуловска получи 189 гласа, а Емил Дечев – 167.

За членове на Прокурорската колегия бяха избрани Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов. Веселин Вучков и Екатерина Салкова събраха по 227 гласа, Иван Калибацев и Красимир Комсалов – по 226, а Андрей Янкулов – 203 гласа „за“. Данните за гласуването бяха публикувани след приключването на отделните вотове.

Вотът премина на фона на политически обвинения

Изборът започна след изслушванията на кандидатите в парламентарната Правна комисия. В процедурата участваха 20 различни кандидати с общо 21 номинации, тъй като Емил Дечев беше предложен и за двете колегии.

Преди гласуването от ДПС заявиха, че имената на бъдещите членове са били предварително договорени. „Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ“, каза лидерът на формацията Делян Пеевски. Твърдението беше отправено преди началото на вота, а от ДПС посочиха списък с 11 кандидати, които според партията ще бъдат избрани.

От „Демократична България“ отхвърлиха обвиненията и заявиха, че целта е новият състав да бъде избран без определящото влияние на ГЕРБ и ДПС. Позициите на парламентарните сили бяха представени в пленарната зала преди гласуването.

Следва изборът на представител на следователите

С избора на парламентарната квота приключва основната част от процедурата по попълване на новия ВСС. Съдиите и прокурорите вече избраха своите представители от професионалната квота. Общото събрание на следователите трябва да продължи на 21 ноември избора на един член на съвета от тяхната квота, съобщи ВСС.

След приключването на всички избори новият състав на ВСС ще може да бъде конституиран. Съветът ще има ключова роля при кадровите решения в съдебната система, включително при избора на ръководители на върховни съдилища и на главен прокурор.

Източници: 24plovdiv.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg