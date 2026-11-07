Откриха телата на петима моряци на кораба „Wine Trader“

Телата на петима моряци са открити на кораба „Wine Trader“, който се намира в пристанището във Варна за ремонт. Те са намерени при огледи на плавателния съд, съобщи Българското национално радио.

Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води. След инцидента той е бил закаран във Варна, където започнали ремонтни дейности и огледи.

След удара седем души от екипажа са били в неизвестност, а няколко моряци са били спасени. С откриването на петте тела съдбата на двама от първоначално издирваните членове на екипажа все още не е уточнена.

Към момента не са съобщени допълнителни данни за самоличността на загиналите, причината за смъртта им или обстоятелствата, при които са били открити. Не е посочено и кога ще приключат огледите на кораба.

Източници: bnrnews.bg