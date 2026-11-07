Откриха телата на петима моряци на кораба „Wine Trader“

Телата на петима моряци са открити на кораба „Wine Trader“, който се намира в пристанището във Варна за ремонт. Те са намерени при огледи на плавателния съд, съобщи Българското национално радио.
Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води. След инцидента той е бил закаран във Варна, където започнали ремонтни дейности и огледи.
След удара седем души от екипажа са били в неизвестност, а няколко моряци са били спасени. С откриването на петте тела съдбата на двама от първоначално издирваните членове на екипажа все още не е уточнена.
Към момента не са съобщени допълнителни данни за самоличността на загиналите, причината за смъртта им или обстоятелствата, при които са били открити. Не е посочено и кога ще приключат огледите на кораба.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво ще стане с Билдерберг
Коментиран от #12, #15, #29
12:34 07.11.2026
2 Какво ще стане с Билдерберг
12:35 07.11.2026
3 Какво ще стане с Билдерберг
Коментиран от #9, #27
12:36 07.11.2026
4 Това
12:37 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
Коментиран от #31
12:46 07.11.2026
12 Казуар
До коментар #1 от "Какво ще стане с Билдерберг":Как си представяш, че Путин ще победи новия световен ред след като икономиката на Русия е колкото на Италия. Да се държи за ръката на Китай и крепка дружба с Ким.
12:48 07.11.2026
13 Има мир
12:54 07.11.2026
14 марко тоти
Коментиран от #16, #25
12:56 07.11.2026
15 55555
До коментар #1 от "Какво ще стане с Билдерберг":Нищо няма да събори,той е част от игра на която друг дърпа конците.Всичко ще стане така както са го планирали и демокрацията на Епщаин ще ти се стори като детска игра.А знаеш ли кое е по интересно?Това което са намислили ще го направите вие сами на себе си.Така ще ви промият мозъците и ще ви настроят един срещу друг че накрая ще ще се избивате един друг без да осъзнавате че друг прави това с вашите ръце.
Коментиран от #23, #30
12:59 07.11.2026
16 Може
До коментар #14 от "марко тоти":ама не иска,поне за момента.
12:59 07.11.2026
17 РАДЕВ И ЙОТОВА
ОТ ШЕФКАТА МУТРОФАНОВА.
НЕ ЗНАЕМ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:08 07.11.2026
18 Моряк
Коментиран от #20, #24, #26
13:16 07.11.2026
19 Бялджип
Коментиран от #28
13:21 07.11.2026
20 Бялджип7
До коментар #18 от "Моряк":Досего никой не е успял да докаже, или покаже дронът, за да се разбере какъв е, но ти "професионално" знаеш?! Поздравления! В свободната "демократична" преса, доказателства не са нужни.
Коментиран от #32, #33
13:24 07.11.2026
21 Главатаря Румен решетников
13:26 07.11.2026
22 Казанлъшкия
13:30 07.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Моряк":Какво да Ви кажа Донякъде сте прав Ако не бяха тенджерите и тиганите нямаше да се стигне до тук Сега си имаме високи цени на енергоносителите застраховките винетките храните Виновни сме си ние Пак взехме губещата страна Пак ще плащаме репарации
13:31 07.11.2026
25 Малко е зает в момента
До коментар #14 от "марко тоти":Сменят нафтовите печки в бункера, с такива на дърва и въглища.
Заради Зеленски
13:32 07.11.2026
26 Ха ха
До коментар #18 от "Моряк":Затова се и опитва да взриви ЗАЕС след като я превзе.За да изтрови с атом Европа.
13:34 07.11.2026
27 пешо
До коментар #3 от "Какво ще стане с Билдерберг":всички са за сибир
13:36 07.11.2026
28 Оглеждащ кораби
До коментар #19 от "Бялджип":До вечерта може още някой да откриеме.За къде бързаме.Времето е наше.
13:36 07.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нови Искър
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ориентирали са се по миризмата случайно.
13:46 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Моряк
До коментар #20 от "Бялджип7":Защо триете истината? Станахме за смях пред света!
13:52 07.11.2026