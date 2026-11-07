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Откриха телата на петима моряци на кораба „Wine Trader“

Откриха телата на петима моряци на кораба „Wine Trader“

7 Ноември, 2026 12:33 1 866 33

  • кораб wine trader-
  • варна-
  • моряци-
  • дрон-
  • румъния

Телата са намерени при огледи на плавателния съд, който беше закаран във Варна след удар от дрон край Румъния

Откриха телата на петима моряци на кораба „Wine Trader“ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Телата на петима моряци са открити на кораба „Wine Trader“, който се намира в пристанището във Варна за ремонт. Те са намерени при огледи на плавателния съд, съобщи Българското национално радио.

Корабът беше ударен от дрон на 15 октомври в румънски териториални води. След инцидента той е бил закаран във Варна, където започнали ремонтни дейности и огледи.

След удара седем души от екипажа са били в неизвестност, а няколко моряци са били спасени. С откриването на петте тела съдбата на двама от първоначално издирваните членове на екипажа все още не е уточнена.

Към момента не са съобщени допълнителни данни за самоличността на загиналите, причината за смъртта им или обстоятелствата, при които са били открити. Не е посочено и кога ще приключат огледите на кораба.

Източници: bnrnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво ще стане с Билдерберг

    33 9 Отговор
    Хора какво ще стане с правата на човека, ако Путин победи новия световен ред и събори епщайновата нпо демокрация на запад?

    Коментиран от #12, #15, #29

    12:34 07.11.2026

  • 2 Какво ще стане с Билдерберг

    30 4 Отговор
    Какво ще стане с независимите западни медии?

    12:35 07.11.2026

  • 3 Какво ще стане с Билдерберг

    26 4 Отговор
    Какво ще стане с израел, зеленски, нетаняху косово и украйна? Кажете хора

    Коментиран от #9, #27

    12:36 07.11.2026

  • 4 Това

    17 1 Отговор
    "не е проблем за туристите"! Баранга да дъни!

    12:37 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Чак сега ли се сетиха да проверят?

    Коментиран от #31

    12:46 07.11.2026

  • 12 Казуар

    10 28 Отговор

    До коментар #1 от "Какво ще стане с Билдерберг":

    Как си представяш, че Путин ще победи новия световен ред след като икономиката на Русия е колкото на Италия. Да се държи за ръката на Китай и крепка дружба с Ким.

    12:48 07.11.2026

  • 13 Има мир

    15 1 Отговор
    То и в моргата и на гробщието има мира, явно на там са ни запътили.

    12:54 07.11.2026

  • 14 марко тоти

    9 19 Отговор
    Ако можеше,Путин до сега да е победил...

    Коментиран от #16, #25

    12:56 07.11.2026

  • 15 55555

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Какво ще стане с Билдерберг":

    Нищо няма да събори,той е част от игра на която друг дърпа конците.Всичко ще стане така както са го планирали и демокрацията на Епщаин ще ти се стори като детска игра.А знаеш ли кое е по интересно?Това което са намислили ще го направите вие сами на себе си.Така ще ви промият мозъците и ще ви настроят един срещу друг че накрая ще ще се избивате един друг без да осъзнавате че друг прави това с вашите ръце.

    Коментиран от #23, #30

    12:59 07.11.2026

  • 16 Може

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "марко тоти":

    ама не иска,поне за момента.

    12:59 07.11.2026

  • 17 РАДЕВ И ЙОТОВА

    5 14 Отговор
    НЯМАМЕ ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
    ОТ ШЕФКАТА МУТРОФАНОВА.

    НЕ ЗНАЕМ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:08 07.11.2026

  • 18 Моряк

    4 20 Отговор
    Както винаги в България официално нищо не се знае, защото професионално се знае- виновник за трагедията е Русия. Виновни за прикриване на истината са управляващите русороби, за които е по-важно Путин да е доволен,отколкото националната сигурност на България да е защитена. Целият ужас в Черно море се дължи на агресията и варварството на Русия. Тя иска не само да унищожи Украйна, но и да предизвика и го постига световни хуманитарни и екологични кризи.

    Коментиран от #20, #24, #26

    13:16 07.11.2026

  • 19 Бялджип

    5 2 Отговор
    По БНР съобщиха за един намерен моряк, тук пишат за петима? Коя е истината?

    Коментиран от #28

    13:21 07.11.2026

  • 20 Бялджип7

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Моряк":

    Досего никой не е успял да докаже, или покаже дронът, за да се разбере какъв е, но ти "професионално" знаеш?! Поздравления! В свободната "демократична" преса, доказателства не са нужни.

    Коментиран от #32, #33

    13:24 07.11.2026

  • 21 Главатаря Румен решетников

    6 13 Отговор
    Господаря русия уби работници на кораб, комунистическите престъпници русофилите пляскаме с кървавите си ръчички

    13:26 07.11.2026

  • 22 Казанлъшкия

    12 2 Отговор
    Тия украинци и тъпите им дронове. След като толкова време се прикрива чии са дроновете, е повече от ясно ,че са украински, не руски. Иначе досега да са ни приглушили ушите.

    13:30 07.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Моряк":

    Какво да Ви кажа Донякъде сте прав Ако не бяха тенджерите и тиганите нямаше да се стигне до тук Сега си имаме високи цени на енергоносителите застраховките винетките храните Виновни сме си ние Пак взехме губещата страна Пак ще плащаме репарации

    13:31 07.11.2026

  • 25 Малко е зает в момента

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "марко тоти":

    Сменят нафтовите печки в бункера, с такива на дърва и въглища.
    Заради Зеленски

    13:32 07.11.2026

  • 26 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Моряк":

    Затова се и опитва да взриви ЗАЕС след като я превзе.За да изтрови с атом Европа.

    13:34 07.11.2026

  • 27 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какво ще стане с Билдерберг":

    всички са за сибир

    13:36 07.11.2026

  • 28 Оглеждащ кораби

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бялджип":

    До вечерта може още някой да откриеме.За къде бързаме.Времето е наше.

    13:36 07.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нови Искър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ориентирали са се по миризмата случайно.

    13:46 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Моряк

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бялджип7":

    Защо триете истината? Станахме за смях пред света!

    13:52 07.11.2026

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