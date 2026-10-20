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Социалният министър: Все още има възможност минималната работна заплата да бъде увеличена

Социалният министър: Все още има възможност минималната работна заплата да бъде увеличена

20 Октомври, 2026 12:23 350 7

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Предстоят заключителни разговори с Министерството на финансите, в рамките на които ще се търси възможност за определяне на максимално висок размер на минималното възнаграждение, каза още Наталия Ефремова

Социалният министър: Все още има възможност минималната работна заплата да бъде увеличена - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окончателният размер на минималната работна заплата за следващата година ще стане ясен до края на октомври. Към момента обсъжданата сума е 660 евро, но все още има възможност тя да бъде увеличена. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова, цитирана от Нова телевизия.
По думите ѝ предстоят заключителни разговори с Министерството на финансите, в рамките на които ще се търси възможност за определяне на максимално висок размер на минималното възнаграждение. „Аз също разчитам като социален министър, че имаме все още възможност за последни разговори с Министерството на финансите за определяне на максимално възможния размер“, посочи Ефремова.
Тя обясни, че евентуалното увеличение ще зависи от приходите в държавния бюджет. Ако бъдат осигурени допълнителни постъпления, ще може да се предвидят и повече средства за социални разходи.

Министърът припомни, че България продължава да работи в условията на бюджетен дефицит, което налага ограничения при планирането на разходите и съобразяване с изискванията на Европейската комисия.

Ефремова съобщи, че в областта на социалната политика и заетостта се предвижда увеличение на средствата с над 300 млн. евро. Допълнителното финансиране ще бъде насочено към подкрепата за семействата с деца, пенсиите и доходите. В някои сектори, сред които образованието, планираният ръст на възнагражденията ще бъде по-висок от общия за страната. Социалният министър подчерта, че правителството търси баланс между необходимостта от ограничаване на бюджетния дефицит и запазването на социалните плащания.

„Водим разговори по всички параметри на бюджета между всички министри, за да може да се влезе в рамката, която е необходима за умерена фискална консолидация - намаляване на бюджетния дефицит, но не с драстични мерки, които да бъдат понесени от населението“, обясни тя.

Според Ефремова икономиите сами по себе си няма да бъдат достатъчни за съществено увеличение на социалните разходи. Затова основните надежди са свързани с възможността за допълнителни бюджетни приходи.

Очаква се до 31 октомври всички основни параметри на бюджета да бъдат уточнени, за да започне общественото му обсъждане. В началото на ноември ще стартират и официалните консултации в рамките на тристранния диалог. Предстои надзорният съвет на Националния осигурителен институт да разгледа бюджета на държавното обществено осигуряване.
Целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание през ноември, така че депутатите да разполагат с достатъчно време за обсъждането и приемането му преди края на годината.

Темата за доходите е във фокуса и на международна конференция, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите. Форумът „Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне“ се провежда на 20 и 21 октомври с домакин КНСБ. Участниците обсъждат състоянието на колективното трудово договаряне, политиките за минималната работна заплата в България и Европейския съюз, както и прилагането на европейската директива за адекватните минимални възнаграждения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не и докато ПБ е на власт

    5 1 Отговор
    Имаме да плащаме Боташ, няма как да стане. Откъде ще откраднете?

    Коментиран от #7

    12:28 20.10.2026

  • 2 Все

    3 0 Отговор
    още има шанс да се пръждосвате всички регресивни , носещи само хаос , борчове , необратими грешки една след друга и пълна катастрофа в страната и на хората.

    12:32 20.10.2026

  • 3 Ганка

    1 1 Отговор
    А пенсиите?Става въпрос за пенсиите на истинските пенсионери които са внасяли пари по 35-40 години.Тях кога ще ги актуализирате,че да видим и ние бял ден.Тези които нямат трудов стаж ни настигнаха и ни се подиграват.Всички други плащания да се прехвърлят към социалното министерстов.Те нямат допирна точка с пенсионното осигуряване.Ревизия на фалшивите ТЕЛК-ове кога ще има?Това са все обещания.

    Коментиран от #6

    12:33 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    "Все още"...
    Демек като ни почнете с камъни и дърве....

    12:36 20.10.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганка":

    Права сте госпожа, как хората ги виждаме тези неща, а властимащите регресори НЕ ?

    12:37 20.10.2026

  • 7 Рундьо -

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не и докато ПБ е на власт":

    Боко с Южен поток - "пасти да яде" пред мен с Боташ.
    В сравнение с мен е ПАТОК ракия !

    12:39 20.10.2026

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