Цанко Арабаджиев отчете мандата си в ББР

След повече от пет години в Българската банка за развитие дойде време да затворя една важна глава от професионалния ми път.

Заварих банка с натрупани загуби от близо 200 млн. евро. Днес ББР е на печалба от над 60 млн. евро, а повече от 32 млн. евро са внесени в държавния бюджет.

Това написа във "Фейсбук" изпълнителният директор на финансовата институция Цанко Арабаджиев.

Спряхме течовете и защитихме публичния ресурс. Разкрихме и преустановихме практики за неправомерно усвояване на средства по COVID програмата, с което предотвратихме потенциални загуби за над 25 млн. евро.

Запазихме 276 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Благодарение на новия статут на ББР успяхме да предотвратим загубата на този ресурс за България и да създадем условия той да бъде използван в подкрепа на икономиката.

Направихме възможно санирането на над 440 жилищни сгради. Днес мога да кажа с гордост, че зад тази програма стоят много работа, настойчивост и усилията на екипа на ББР. За хиляди български семейства това означава по-добри домове, по-ниски разходи за енергия и по-добра среда за живот.

Това са само част от резултатите през последните пет години. За мен, обаче най-важното е, че успяхме да превърнем една институция с тежки финансови проблеми в устойчива банка, която защитава публичния ресурс и има реална роля в развитието на българската икономика.

Но зад всеки резултат стоят хората.

Благодаря на всички колеги, с които работихме рамо до рамо, на клиентите и партньорите, които ни се довериха, както и на всички хора, с които имах възможността да се срещна, да обменя идеи и да извървя част от този път.

Срещнах много хора и работих с характери от целия спектър. Научих много и за това как се гради, и за това как се разрушава. За силата на личния пример и за цената на неговата липса. Понякога най-ценните уроци идват не от хората, които искаш да следваш, а от тези, които ти показват какъв не искаш да бъдеш.

Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие, подкрепяха усилията ни и допринасяха за общите резултати. Благодаря и на онези, които ни предизвикваха и поставяха решенията ни под съмнение, защото и това е част от пътя.

Приключвам този мандат с удовлетворение от постигнатото, благодарност към хората, с които го постигнахме, и увереност, че направеното ще продължи да носи стойност.

Вярвам, че истинската стойност на една професионална мисия не е в длъжността, която заемаш, а в промяната, която успяваш да оставиш след себе си.

Благодаря на всички, с които извървяхме този път.

А сега отивам за риба!