Цанко Арабаджиев отчете мандата си в ББР

След повече от пет години в Българската банка за развитие дойде време да затворя една важна глава от професионалния ми път.
Заварих банка с натрупани загуби от близо 200 млн. евро. Днес ББР е на печалба от над 60 млн. евро, а повече от 32 млн. евро са внесени в държавния бюджет.
Това написа във "Фейсбук" изпълнителният директор на финансовата институция Цанко Арабаджиев.
Спряхме течовете и защитихме публичния ресурс. Разкрихме и преустановихме практики за неправомерно усвояване на средства по COVID програмата, с което предотвратихме потенциални загуби за над 25 млн. евро.
Запазихме 276 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Благодарение на новия статут на ББР успяхме да предотвратим загубата на този ресурс за България и да създадем условия той да бъде използван в подкрепа на икономиката.
Направихме възможно санирането на над 440 жилищни сгради. Днес мога да кажа с гордост, че зад тази програма стоят много работа, настойчивост и усилията на екипа на ББР. За хиляди български семейства това означава по-добри домове, по-ниски разходи за енергия и по-добра среда за живот.
Това са само част от резултатите през последните пет години. За мен, обаче най-важното е, че успяхме да превърнем една институция с тежки финансови проблеми в устойчива банка, която защитава публичния ресурс и има реална роля в развитието на българската икономика.
Но зад всеки резултат стоят хората.
Благодаря на всички колеги, с които работихме рамо до рамо, на клиентите и партньорите, които ни се довериха, както и на всички хора, с които имах възможността да се срещна, да обменя идеи и да извървя част от този път.
Срещнах много хора и работих с характери от целия спектър. Научих много и за това как се гради, и за това как се разрушава. За силата на личния пример и за цената на неговата липса. Понякога най-ценните уроци идват не от хората, които искаш да следваш, а от тези, които ти показват какъв не искаш да бъдеш.
Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие, подкрепяха усилията ни и допринасяха за общите резултати. Благодаря и на онези, които ни предизвикваха и поставяха решенията ни под съмнение, защото и това е част от пътя.
Приключвам този мандат с удовлетворение от постигнатото, благодарност към хората, с които го постигнахме, и увереност, че направеното ще продължи да носи стойност.
Вярвам, че истинската стойност на една професионална мисия не е в длъжността, която заемаш, а в промяната, която успяваш да оставиш след себе си.
Благодаря на всички, с които извървяхме този път.
А сега отивам за риба!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този "Цанко" е чиста ...
Бил спасил банката .... от кой ???
15:24 20.10.2026
2 Сега не рзбрахме...
Вълка и Маврудиев "за бърсаха ли ги " с още 150 милиона лева???
Да , тези две загуби в коя графа попаднаха ми е интересно???
15:29 20.10.2026
3 хехеххех
15:45 20.10.2026