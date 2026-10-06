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Пулев: ББР вече е там, където трябва

Пулев: ББР вече е там, където трябва

6 Октомври, 2026 12:29 621 9

  • александър пулев-
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  • финансов инструмент

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова запазва поста си в знак на приемственост

Пулев: ББР вече е там, където трябва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската банка за развитие (ББР) ще бъде позиционирана като критичен инструмент в новата икономическа политика на държавата, като фокусът ще бъде поставен върху финансирането на българския бизнес, земеделието, стратегическите производства и инфраструктурните проекти. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при представянето на новия състав на Надзорния съвет на банката, предаде БГНЕС.

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде – в центъра на икономическата политика на държавата“, заяви Пулев. По думите му правителството е консолидирало структурите, свързани с икономиката и инвестициите, за да създаде единен център на отговорност, а ББР ще бъде ключовият финансов инструмент в тази система.

Сред основните направления, които Пулев очерта, са създаването на нови финансови инструменти по цялата верига на добавената стойност – от земеделското производство и преработката до стратегическите инвестиции. Специален акцент ще бъде поставен върху малките и средните предприятия, общините и регионите, както и върху преодоляването на регионалните дисбаланси.

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова запазва поста си в знак на приемственост. Тя подчерта, че пред съвета стои задачата не само да гарантира стабилното управление на банката, но и да превърне нейната дейност в реален инструмент за изпълнение на националните икономически приоритети.

„Приемам тази отговорност с убеждението, че с колегите, които са безспорни авторитети в банковата сфера, ще надградим постигнатото и ще работим за реализирането на националните приоритети чрез конкретни програми и продукти за финансиране“, заяви Иванова.

По думите ѝ отговорността на Надзорния съвет е свързана преди всичко с гарантирането на прозрачното и добро управление на банката и нейните управителни органи. „Отговорността на Надзорния съвет е да осигури прозрачното и добро управление на банката и на нейните управителни органи, като постига конкретни резултати за развитието на икономиката и за обществото като цяло“, посочи тя.

Иванова акцентира и върху ролята на обществения контрол върху ББР чрез създадения към Надзорния съвет Консултативен съвет. В него участват всички национално представени работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините.

„Те са нашият канал, път и барометър за правилните решения и продукти, които взимаме, за да могат техните членове, а именно българският бизнес, да се възползва по най-добрия начин и да има най-добрите стимули, които са му необходими, за да се развива, да осигурява работни места и да осигурява развитието на местните общности“, заяви председателят на Надзорния съвет.

Сред приоритетите тя открои привличането на стратегически инвестиции, които да осигурят икономически растеж, работни места и по-добро благосъстояние. „Банката в нейната роля за подпомагане на икономическите политики на българското правителство ще направи необходимото както от аналитична, така и от продуктова гледна точка“, каза Иванова.

Тя посочи, че ББР ще продължи подкрепата за кооперирането на земеделските стопани и малките и средните предприятия, като постепенно се разширява използването на гаранционни схеми чрез търговските банки. „За да има по-широко покритие, все повече се измества фокусът на гаранционните схеми към търговските банки, а само в отделни случаи към директно финансиране“, отбеляза Иванова.

В новия състав на Надзорния съвет влизат Иван Купов, Иван Райчков и Даниел Бърк. Купов е банкер с кариера, започнала през 1991 г., с професионален опит в ОББ, Банковата консолидационна компания и други банкови структури. Райчков има над 15 години управленски опит в УниКредит Булбанк, свързан с банкови операции, вътрешен контрол и операционен риск.

Даниел Бърк се присъединява към съвета с международен опит, включително като директор на Европейската банка за възстановяване и развитие в България и като член на бордовете на различни банки. Самият той очерта три основни направления, в които възнамерява да допринесе – по-тясно взаимодействие между публичния и частния сектор, мобилизиране на ново финансиране и инвестиции и гарантиране на добро управление и ефективна работа на ББР.

Пулев обяви, че се подготвя увеличаване на капитала на банката с амбиция за привличане на ресурс над 1 млрд. евро. По думите му държавата ще запази управляващата си роля и акционерното участие в ББР.

„Предстои структурирането на редица финансови инструменти в подкрепа както на малкия бизнес, на общините, на различни производители в приоритетни сектори. Ще работим активно по мобилизирането на частния капитал в контекста на публично-частните партньорства“, заяви вицепремиерът.

Като приоритетен сектор той открои земеделието, за което предстои разработването на конкурентни финансови продукти. Целта е да се създадат условия за по-силна позиция на българските производители и по-голямо присъствие на местната продукция в търговските вериги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фалш ,

    7 0 Отговор
    мазен и бръщолевици без стойност !

    12:35 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 избирател

    1 0 Отговор
    тоя много сладко говори направо омаива но има ли за това доза истина слушах го в неделя по бтв същите сладки приказки но на приказки а де фяакто нищо

    Коментиран от #5

    12:39 06.10.2026

  • 5 какво очаквате

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "избирател":

    от комунистически престъпник?

    12:41 06.10.2026

  • 6 Сульо,

    1 0 Отговор
    каква ББР, ти изобщо наясно ли си какво се случва. Ще "хвъркнеш" заедно с ББР! Рундьо ви разката!

    12:56 06.10.2026

  • 7 Милчо Лаков

    1 0 Отговор
    А какво става с Мавродиев....нищо не се чува?

    13:10 06.10.2026

  • 8 СКЛАДОВЕТЕ ПЪЛНИ С ДИЗЕЛ

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