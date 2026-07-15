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Промяната в политическата обстановка може да обясни завръщането на Мавродиев

Промяната в политическата обстановка може да обясни завръщането на Мавродиев

15 Юли, 2026 08:57 1 133 11

  • стоян мавродиев-
  • ббр-
  • корупция-
  • емануил йорданов

Възможна е и осъдителна присъда, но това ще се разбере по-натам, когато има яснота по събраните доказателства

Промяната в политическата обстановка може да обясни завръщането на Мавродиев - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно такова укриване не може да продължи вечно. Заедно взехме решението да се върне, след като му станах защитник. Това заяви пред бТВ Емануил Йорданов, защитник на Стоян Мавродиев, който вчера бе екстрадиран от Сърбия след две години,

При наличието на един подобен проблем е по-добре човек да е на място и да търси изясняване на фактите, коментира той.

"Мавродиев е юрист - видял е че има и невинни осъдени, имал е притеснения за връщането си."

Сред причините за завръщането - промяната в политическата ситуация и надеждата за промяна в съдебната система.

Той заяви и аз нямам таква информация, че е полагал финален подпси за кредитите, по които е обвинен, допълни Йорданов.

"Цялата процедура по отпускане на кредит трябва да бъде проследена - с имена, длъжности, дати.".

По думите му пред БНР малко преди интервюто по БТВ той смята, че най-тежката мярка за неотклонение би била прецедент. По делото има трима обвиняеми, като двама от тях са извън ареста и са с парична гаранция, обясни адвокатът и изтъкна факта, че Мавродиев сам се връща в България. Имал е билет за София в джоба си, потвърди той.

Според него възможните изходи на процеса са или прекратяване на делото някога, или влизане в съда и оправдателна присъда. Възможна е и осъдителна присъда, но това ще се разбере по-натам, когато има яснота по събраните доказателства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мими

    5 0 Отговор
    пак ше се храниш от боклука

    Коментиран от #6

    09:04 15.07.2026

  • 2 Кочо

    9 0 Отговор
    Човекът си купил билет и тъкмо да се върне в България и сърбите го арестували?

    Коментиран от #4

    09:16 15.07.2026

  • 3 аааа

    6 0 Отговор
    Каква драма, какви художествени измислици! Мими, не ти прави чест да си адвокат на дявола.

    09:18 15.07.2026

  • 4 приказки от шипковия храст

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кочо":

    Много лоши тия сърби бе, само питам обаче кой лети от Дубай за София с прекачване в Белград?! Хахахахахахахахахаах.

    09:19 15.07.2026

  • 5 Даа

    8 1 Отговор
    Човекът решава да се завърне след промяната на управлението на страната. Сега ще бъде защитен свидетел срещу тези, които го притискаха да отпуска милионите! Защитен свидетел срещу Пеевски- Борисов- Доган! Примката около Пеевски- Борисов, бавно но сигурно се затяга! Те се надяват отново ПП- ДБ да ги спаси, като организира протести срещу новото управление!

    09:20 15.07.2026

  • 6 Панчо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "мими":

    Когато Борисов и Пеевски влязат в затвора, ще празнуваш човече.

    09:22 15.07.2026

  • 7 Този

    8 0 Отговор
    Предварително всичко е спазарено.Божков да не и да го осъдиха.Ще загуби някой друг милион и това е.Две три мафии се изнудват една друга.

    09:23 15.07.2026

  • 8 Иван Асен

    9 1 Отговор
    Този наистина счупи всичко в мен! Как да очакваме да върви тая държава, като бивш министър защитава такива "клиенти"??? И видно яростно вярва, че е невинен. Без коментар!!!

    09:25 15.07.2026

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    САМО КРАДЕЦА СЕ СТРАХУВА ДА СЕ ЗАВЪРНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОЯ ТОЧКА НА СВЕТА Е.

    10:01 15.07.2026

  • 10 Борката

    2 0 Отговор
    Мими, Мими, велик си, като детектив и бивш министър! Къде видя тази политическа промяна?

    10:03 15.07.2026

  • 11 И пак да попитам

    3 0 Отговор
    Мустакатия банкер на Шиши КОГА?!

    10:28 15.07.2026

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