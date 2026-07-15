Промяната в политическата обстановка може да обясни завръщането на Мавродиев

Едно такова укриване не може да продължи вечно. Заедно взехме решението да се върне, след като му станах защитник. Това заяви пред бТВ Емануил Йорданов, защитник на Стоян Мавродиев, който вчера бе екстрадиран от Сърбия след две години,

При наличието на един подобен проблем е по-добре човек да е на място и да търси изясняване на фактите, коментира той.

"Мавродиев е юрист - видял е че има и невинни осъдени, имал е притеснения за връщането си."

Сред причините за завръщането - промяната в политическата ситуация и надеждата за промяна в съдебната система.

Той заяви и аз нямам таква информация, че е полагал финален подпси за кредитите, по които е обвинен, допълни Йорданов.

"Цялата процедура по отпускане на кредит трябва да бъде проследена - с имена, длъжности, дати.".

По думите му пред БНР малко преди интервюто по БТВ той смята, че най-тежката мярка за неотклонение би била прецедент. По делото има трима обвиняеми, като двама от тях са извън ареста и са с парична гаранция, обясни адвокатът и изтъкна факта, че Мавродиев сам се връща в България. Имал е билет за София в джоба си, потвърди той.

Според него възможните изходи на процеса са или прекратяване на делото някога, или влизане в съда и оправдателна присъда. Възможна е и осъдителна присъда, но това ще се разбере по-натам, когато има яснота по събраните доказателства.