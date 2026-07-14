Бойко Найденов: Мавродиев няма полезен ход

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е привлечен като обвиняем по дело за длъжностно присвояване и е задържан за срок до 72 часа.

"Мярката "задържане под стража" е най-тежката мярка и тя се прилага в случаи, при които има опасност едно лице да се отклони от следствие или съд. В случая конкретното лице има такава опасност, доколкото знаем, че години наред се укриваше в чужбина. Връщането му сега е плод на екстрадиция. Има основания прокуратурата да поиска такава мярка", коментира бившият директор на Националното следствие (НСлС) Бойко Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Когато става дума за длъжностно присвояване в такива мащаби, едва ли евентуалното отнемане на парична гаранция би затруднила конкретния човек, заяви гостът.

"Той разполага с много пари. Съдът е този, който ще прецени. Понякога е възможно и да се иска по-лека мярка за неотклонение. Тук става въпрос за стотици милиони, които са наши пари - на всеки един от нас. Прокуратурата е длъжница на обществото и трябва да направи всичко възможно поне част от тези пари да бъдат намерени и върнати на държавен бюджет", подчерта Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му, има опасност прокуратурата да не поиска такава мярка.

"Това ще бъде пряко доказателство, че има някакви договорки. Те могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен заряд. Ако това лице е решило да сътрудници на разследващите и да покаже къде са парите - това е в интерес на държавата. Неговото наказание е второстепенно. Може да се допусне подобно нещо, но се съмнявам", анализира бившият директор на НСлС.

Според Найденов, Мавродиев няма много полезни ходове, освен мълчанието.

"Всичко, което би казал по отношение на отпускането на необезпечени кредити, кредити на големи държавни предприятия, то тогава би уличил себе си в извършване на престъпление или негови заместници", изтъкна той.

Все още нищо не се е случило по отношение на съдебната реформа, заяви Найденов.

"Ако няма промяна в съдебната система, в частност прокуратурата, не очаквам кой знае какво да се случи. Промяната трябваше да започне още конструирането на нов ВСС, избора му, да се потърси отговорност. Бил съм част от тази прокуратура, тя се промени в недобра посока. За неща, за които се знаеше, че се вършат престъпления, прокуратурата беше с дълбоко завързани очи. Понякога правораздавателните органи широко затварят очите си. това трябва да се промени, за да живеем в нормална държава", настоя бившият директор на НСлС.

Найденов апелира при избора на нов ВСС да се направят проверки как е работил даденият човек, като допълни, че има много такива дела.

"Ако не може да разчитаме на правосъдието в страната ни, няма на какво друга да разчитаме. Милиарди изчезнаха, държавата не ги търси. Вземаме кредити", обобщи Найденов.

Попитан дали Мавродиев не се връща, след като вече има договорка, Найденов изтъкна, че допуска такава.

"Той разчита, че нещо положително ще се случи. Усещането ми е, че няма да бъде осъден", прогнозира бившият директор на Националното следствие.