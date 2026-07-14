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Бойко Найденов: Мавродиев няма полезен ход

Бойко Найденов: Мавродиев няма полезен ход

14 Юли, 2026 22:30 784 8

  • бойко найденов-
  • стоян мавродиев-
  • ббр

Усещането ми е, че няма да бъде осъден, прогнозира бившият директор на Националното следствие

Бойко Найденов: Мавродиев няма полезен ход - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е привлечен като обвиняем по дело за длъжностно присвояване и е задържан за срок до 72 часа.

"Мярката "задържане под стража" е най-тежката мярка и тя се прилага в случаи, при които има опасност едно лице да се отклони от следствие или съд. В случая конкретното лице има такава опасност, доколкото знаем, че години наред се укриваше в чужбина. Връщането му сега е плод на екстрадиция. Има основания прокуратурата да поиска такава мярка", коментира бившият директор на Националното следствие (НСлС) Бойко Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Когато става дума за длъжностно присвояване в такива мащаби, едва ли евентуалното отнемане на парична гаранция би затруднила конкретния човек, заяви гостът.

"Той разполага с много пари. Съдът е този, който ще прецени. Понякога е възможно и да се иска по-лека мярка за неотклонение. Тук става въпрос за стотици милиони, които са наши пари - на всеки един от нас. Прокуратурата е длъжница на обществото и трябва да направи всичко възможно поне част от тези пари да бъдат намерени и върнати на държавен бюджет", подчерта Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му, има опасност прокуратурата да не поиска такава мярка.

"Това ще бъде пряко доказателство, че има някакви договорки. Те могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен заряд. Ако това лице е решило да сътрудници на разследващите и да покаже къде са парите - това е в интерес на държавата. Неговото наказание е второстепенно. Може да се допусне подобно нещо, но се съмнявам", анализира бившият директор на НСлС.

Според Найденов, Мавродиев няма много полезни ходове, освен мълчанието.

"Всичко, което би казал по отношение на отпускането на необезпечени кредити, кредити на големи държавни предприятия, то тогава би уличил себе си в извършване на престъпление или негови заместници", изтъкна той.

Все още нищо не се е случило по отношение на съдебната реформа, заяви Найденов.

"Ако няма промяна в съдебната система, в частност прокуратурата, не очаквам кой знае какво да се случи. Промяната трябваше да започне още конструирането на нов ВСС, избора му, да се потърси отговорност. Бил съм част от тази прокуратура, тя се промени в недобра посока. За неща, за които се знаеше, че се вършат престъпления, прокуратурата беше с дълбоко завързани очи. Понякога правораздавателните органи широко затварят очите си. това трябва да се промени, за да живеем в нормална държава", настоя бившият директор на НСлС.

Найденов апелира при избора на нов ВСС да се направят проверки как е работил даденият човек, като допълни, че има много такива дела.

"Ако не може да разчитаме на правосъдието в страната ни, няма на какво друга да разчитаме. Милиарди изчезнаха, държавата не ги търси. Вземаме кредити", обобщи Найденов.

Попитан дали Мавродиев не се връща, след като вече има договорка, Найденов изтъкна, че допуска такава.

"Той разчита, че нещо положително ще се случи. Усещането ми е, че няма да бъде осъден", прогнозира бившият директор на Националното следствие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 1 Отговор
    Полезния ход е в ръцете на Радев..! В следващите 4 г. ще извива ръце и шамаросва , колкото и да е неудобен за някой овце..!

    22:33 14.07.2026

  • 2 ад вокатски

    0 0 Отговор
    Той си мълчи като пукъл и гайтанеца с адвоката също си траят.
    Поради изтекла давност на разследването без доказателства лицата са освободени от съда да си поделят усвоените средства.

    Коментиран от #4

    22:38 14.07.2026

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    Има има. Понеже вие сте си чиста проба бАклуци ...

    Ще се опита да сключи сделка с "прокуратурата" за да свидетелства срещу някой си...
    От това обаче няма да се стигне до някаква присъда (защото сте бАклуци).
    И в крайна сметка ще си вее гащите свободен.

    22:38 14.07.2026

  • 4 ами ами

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ад вокатски":

    Условна присъда със забрана да заема ръководни държавни постове.

    22:41 14.07.2026

  • 5 Поредния герберски слугинаж

    4 0 Отговор
    Ненормалник крадлив при това

    22:56 14.07.2026

  • 6 Блажени се вярващите

    0 0 Отговор
    Мавродията долна крадлива, няма да скочи тиквата и свинята, ще полежи в ареста и ще го пуснат под домашен арест. После ще го оправдаят по давност или недостатъчна доказаност.

    22:56 14.07.2026

  • 7 иван костов

    0 0 Отговор
    Не забравяйте, че Бойко Найденов, дълги години беше подлога на различни политици! Мавродиев ще стане защитен свидетел срещу всеки, който му посочат американците! Не случайно Демерджиев го извикаха в САЩ, за инструкции и заповеди!

    23:06 14.07.2026

  • 8 койдазнай

    0 0 Отговор
    Сега мавроди веднага ще се окаже защитен свидетел на прокуратурата, ще почне да прави едни "разкрития", че ББР имало злоупотреби и с това ще свърши всичко. А каквото е полепнало по пръстите му, ще си остане за него.

    23:20 14.07.2026

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