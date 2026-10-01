Fitch повиши перспективата на Българската банка за развитие

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши от стабилна на положителна перспективата по дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие, съобщават от финансовата институция.

Стабилни финансови показатели

Потвърден е дългосрочният рейтинг на финансовата институция на ниво „BBB+“, както и краткосрочният ѝ рейтинг, който запазва стойността си „F1“. От агенцията мотивират оценката си със стабилното финансово състояние на банката и нейната ключова роля при реализирането на държавните политики.

Държавна подкрепа и публично финансиране

Анализаторите от Fitch отчитат висока вероятност за държавна подкрепа към институцията при необходимост. Допълнителен фактор за положителната перспектива е фактът, че значителна част от финансирането на банката е осигурено от публичния сектор и различни международни институции за развитие.

Синхрон с държавния рейтинг

Кредитният рейтинг на Българската банка за развитие и перспективата по него са напълно изравнени с тези на държавата. Това се случва броени дни след като на 25 септември 2026 година перспективата по суверенния рейтинг на България също беше повишена на положителна.