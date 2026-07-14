Цветанов: Възможно е Атанасова да е била изведена по специален маршрут до самолета на Пеевски

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече е в България.
"Мотивите за неговото връщане е смяната на властта в България. Той смята, че с нея ще има повече обективност в разследването, а защо не той да разкаже всичко, което се е случило. Отпускането на 150 млн. не става без политическата санкция от Министерския съвет, или от членове на правителството. Знаем, че това е държавна банка. Тя трябва да финансира стратегически проекти и среден, и малък бизнес, а 150 млн. са дадени за изцяло корупционна схема и Мавродиев е в правото си, заедно с неговия адвокат, да обяснят всичко, което се е случило и за натиска, който е бил оказан върху него", каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в студиото на "Денят ON AIR".
Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа.
"Като подчертаем и всичко, което се случваше през последните години - разливът, който настъпи между Пеевски и Ахмед Доган, по никакъв начин не означава, че Ахмед Доган ще бъде виновен, а пък други, които също са участвали в политическия живот на тази партия, ще бъдат невинни. От тези показания и това, което ще има възможност да сподели Стоян Мавродиев, ще излезе истината и тогава ще може съдът да е този, който да определи какви ще бъдат отговорностите и наказанията за всеки един от тях", допълни Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според него е редно да се стигне до най-високите нива.
"150 млн. не е еднолично решение на Стоян Мавродиев, а е подплатено от политическа подкрепа. Всички, които са участвали и са имали отговорност към банката, трябва да бъдат разпитани по това дело. Говорим за няколко политици, те имаха отношение към управлението на банката. Знаем, че когато се гласуват бюджети, банката имаше отношение по тези теми. За мен е важно защитата какво ще обясни в защита на това, което ще разказва Мавродиев и ако бъдат събрани безспорни доказателства, прокуратурата няма да има друг полезен ход, освен да се съобрази с тези доказателства и да внесе обвинителен акт. Стоян Мавродиев не е глупав човек и той никога на своя глава няма да отпусне такъв кредит, ако няма съгласуване с политическите фактори, които са го назначили на тази позиция", подчерта гостът.
Полетите на Пеевски
А в петък Демерджиев прати в НС справката за полетите на Пеевски.
"Няма нищо, което да е укоримо в тази справка и всички изказвания, които бяха в различните тези, че министърът си е превишил правата, правил е проверки в PNR - система, която е само за тероризъм, мога да разсея именно тези притеснения, защото PNR е създаден не само за тероризъм и разследването на тероризъм, но и всичко, което е свързано с тежки престъпления. Има Приложение 2, което е на Директивата от 2016 година, в което са описани всички състави на престъпления, като прането на пари, трафик на хора, трафик на наркотици, корупция. В справката, в която ГДБОП са подготвили, е записано на какво основание те са изискали тази справка от ДАНС, за да се направи в PNR. Тук по всяка вероятност е свързано с това, че са постъпили сигнали в МВР за търговия с влияние и парични средства, които са недекларирани и са изнасяни извън страната", добави бившият министър.
Той е категоричен, че подобно справка няма проблем да бъде направена.
"Тук не говорим за нарушаване на имунитет, който има народният представител или конституционният съдия. Тук говорим за една справка, а не за прилагане на специално разузнавателни средства, където знаем, че много по-голяма е рестрикцията. И все още не говорим за разследване, а за справка, която е направена. Когато работихме по групата за отвличанията, ние нямахме никаква информация, когато постъпих като министър на вътрешните работи. Но лицето, което съдейства и по-късно стана защитен свидетел, посочи само две лица, които той познава. Тогава ние направихме справка за всички пътувания на тези две лица", коментира още Цветанов.
"При част от пасажерите виждам много интересни лица, които са пряко съотносими към КТБ и разграбването на активите на КТБ. Александър Сталийски е човекът, който най-много се е облагодетелствал от тези активи. Но тук няма защита на държавния или обществения интерес, а има разграбване на активи, и тези, които са се възползвали от тях, са били спътници в тези самолети. Има много оперативна работа, която трябва да бъде свършена. PNR е завършеният етап на всички, които са в пътническия манифест, който се дава на капитана на самолета и няма как да има манипулиране на данни. Когато след скенера минава пътникът, той минава на ГПП, където служителят на "Гранична полиция" слага печат и когато се сложи, ти вече влизаш в потока на всички заминаващи за всички гейтове на летище "Васил Левски". Оттам нататък е станало извеждането на Десислава Атанасова, за да се качи в самолета на Делян Пеевски", поясни той.
Бившият министър припомни, че част от кадрите, които са на ръководни позиции в МВР, са още от времето на Калин Стоянов.
"Може да направим обосновано предположение, че Десислава Атанасова може да е изведена през някой от входовете и е транспортирана до частния самолет. Демерджиев показва воля да се бори с всичко това, което никой не успя да го направи след 2013 година. Той трябва да бъде подкрепен от всички тези, които искат да имат реална промяна в управлението на страната. Шефът на "Гранична полиция" е назначение на Калин Стоянов, това е човекът, който участваше в протестите, когато бяха бити мирни протестиращи граждани", увери той.
Цветанов смята, че Вътрешна сигурност трябва да провери дали има заличаване на данни при полетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в домашния асансьор
22:13 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да бе !
Представяте ли си - толкова тъп айдук, че да го изгонят от ГЕРБ!
Виц, ама не е виц!
22:14 14.07.2026
5 Факт
Коментиран от #7
22:14 14.07.2026
6 Умен е
22:16 14.07.2026
7 Нарцис като всички
До коментар #5 от "Факт":И едни доктори подгони от трибуната на народното събрание. От всичко разбира Ц.Ц. и по негово време махалите гласуваха за ГЕРБ в индианска нишка. Майстор баш като специалист по всичко.
Коментиран от #12
22:19 14.07.2026
8 Овчар
22:20 14.07.2026
9 Анонимен
Коментиран от #27
22:20 14.07.2026
10 Мда
22:22 14.07.2026
11 аман от кърлежи
22:28 14.07.2026
12 Неопровержими факти
До коментар #7 от "Нарцис като всички":Арестува зам шефа на ДАНС агент на КГБ Хасан Омерова ,с агентурни име Алексей трактора,натика с доживотна съветника на Първанов част от наглите,другите арестуват само някой дето гепил компот или колело
22:29 14.07.2026
13 Корнелия Нинова
22:31 14.07.2026
14 Голям майтап
22:32 14.07.2026
15 Амнести Интернешънъл
Срамното му поведение и позиции обрича България на изолация, на лишаване от възможности за икономически растеж, на загуба на интерес от страна на чуждестранни инвеститори. Срам ме е от него, от идеолога Иво Христов, от външния министър Велислава Петрова - Чамова, от мининистъра на финансите Гълъб Донев, от енергийния ни министър Ива Петрова, от министъра на образованието Георги Вълчев.... Всички предизборни обещания се оказаха една огромна лъжа, новият бъджет не е нищо повече от пладнешки обир, още от същото, но в много по-големи размери, защото вече на държавната софра са три клана - този на Пеевски, на Борисов и на Радев. Много гърла трябва да граним, а България се обезлюдява. Националният интерес за пореден път бива потъпкан безцеремонно, за да се захлеби олигархията, срещу която Радев щеше да се бори. Не мога да приема и двуличието му спрямо една нападната държава, каквато е Украйна.
Простестната енергия клокочи и ще изригне през есента. Мислих си, че Румен ще бъде малко по-хитър в контекста на предстоящите президентски и чукащите на вратата местни избори, но явно спонсорите му го натискат да действа брутално. Имат спешна нужда от още и още пари. Ще трябва да преживеем и Радев, гответе се за протести, защото той дори не се и опитва да бъде различен. Демонстрира арогантност, като се надява на нашето бездушие и се успокоява от мнозинството, което има, но не е познал.
Няма да му мине номерът.
Коментиран от #24
22:38 14.07.2026
16 Тончо
22:41 14.07.2026
17 Сила
Нема такъв пипон !!!
Годечки тъпунгер ...
22:43 14.07.2026
18 Акъл нямата д слушате Цецу
22:44 14.07.2026
19 КАУН
22:48 14.07.2026
20 Сатана Z
22:58 14.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БУКВАТА "Ч"
Другарю Цветанов, щях да ти повярвам, ако беше написал така:
"Пеевски я е носил до самолета в своя куфар!"
Или друг вариант:
"Възможно е Атанасова да е влязла до самолета на Пеевски,
преоблечена като Деса Стюардеса!"
23:03 14.07.2026
23 Гълъбин
23:03 14.07.2026
24 Айде ве
До коментар #15 от "Амнести Интернешънъл":17 години мълчахте, сега за два месеца се скъсахте да плювате! Аман от разбирачи! Иди се кандидатирай, да гласуват 50% за теб и върви управлявай! Дървени философи!
23:04 14.07.2026
25 Полковник Цветан Цветанов
23:09 14.07.2026
26 Име
23:14 14.07.2026
27 Хи хи
До коментар #9 от "Анонимен":Ти да не си личната секретарка на Пеевски? В скута му как е, вдига ли самальота?
Коментиран от #29
23:21 14.07.2026
28 Абсурдистан
23:30 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Добре бе
23:36 14.07.2026