Цветанов: Възможно е Атанасова да е била изведена по специален маршрут до самолета на Пеевски

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече е в България.

"Мотивите за неговото връщане е смяната на властта в България. Той смята, че с нея ще има повече обективност в разследването, а защо не той да разкаже всичко, което се е случило. Отпускането на 150 млн. не става без политическата санкция от Министерския съвет, или от членове на правителството. Знаем, че това е държавна банка. Тя трябва да финансира стратегически проекти и среден, и малък бизнес, а 150 млн. са дадени за изцяло корупционна схема и Мавродиев е в правото си, заедно с неговия адвокат, да обяснят всичко, което се е случило и за натиска, който е бил оказан върху него", каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в студиото на "Денят ON AIR".

Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа.

"Като подчертаем и всичко, което се случваше през последните години - разливът, който настъпи между Пеевски и Ахмед Доган, по никакъв начин не означава, че Ахмед Доган ще бъде виновен, а пък други, които също са участвали в политическия живот на тази партия, ще бъдат невинни. От тези показания и това, което ще има възможност да сподели Стоян Мавродиев, ще излезе истината и тогава ще може съдът да е този, който да определи какви ще бъдат отговорностите и наказанията за всеки един от тях", допълни Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него е редно да се стигне до най-високите нива.

"150 млн. не е еднолично решение на Стоян Мавродиев, а е подплатено от политическа подкрепа. Всички, които са участвали и са имали отговорност към банката, трябва да бъдат разпитани по това дело. Говорим за няколко политици, те имаха отношение към управлението на банката. Знаем, че когато се гласуват бюджети, банката имаше отношение по тези теми. За мен е важно защитата какво ще обясни в защита на това, което ще разказва Мавродиев и ако бъдат събрани безспорни доказателства, прокуратурата няма да има друг полезен ход, освен да се съобрази с тези доказателства и да внесе обвинителен акт. Стоян Мавродиев не е глупав човек и той никога на своя глава няма да отпусне такъв кредит, ако няма съгласуване с политическите фактори, които са го назначили на тази позиция", подчерта гостът.

Полетите на Пеевски

А в петък Демерджиев прати в НС справката за полетите на Пеевски.

"Няма нищо, което да е укоримо в тази справка и всички изказвания, които бяха в различните тези, че министърът си е превишил правата, правил е проверки в PNR - система, която е само за тероризъм, мога да разсея именно тези притеснения, защото PNR е създаден не само за тероризъм и разследването на тероризъм, но и всичко, което е свързано с тежки престъпления. Има Приложение 2, което е на Директивата от 2016 година, в което са описани всички състави на престъпления, като прането на пари, трафик на хора, трафик на наркотици, корупция. В справката, в която ГДБОП са подготвили, е записано на какво основание те са изискали тази справка от ДАНС, за да се направи в PNR. Тук по всяка вероятност е свързано с това, че са постъпили сигнали в МВР за търговия с влияние и парични средства, които са недекларирани и са изнасяни извън страната", добави бившият министър.

Той е категоричен, че подобно справка няма проблем да бъде направена.

"Тук не говорим за нарушаване на имунитет, който има народният представител или конституционният съдия. Тук говорим за една справка, а не за прилагане на специално разузнавателни средства, където знаем, че много по-голяма е рестрикцията. И все още не говорим за разследване, а за справка, която е направена. Когато работихме по групата за отвличанията, ние нямахме никаква информация, когато постъпих като министър на вътрешните работи. Но лицето, което съдейства и по-късно стана защитен свидетел, посочи само две лица, които той познава. Тогава ние направихме справка за всички пътувания на тези две лица", коментира още Цветанов.

"При част от пасажерите виждам много интересни лица, които са пряко съотносими към КТБ и разграбването на активите на КТБ. Александър Сталийски е човекът, който най-много се е облагодетелствал от тези активи. Но тук няма защита на държавния или обществения интерес, а има разграбване на активи, и тези, които са се възползвали от тях, са били спътници в тези самолети. Има много оперативна работа, която трябва да бъде свършена. PNR е завършеният етап на всички, които са в пътническия манифест, който се дава на капитана на самолета и няма как да има манипулиране на данни. Когато след скенера минава пътникът, той минава на ГПП, където служителят на "Гранична полиция" слага печат и когато се сложи, ти вече влизаш в потока на всички заминаващи за всички гейтове на летище "Васил Левски". Оттам нататък е станало извеждането на Десислава Атанасова, за да се качи в самолета на Делян Пеевски", поясни той.

Бившият министър припомни, че част от кадрите, които са на ръководни позиции в МВР, са още от времето на Калин Стоянов.

"Може да направим обосновано предположение, че Десислава Атанасова може да е изведена през някой от входовете и е транспортирана до частния самолет. Демерджиев показва воля да се бори с всичко това, което никой не успя да го направи след 2013 година. Той трябва да бъде подкрепен от всички тези, които искат да имат реална промяна в управлението на страната. Шефът на "Гранична полиция" е назначение на Калин Стоянов, това е човекът, който участваше в протестите, когато бяха бити мирни протестиращи граждани", увери той.

Цветанов смята, че Вътрешна сигурност трябва да провери дали има заличаване на данни при полетите.