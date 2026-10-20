Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е патрулирал над Черно море, след като е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед. Машината е излетяла от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, а Министерството на отбраната е потвърдило пред NOVA, че полетът е част от засиленото наблюдение в района.
Самолетът е специализиран за морско патрулиране, борба с подводници и проследяване на надводни съдове. Той използва радарни, електрооптични и други системи, чрез които се събира информация за движението и активността в морето.
Данните за траекторията показват маневриране източно от Варна. Части от мисията са изпълнени на височина под 2700 метра, което е характерно за полети, свързани с морско наблюдение. Maritime.bg съобщава, че самолетът е изпълнил разузнавателна задача над Черно море.
Точните цели и задачи на операцията не са публично оповестени. Не е посочено и колко дълго машината ще остане в България, но към 20 октомври тя все още е на летище Варна. Според Maritime.bg е възможно самолетът да остане на дежурство.
Появата на P-8A Poseidon идва на фона на напрежението около безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. Успоредно с американската мисия Българската армия засилва въздушното наблюдение с безпилотни летателни апарати.
Присъствието на самолета се очаква да подпомогне обмена на информация между съюзническите сили и българските институции, отговорни за сигурността в морето. Капитан Димитър Димитров от Европейската асоциация на морските капитани заяви: „Това е стъпка в правилната посока“ за осигуряването на нормална среда за работа на търговските кораби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна е руска губерния!
Постоянно снимат и корабите!
16:41 20.10.2026
2 ТуризЪма отиде на кино!
16:42 20.10.2026
3 Мунчо ко каза?
16:44 20.10.2026
4 Янки Гетлост
Коментиран от #5, #10
16:47 20.10.2026
5 в шакаладния
До коментар #4 от "Янки Гетлост":глас
16:50 20.10.2026
6 мис ирки
16:52 20.10.2026
7 Никой
16:53 20.10.2026
8 То така
16:54 20.10.2026
9 Светослав М.
Коментиран от #17
16:55 20.10.2026
10 Дуди
До коментар #4 от "Янки Гетлост":В пълна безопасност е. Путин го е страх да свали безпилотен американски дрон, какво остава за американски самолет с екипаж.
Коментиран от #14
17:06 20.10.2026
11 А защо
Коментиран от #15
17:11 20.10.2026
12 Янки вън!
17:16 20.10.2026
13 Руми Боташов
17:17 20.10.2026
14 Мишел
До коментар #10 от "Дуди":Русия не е във война със САЩ и не сваля американски самолет. Но САЩ обявиха война на Иран и вчера загубиха в нея петдесет и осмия си MQ 8.
17:27 20.10.2026
15 Промяната
До коментар #11 от "А защо":Така им е по-лесно. Защо да се потят?
17:29 20.10.2026
16 Горски
Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.
17:30 20.10.2026
17 ти пък
До коментар #9 от "Светослав М.":за Ингилозовата е важно да има вдигнат самолет - кой ти гледа модел
17:41 20.10.2026