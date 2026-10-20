Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е патрулирал над Черно море, след като е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед. Машината е излетяла от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, а Министерството на отбраната е потвърдило пред NOVA, че полетът е част от засиленото наблюдение в района.

Самолетът е специализиран за морско патрулиране, борба с подводници и проследяване на надводни съдове. Той използва радарни, електрооптични и други системи, чрез които се събира информация за движението и активността в морето.

Данните за траекторията показват маневриране източно от Варна. Части от мисията са изпълнени на височина под 2700 метра, което е характерно за полети, свързани с морско наблюдение. Maritime.bg съобщава, че самолетът е изпълнил разузнавателна задача над Черно море.

Точните цели и задачи на операцията не са публично оповестени. Не е посочено и колко дълго машината ще остане в България, но към 20 октомври тя все още е на летище Варна. Според Maritime.bg е възможно самолетът да остане на дежурство.

Появата на P-8A Poseidon идва на фона на напрежението около безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. Успоредно с американската мисия Българската армия засилва въздушното наблюдение с безпилотни летателни апарати.

Присъствието на самолета се очаква да подпомогне обмена на информация между съюзническите сили и българските институции, отговорни за сигурността в морето. Капитан Димитър Димитров от Европейската асоциация на морските капитани заяви: „Това е стъпка в правилната посока“ за осигуряването на нормална среда за работа на търговските кораби.