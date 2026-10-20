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Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море

Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море

20 Октомври, 2026 16:29 706 17

  • черно море-
  • варна-
  • военноморски самолет-
  • морско наблюдение

Самолетът е пристигнал във Варна от Сицилия и остава на летището в града

Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е патрулирал над Черно море, след като е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед. Машината е излетяла от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, а Министерството на отбраната е потвърдило пред NOVA, че полетът е част от засиленото наблюдение в района.

Самолетът е специализиран за морско патрулиране, борба с подводници и проследяване на надводни съдове. Той използва радарни, електрооптични и други системи, чрез които се събира информация за движението и активността в морето.

Данните за траекторията показват маневриране източно от Варна. Части от мисията са изпълнени на височина под 2700 метра, което е характерно за полети, свързани с морско наблюдение. Maritime.bg съобщава, че самолетът е изпълнил разузнавателна задача над Черно море.

Точните цели и задачи на операцията не са публично оповестени. Не е посочено и колко дълго машината ще остане в България, но към 20 октомври тя все още е на летище Варна. Според Maritime.bg е възможно самолетът да остане на дежурство.

Появата на P-8A Poseidon идва на фона на напрежението около безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. Успоредно с американската мисия Българската армия засилва въздушното наблюдение с безпилотни летателни апарати.

Присъствието на самолета се очаква да подпомогне обмена на информация между съюзническите сили и българските институции, отговорни за сигурността в морето. Капитан Димитър Димитров от Европейската асоциация на морските капитани заяви: „Това е стъпка в правилната посока“ за осигуряването на нормална среда за работа на търговските кораби.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна е руска губерния!

    7 4 Отговор
    Сега руските шпиони ще го снимат!
    Постоянно снимат и корабите!

    16:41 20.10.2026

  • 2 ТуризЪма отиде на кино!

    15 3 Отговор
    Бангаранга също!

    16:42 20.10.2026

  • 3 Мунчо ко каза?

    9 0 Отговор
    Чии е Крим?

    16:44 20.10.2026

  • 4 Янки Гетлост

    10 8 Отговор
    Това хвърчило може ли бързо да изчезне в случай че руснаците го погнат какво търсят САЩ в Черно море?

    Коментиран от #5, #10

    16:47 20.10.2026

  • 5 в шакаладния

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Янки Гетлост":

    глас

    16:50 20.10.2026

  • 6 мис ирки

    10 2 Отговор
    това маалко е ф-15

    16:52 20.10.2026

  • 7 Никой

    6 3 Отговор
    Моментално уволнение на нашите льотчици . Стига сме ги хрантутили . Чеп за зеле не стават горките барабар с генералите им .

    16:53 20.10.2026

  • 8 То така

    9 4 Отговор
    То така се започва. Първо самолет / да пази / после друго и накрая цяла армия и те ти война

    16:54 20.10.2026

  • 9 Светослав М.

    6 1 Отговор
    Оправете си снимката, това което показвате е някакъв изстребител, а не P-8A Poseidon.

    Коментиран от #17

    16:55 20.10.2026

  • 10 Дуди

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Янки Гетлост":

    В пълна безопасност е. Путин го е страх да свали безпилотен американски дрон, какво остава за американски самолет с екипаж.

    Коментиран от #14

    17:06 20.10.2026

  • 11 А защо

    4 1 Отговор
    сте турили снимка на F - 15,а?

    Коментиран от #15

    17:11 20.10.2026

  • 12 Янки вън!

    2 4 Отговор
    Искайте им визи и ги изгонете от България! Нямат работа тук! Радев ще вкара България във война срещу братска Русия!

    17:16 20.10.2026

  • 13 Руми Боташов

    4 2 Отговор
    Докарах ви цар Самуил, докарах ви Ива Михайлова, докарах ви и самия Посейдон. Сега остава да ви докарам един Сармат и да се приключва.

    17:17 20.10.2026

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дуди":

    Русия не е във война със САЩ и не сваля американски самолет. Но САЩ обявиха война на Иран и вчера загубиха в нея петдесет и осмия си MQ 8.

    17:27 20.10.2026

  • 15 Промяната

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А защо":

    Така им е по-лесно. Защо да се потят?

    17:29 20.10.2026

  • 16 Горски

    4 0 Отговор
    Аз очаквах че резултатите вече са дошли от Брюксел. Там знаят резултата предварително даже и заповедтта за ударите по корабите е при тях. Радев казс че дронът е малтийски а не руски. Корабът е използвал фалшив малтийски флаг и Малта е изпратила дрон. Преди 3 дни в Литва падна боен дрон. Веднага го обявиха за руски. След огледа се оказа, че е украински. Влстите признах, че е украински, но заподозряха, че е отклонен от руснаците. Сега ,,разследват" дали Путин лично не е дал, заповед украинският дрон да удари Литва. Българските управляващи вървят по същия път . Разбира се, когато падна украински дрон до ключова тръба в територията на Бг- никой нищо не каза. Тва е положението.
    Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.

    17:30 20.10.2026

  • 17 ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Светослав М.":

    за Ингилозовата е важно да има вдигнат самолет - кой ти гледа модел

    17:41 20.10.2026

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