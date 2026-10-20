Проект за месопреработвателен комплекс в Нова Загора

В Нова Загора се планира изграждането на високотехнологичен месопреработвателен комплекс, който се очаква да разкрие над 200 работни места. Инвестиционното намерение е на „Аякс Груп Холдинг“ АД, а реализацията му е предвидена чрез дружеството „Аякс Агро“ ООД.

Комплексът трябва да бъде изграден върху терен с площ 70 декара. На работна среща с представители на инвеститора кметът на Нова Загора Галя Захариева е заявила подкрепа за проекта и е поела ангажимент за бързо административно съдействие при придвижването на необходимите процедури, при спазване на законовите изисквания.

Компанията развива дейност в града повече от десетилетие

„Аякс Груп Холдинг“ е българска компания от агрохранителния сектор. Дейността ѝ включва свиневъдство, производство на фуражи, месопреработка и собствена търговска мрежа. Дружеството работи в Нова Загора повече от десет години на две производствени площадки.

Като предимства на града за новата инвестиция компанията посочва стратегическото местоположение, транспортната свързаност и потенциала на местните кадри. Очакванията са проектът да създаде възможности и за местни доставчици и партньори.

Инвестиционното намерение се вписва в поредица от инициативи, свързани с развитието на местната икономика. Сред тях са Индустриален парк „Перла“, „Ритейл Парк Нова Загора“ и Регионалната търговско-туристическа зона в село Баня.

„Привличането на инвестиции и създаването на нови възможности за работа остават сред основните приоритети на Община Нова Загора“, се посочва в съобщението на общината.

Източници: bta.bg