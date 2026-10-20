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Проект за месопреработвателен комплекс в Нова Загора

Проект за месопреработвателен комплекс в Нова Загора

20 Октомври, 2026 22:47 890 10

  • нова загора-
  • инвестиции-
  • месопреработване-
  • работни места

Инвестицията на „Аякс Груп Холдинг“ предвижда терен от 70 декара и над 200 нови работни места. Предстои придвижване на необходимите административни процедури

Проект за месопреработвателен комплекс в Нова Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Нова Загора се планира изграждането на високотехнологичен месопреработвателен комплекс, който се очаква да разкрие над 200 работни места. Инвестиционното намерение е на „Аякс Груп Холдинг“ АД, а реализацията му е предвидена чрез дружеството „Аякс Агро“ ООД.

Комплексът трябва да бъде изграден върху терен с площ 70 декара. На работна среща с представители на инвеститора кметът на Нова Загора Галя Захариева е заявила подкрепа за проекта и е поела ангажимент за бързо административно съдействие при придвижването на необходимите процедури, при спазване на законовите изисквания.

Компанията развива дейност в града повече от десетилетие

„Аякс Груп Холдинг“ е българска компания от агрохранителния сектор. Дейността ѝ включва свиневъдство, производство на фуражи, месопреработка и собствена търговска мрежа. Дружеството работи в Нова Загора повече от десет години на две производствени площадки.

Като предимства на града за новата инвестиция компанията посочва стратегическото местоположение, транспортната свързаност и потенциала на местните кадри. Очакванията са проектът да създаде възможности и за местни доставчици и партньори.

Инвестиционното намерение се вписва в поредица от инициативи, свързани с развитието на местната икономика. Сред тях са Индустриален парк „Перла“, „Ритейл Парк Нова Загора“ и Регионалната търговско-туристическа зона в село Баня.

„Привличането на инвестиции и създаването на нови възможности за работа остават сред основните приоритети на Община Нова Загора“, се посочва в съобщението на общината.

Източници: bta.bg


Нова Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знам ги тези

    10 0 Отговор
    Ползва се боя от моркови и течен пушек-в туби. При производството на салам-не е пострадало нито едно животно....

    Коментиран от #6

    23:24 20.10.2026

  • 2 Ям само сланина

    5 1 Отговор
    В колбаси те има сякакви боклуци-сухожилия, мас, лой, тумори и кървища..... ПФУ.....

    23:26 20.10.2026

  • 3 Ъб ни ит

    2 1 Отговор
    Мутри ... Сър.

    23:28 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕШТЕМИуЯ

    4 0 Отговор
    Поне Ще усетите Нещо

    23:31 20.10.2026

  • 6 Видял

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Знам ги тези":

    Глупости , в два цеха съм бил и мелеха здраво месо

    23:45 20.10.2026

  • 7 Яжте

    0 0 Отговор
    Моркови и зеле ,с ракия

    23:50 20.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Хора, ходите на Запад. Да сте видяли в суперите толкова видове колбаси , колкото в нашите. Сульо и Пульо прави менте колбаси и трови хората. От първа ръка знам , какви боклуци слагат вътре. Едно време при БДС всичко беше чисто. Сега да сте видяли някоя от тези колбасарници да има технолог, завършил хранителния институт в Пловдив/ беше ВХВП, сега не знам кво е/

    23:51 20.10.2026

  • 9 команчите

    1 0 Отговор
    Кучето, дЕректно с колибката ще го опаковат

    00:08 21.10.2026

  • 10 намирисва

    0 0 Отговор
    на поредната болшевишка схема

    00:10 21.10.2026

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