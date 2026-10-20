264 деца бежанци са получили безплатна правна помощ

От началото на 2026 г. безплатна правна помощ и процесуално представителство са получили 264 непридружени непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила в България. Данните са представени от заместник-министъра на правосъдието Ирена Борисова по време на среща с представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците.
В разговора са участвали заместник-представителят на ВКБООН Бюлент Пекер, съветникът по външните отношения Екатерина Димитрова и съветникът по закрилата Мария Шишева.
Над 12 хиляди деца са получили правна помощ за пет години
През периода 2021–2025 г. общо 12 287 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци са получили правна помощ и процесуално представителство чрез Националното бюро за правна помощ. Подкрепата обхваща деца, които са пристигнали в страната без придружител и участват в процедури, свързани с международната закрила.
Правната помощ има значение както за достъпа им до процедурата, така и за защитата на техните права пред компетентните институции. За 2026 г. отчетените 264 случая са част от продължаващата работа по предоставяне на адвокатска помощ и процесуално представителство на тази уязвима група.
Подготвят промени срещу насилието над жени
Друг основен акцент на срещата е защитата на жените и момичетата, търсещи или получили международна закрила, от домашно насилие и други форми на насилие.
В Министерството на правосъдието работи междуведомствена група по транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие. Експертите подготвят предложения за промени в законодателството, включително в Наказателния кодекс.
Сред обсъжданите теми са киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация. Предвиждат се и мерки за подкрепа на пострадалите, превенция и подобряване на координацията между институциите.
Очаква се подготовката на нормативните изменения да приключи до март 2027 г.
Паралелно с това в ямболското село Овчи кладенец започна изграждането на център за деца бежанци. Проектът е част от мерките за подкрепа на непридружени и уязвими деца, търсещи закрила в България.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
19:13 20.10.2026
2 непълнолетни чужденци, търсещи
що не съдите родилите им дет са ги пуснали сами тез непълнолетни араби
не ги е срам тез калинки и бръмбари на кьор софра
да плямпат безсмислици как да ги обгрижват и ни ги натрисат бъдещи потенциални търтеи тук
19:14 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 В какво
Коментиран от #5
19:19 20.10.2026
5 как са влезли тези деца в България
До коментар #4 от "В какво":повечето са пълнолетни
но лъжат кат дърти варсшседи че са под 18 да ги пуснат на хранилка
19:21 20.10.2026
6 Гост
19:22 20.10.2026
7 Хмм
19:22 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.