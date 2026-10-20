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264 деца бежанци са получили безплатна правна помощ
  Тема: Кризата с бежанците

264 деца бежанци са получили безплатна правна помощ

20 Октомври, 2026 19:07 391 9

  • правна помощ-
  • деца бежанци-
  • непридружени деца-
  • международна закрила-
  • домашно насилие

От началото на 2026 г. подкрепа са получили непридружени непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила. Подготвят се и законодателни промени срещу насилието над жени

264 деца бежанци са получили безплатна правна помощ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на 2026 г. безплатна правна помощ и процесуално представителство са получили 264 непридружени непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила в България. Данните са представени от заместник-министъра на правосъдието Ирена Борисова по време на среща с представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

В разговора са участвали заместник-представителят на ВКБООН Бюлент Пекер, съветникът по външните отношения Екатерина Димитрова и съветникът по закрилата Мария Шишева.

Над 12 хиляди деца са получили правна помощ за пет години

През периода 2021–2025 г. общо 12 287 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци са получили правна помощ и процесуално представителство чрез Националното бюро за правна помощ. Подкрепата обхваща деца, които са пристигнали в страната без придружител и участват в процедури, свързани с международната закрила.

Правната помощ има значение както за достъпа им до процедурата, така и за защитата на техните права пред компетентните институции. За 2026 г. отчетените 264 случая са част от продължаващата работа по предоставяне на адвокатска помощ и процесуално представителство на тази уязвима група.

Подготвят промени срещу насилието над жени

Друг основен акцент на срещата е защитата на жените и момичетата, търсещи или получили международна закрила, от домашно насилие и други форми на насилие.

В Министерството на правосъдието работи междуведомствена група по транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие. Експертите подготвят предложения за промени в законодателството, включително в Наказателния кодекс.

Сред обсъжданите теми са киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация. Предвиждат се и мерки за подкрепа на пострадалите, превенция и подобряване на координацията между институциите.

Очаква се подготовката на нормативните изменения да приключи до март 2027 г.

Паралелно с това в ямболското село Овчи кладенец започна изграждането на център за деца бежанци. Проектът е част от мерките за подкрепа на непридружени и уязвими деца, търсещи закрила в България.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    7 2 Отговор
    Получили са помощ как да останат в България легално. Влизаш нелегално и те легализират с целия социален пакет. И Франция прави така.

    19:13 20.10.2026

  • 2 непълнолетни чужденци, търсещи

    8 2 Отговор
    търсещи хранилка и безделие на наш гръб
    що не съдите родилите им дет са ги пуснали сами тез непълнолетни араби

    не ги е срам тез калинки и бръмбари на кьор софра
    да плямпат безсмислици как да ги обгрижват и ни ги натрисат бъдещи потенциални търтеи тук

    19:14 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В какво

    7 1 Отговор
    се състои тази правна помощ , как са влезли тези деца в България , имат ли лични документи ? Хвърлят в чужбина някакви числа и никой не проверява нищо.

    Коментиран от #5

    19:19 20.10.2026

  • 5 как са влезли тези деца в България

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "В какво":

    повечето са пълнолетни
    но лъжат кат дърти варсшседи че са под 18 да ги пуснат на хранилка

    19:21 20.10.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    В този лагер за непълнолетни бежанци задължително да се организира изучаването на български език и история. Непълнолетните сами да се грижат за хигиената и поддръжката в лагера, като с това да усвояват и професия и постепенното налагане на българско национално самосъзнание. В противен случай - ВИЖТЕ ФРАНЦИЯ!

    19:22 20.10.2026

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    бъдещи протестъри

    19:22 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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