264 деца бежанци са получили безплатна правна помощ

От началото на 2026 г. безплатна правна помощ и процесуално представителство са получили 264 непридружени непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила в България. Данните са представени от заместник-министъра на правосъдието Ирена Борисова по време на среща с представители на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

В разговора са участвали заместник-представителят на ВКБООН Бюлент Пекер, съветникът по външните отношения Екатерина Димитрова и съветникът по закрилата Мария Шишева.

Над 12 хиляди деца са получили правна помощ за пет години

През периода 2021–2025 г. общо 12 287 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци са получили правна помощ и процесуално представителство чрез Националното бюро за правна помощ. Подкрепата обхваща деца, които са пристигнали в страната без придружител и участват в процедури, свързани с международната закрила.

Правната помощ има значение както за достъпа им до процедурата, така и за защитата на техните права пред компетентните институции. За 2026 г. отчетените 264 случая са част от продължаващата работа по предоставяне на адвокатска помощ и процесуално представителство на тази уязвима група.

Подготвят промени срещу насилието над жени

Друг основен акцент на срещата е защитата на жените и момичетата, търсещи или получили международна закрила, от домашно насилие и други форми на насилие.

В Министерството на правосъдието работи междуведомствена група по транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие. Експертите подготвят предложения за промени в законодателството, включително в Наказателния кодекс.

Сред обсъжданите теми са киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация. Предвиждат се и мерки за подкрепа на пострадалите, превенция и подобряване на координацията между институциите.

Очаква се подготовката на нормативните изменения да приключи до март 2027 г.

Паралелно с това в ямболското село Овчи кладенец започна изграждането на център за деца бежанци. Проектът е част от мерките за подкрепа на непридружени и уязвими деца, търсещи закрила в България.

Източници: bta.bg