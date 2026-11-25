Всеки ден трябва да говорим и да действаме срещу насилието над жени, заяви президентът Илияна Йотова по повод Международния ден за премахване на насилието над жените.

„Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени“, посочи Йотова. Тя предупреди, че мълчанието и бездействието насърчават насилниците.

По думите ѝ жертвата може да бъде приятелка, съседка, колежка или непозната жена, която се страхува или се срамува да потърси помощ. Следите от насилието могат да бъдат физически, но могат да останат и в душата, заяви президентът.

„Проблемът не е личен“

Йотова определи насилието над жени като обществен проблем, който засяга не само пострадалите, но и държавата и цялото общество. Според нея липсват достатъчно работещи мерки за превенция и защита.

Тя посочи, че борбата трябва да преминава през възпитанието, образованието и ефективните наказателни механизми. В нея трябва да участват държавните институции, неправителственият сектор и гражданите, заяви президентът.

„Проблемът не е личен, той е обществен“, написа Илияна Йотова.

Президентът призова за нетърпимост към всяка форма на насилие и за по-ясна обществена реакция в случаите, когато жени са подложени на тормоз или посегателство.

Данните на ООН

Посланието идва на фона на нови данни на ООН, според които около 47 000 жени и момичета са били убити от интимни партньори или близки през 2025 г. Това означава средно пет жертви на всеки час.

Международният ден за премахване на насилието над жените поставя началото на кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, която продължава до 10 декември – Международния ден на правата на човека.

Източници: novini.bg