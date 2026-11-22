Мотористи от цялата страна и институцията на омбудсмана организират шествие срещу домашното насилие в центъра на София. Инициативата под надслов „Домът е обич, не страх!“ започва в 11:00 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ № 22.

Шествието ще продължи до градинката пред бившата сграда на Народното събрание, в близост до метростанция „Софийски университет“. В него ще се включат представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“ и организации, които работят за превенция на насилието и подкрепа на хора в уязвимо положение.

В знак на съпричастност към пострадалите мотористите ще носят сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“. Организаторите подчертават, че домашното насилие може да засегне жени, деца, мъже, възрастни хора и хора с увреждания, независимо от социалното им положение.

„Домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие“, заявяват от институцията на омбудсмана.

В 11:30 ч. в градинката срещу площада ще бъдат раздавани цветя като символ на съпричастност, уважение и солидарност. За участниците в мотошествието е предвидено паркиране в дъгата между ул. „15 ноември“ и ул. „Оборище“.