Кризисните центрове в България разполагат с 364 места, докато необходимият минимум според изчисления на Фондация за развитие на правото на Европейския съюз в България – ЕУРОПЕА, е 1300. Разликата идва на фона на над 28 000 сигнала за домашно насилие, подадени на телефон 112 през 2025 г.

Фондация ЕУРОПЕА предупреждава, че проектобюджетът за 2027 г. замразява капацитета на услугите за подкрепа, въпреки че България трябва да въведе новите европейски изисквания до 14 юни 2027 г. Срокът е определен в Директива (ЕС) 2024/1385 за борба с насилието над жени и домашното насилие.

В София местата са около 10

„Преди 2 години за софийска област функционираха 2 кризисни центъра с около 18 места. Поради това, че никой не кандидатства за оператор, от две години насам единият от двата е затворен“, заяви пред БНР-Радио София Петя Петрова, председател на ЕУРОПЕА.

По думите ѝ в момента капацитетът за София е около 10 места за целия милионен град. Когато няма свободно място, се търси настаняване в най-близката област – например в Перник или Монтана.

Това обаче може да наложи жената да напусне работа, а детето да смени училище, среда и ежедневие. „Има реални случаи, в които няма свободни места за настаняване на пострадали“, каза Петрова.

Какъв е европейският ориентир

Европейската директива предвижда държавите да осигурят достатъчен брой убежища и подходящо временно настаняване, достъпни за жени и деца, пострадали от насилие. В мотивите към документа е посочена препоръката на Съвета на Европа за едно семейно място на всеки 10 000 души, като броят трябва да се съобразява и с реалната потребност.

На тази основа и с оглед последното преброяване на населението Петя Петрова изчислява, че най-малкият необходим капацитет за страната е 650 семейни места. Ако всяко семейство се състои от майка и едно дете, това означава минимум 1300 места.

При сегашните 364 места България остава значително под този ориентир. До крайния срок за транспониране на директивата предстои да бъде решено не само как ще бъдат променени правилата, но и как ще се осигури необходимият капацитет във всички области.

Източници: bnrnews.bg