Шествие под надслов „Нито една повече“ ще се проведе на 25 ноември в София по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Организатор е колективът „Феминистки мобилизации“ заедно с други неформални колективи, активисти и граждански организации.

Събитието в столицата започва в 18:30 ч. пред Съдебната палата. Протести са обявени още в Пловдив, Бургас, Стара Загора, Трявна и Велико Търново.

Пловдив – 18:00 ч., площад „Съединение“;

Бургас – 18:30 ч., пред сградата на общината;

Стара Загора – 17:30 ч., улица „Христо Ботев“ 205;

Трявна – 17:00 ч., пред Съдебната палата;

Велико Търново – 18:00 ч., пред Съдебната палата.

Искания за защита и превенция

Организаторите настояват за кризисни и консултативни центрове във всяка област на страната, както и за конкретни планове за броя, капацитета и финансирането на тези услуги. Според „Феминистки мобилизации“ в 15 от 28-те области няма специализирани услуги за подслон и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Сред основните искания са пълно и прозрачно транспониране на Директива (ЕС) 2024/1385, официална статистика за всички форми на насилие над жени и въвеждане на дефиниции за фемицид и джендърно насилие в Наказателния кодекс. Колективът настоява и изнасилването да бъде определяно чрез липсата на свободно и доброволно съгласие.

Директивата трябва да бъде въведена в националното законодателство до 14 юни 2027 г. По информация от Платформата за достъп до обществена информация срокът на междуведомствената работна група по подготовката е удължен до 31 януари 2027 г.

Данните за домашното насилие

През 2025 г. са регистрирани 2619 престъпления в условия на домашно насилие при 2266 през 2024 г. Това представлява увеличение от 15,57%, показват данни на МВР, представени от главен инспектор Зорница Шуманова, национален координатор по въпросите на домашното насилие.

На този фон организаторите поставят въпроса за липсата на единна информационна система, която да проследява пътя от подаването на сигнал до осигуряването на дългосрочна безопасност за пострадалите.

Лилави рози и обръщение към депутатите

Шествието е съпътствано от онлайн кампания с ръчно изплетени лилави рози от инициативата „Roses Against Violence“. Към розите има QR код с информация за исканията, а известни личности и инфлуенсъри призовават за участие в протестите.

Исканията са изпратени до народните представители. Те могат да заявят своята подкрепа и ангажимент до 10 декември 2026 г. – Международния ден на правата на човека и края на 16-те дни на активизъм срещу насилието, след което отговорите им ще бъдат публикувани в комуникационните канали на колектива.

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„Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!“, заявяват организаторите.