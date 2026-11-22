Омбудсманът Велислава Делчева и мотористи от цялата страна участваха в мотошествие срещу домашното насилие под надслов „Домът е обич, не страх!“. Инициативата е посветена на Международния ден за борба с домашното насилие.
Посланието на кампанията е, че насилието може да засегне всеки, независимо от социалния му статус. Участниците поставиха акцент върху уважението и защитата на по-слабите, а не върху демонстрацията на сила чрез агресия.
Призив за непримиримост към насилието
„Моят призив е да гледаме на насилието и агресията непримиримо като общество, ние да не се съгласяваме това да се случва“, заяви омбудсманът Велислава Делчева.
Тя допълни, че обществото не трябва да приема насилието независимо къде се проявява – у дома, на пътя или в парламента.
По данни, цитирани от БНТ, през миналата година само в София са образувани над 760 нови преписки и досъдебни производства, свързани с домашно насилие. Числото обхваща както преписки, така и досъдебни производства, без да уточнява броя на отделните случаи.
„Силата е в правилния път“
В мотошествието се включи и Даниел Капсъзов, президент на Widows Sons Grand Chapter Bulgaria. Според него истинската сила не е в нараняването и накърняването на хората, а в това да бъде показан правилният път.
Венета Димитрова, президент на Зонта клуб „Света София“, призова обществото да спре да си затваря очите пред насилието. Тя настоя за по-активна съпричастност към всички жертви и за публична позиция срещу агресията.
Източници: bntnews.bg
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