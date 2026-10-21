Новини
България »
Андрей Гюров: Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б

21 Октомври, 2026 08:27 894 64

  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • спечелване на избори-
  • план б

Кандидатът за президент заяви, че получава подкрепа и от представители на други политически формации. „Те застават зад кандидатурата ми заради демократичната платформа и заявената цел за по-добър живот на българските граждани", подчерта той.

Андрей Гюров: Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б – в президентската надпревара влизаме за победа“. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на „Здравей, България“. Днес той и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев закриват предизборната си кампания.
Гюров коментира и призивите на други политически формации за подкрепа на Костадин Костадинов вместо на неговата кандидатура. Според него това е пример как националните интереси се поставят на второ място за сметка на теснопартийните.
Кандидатът за президент заяви, че получава подкрепа и от представители на други политически формации. „Те застават зад кандидатурата ми заради демократичната платформа и заявената цел за по-добър живот на българските граждани", подчерта той.
► Цените и бюджетният дефицит

По думите на Гюров високите цени не могат да бъдат овладени с жестове и инициативи като „Магазин за хората“ и „Кошница с грижа“. Той припомни, че първата инициатива беше закрита, докато бил служебен министър, и определи подобни подходи като неефективни. „Фактите показват, че цените не се свалят с ръкостискане на Министерския съвет“, заяви кандидатът за президент.

Според него основен фактор за поскъпването са държавните разходи и големият бюджетен дефицит. „Когато в икономиката се вливат повече средства, това може да доведе до допълнителен натиск върху цените", смята кандидатът за президент.

Той разкритикува и липсата на мерки за ограничаване на разходите, като предупреди, че допълнителните данъци и дългове могат да засилят инфлационния натиск. По думите му еднократният данък върху свръхпечалбите не решава структурните проблеми на бюджета.

Гюров коментира и бюджета за 2026 г., като заяви, че Конституционният съд е обявил някои от мерките в него за противоконституционни. Според него президентът е трябвало да спре бюджета, вместо да го подкрепи. Той прогнозира, че и през 2027 г. ще има значителен структурен дефицит.

„Управляващите разполагат с мнозинство, за да предприемат необходимите реформи, вместо да се оправдават с наследството от предишни правителства", категоричен е Гюров.

► Гюров за сигурността в Черно море

По повод атаките с дронове в Черно море Гюров заяви, че правителството трябва да предприеме конкретни мерки за сигурността на страната. Според него реакцията на властите е нерешителна, въпреки че има атаки в близост до българските териториални води.

„Информацията за ескалацията в Черно море стана известна на българската страна чрез европейски лидери, сред които Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц, а не от собственото ни правителство. След като Европейският съвет ясно посочи източника на несигурността в региона, е необходимо да бъдат предприети координирани действия", настоя кандидатът за президент.

По отношение на войната в Украйна Гюров заяви, че Европа трябва да запази солидарността си и да продължи да подкрепя Киев до постигането на сигурен мир. Той постави и въпроса за сигурността на България във връзка с руските искания НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредното гнусно нещо

    50 8 Отговор
    от мафията ПП и ДБ. Лъже и гнуси хората!

    Коментиран от #33, #52

    08:28 21.10.2026

  • 2 Лама Ямал

    29 7 Отговор
    Ще успее, лично съм го инжектирал с енергия за успех!

    08:29 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    41 6 Отговор
    Гюров президент!? Никога.

    08:32 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жалък клоун

    37 5 Отговор
    И с ръчичките като Лена мустака- отваряме дланите, затваряме дланите....тия по зле от социалистическите комсомолци. Колко ония прокопсаха, толкова и тия ще прокопсат. Циркаджии за пари се мятат...ние гледаме и плащаме скъпо за номерата бездарни.

    Коментиран от #43, #53

    08:35 21.10.2026

  • 7 Урко

    36 4 Отговор
    Време е Гюро да пусне обява, че си търси работа по подобие на Зеления терорист Сандов. Тая работа с президентството няма да стане

    Коментиран от #54

    08:36 21.10.2026

  • 8 СофЕто

    6 31 Отговор
    Достоен, успех. Скоро и смехотворното правителство си отива.

    Коментиран от #9, #12

    08:37 21.10.2026

  • 9 Много

    30 3 Отговор

    До коментар #8 от "СофЕто":

    Много , много достоен неможач и некадърник. Отделно продажен и примитивен. Много.

    Коментиран от #11, #42

    08:39 21.10.2026

  • 10 Сократ

    28 3 Отговор
    Гледах го сутринта. Ужас. Научени евроатлантически мантри. А водещите удариха дъното. Как не смееха да го прекъсват. Затова пък вчера, когато в студиото бяха Костадинов и Волгин, се надпреварваха да прекъсват и да говорят заедно с госта в студиото. Жалка работа.

    Коментиран от #25

    08:42 21.10.2026

  • 11 Пишем си наизуст

    4 23 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    Дай факти, че е продажен Гюров? За Йотова документирано е освободила 5 наркотрафиканти и със сигурност не е станало безвъзмездно.

    Коментиран от #23

    08:45 21.10.2026

  • 12 Гюро Михайлов

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "СофЕто":

    Само че ще чакаш дъълго.

    08:46 21.10.2026

  • 13 Ццц

    9 1 Отговор
    Гюров, с подобно мислене "дай Боже да стигнем до дузпи" е и националния отбор по футбол. А успехът на трикольорите се изразява в това колко ще задържат топката, след като са били център след вкаран гол! Дай по-смело поне на думи! Сега е моментът! Предизборна кампания е, а е и ловен сезон едновременно!

    08:46 21.10.2026

  • 14 Ами не

    10 2 Отговор
    Ко? Не...

    08:47 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Софиянец

    20 2 Отговор
    Как нямаш план Б, бе гяуров?
    план Б - хижар
    план В - лама

    08:49 21.10.2026

  • 17 язе

    18 2 Отговор
    къде ще стигнеш бе гюро.....ако ти разменят обувките ще одиш бос....

    Коментиран от #20

    08:50 21.10.2026

  • 18 Клоун

    14 3 Отговор
    Лама Гюро е част от проблема, не част от решението му... В Неделя ще има болезнен сблъсък с реалността

    08:52 21.10.2026

  • 19 Само Радев

    12 7 Отговор
    Народа е с Радев

    08:52 21.10.2026

  • 20 Супер коментар

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "язе":

    Много точен коментар, с кандьо са си лика прилика.

    08:53 21.10.2026

  • 21 Верваме

    6 4 Отговор
    Единственото сигурно е, че няма да има балотаж.

    08:54 21.10.2026

  • 22 ЕвроПрезидент

    4 14 Отговор
    Ние сме ЕС и искаме Европрезидент! Не на путинистката Кокаинова Илиана!!!

    08:55 21.10.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пишем си наизуст":

    Факт. Като служебен премиер отиде с Надето до Киев и даде пари на Заленски. От парите на българските данъкоплатци, не от своите. Защото Зеленски купил нова къща на тъщата и сменял тоалетната със златна. В замяна Зеленски се ангажирал да му помогне да стане президент. Кой мислиш точно в този момент потапя кораби близо до наши води .

    08:56 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не на руската Волга

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "Сократ":

    как човек с руски псевдоним ще става български Президент?!?

    Коментиран от #40

    08:57 21.10.2026

  • 26 Върна незаконната СИ 30%

    6 2 Отговор
    Два пъти отменена от ВАС като премиер чрез Трайков енергиният му министър., Радев и ПБ я запазиха. Още 20 ойро на месец за потребители с нула ползване парно, за 6 месеца 120 ойро минус в семеен бюджет. Една смяна на дистанционен водомер демонтаж и монтаж 191 ойро. 1/3 от пенсиите на българите за едно уредче, сруващо 40 лв. А идват сметки за ток 2025 200 ойро сметки ток. Купувате по 2 ойро мегаватчас батерийки, и ни го продавате по 300 ойро вечер.
    Бивши политици и министри собственици на батерии, фото и перки.
    68 милиарда лева разходи за ойро.
    Като 15 милиарда са обещани за помощ на закъсали д-ви, ЕСМ, приета юни 2026 г.
    Щом ощетявате сериозно семееният ми бюджет, както Радев с местни данъци, осигуровки Здравни и акцизи, няма да гласувам за Вас.
    Цените са по-високи от тези в Ница, надценки до 25%.
    Нито Йотова, нито Гюров, нито Радев, нито ойро партиите и кандидатите им.
    Заплатите ви са космически на фона на масовата мизерия в Територията.

    08:57 21.10.2026

  • 27 Умник Гюро с умници юнаци

    14 1 Отговор
    Да не стане, имаше ли Гюро глава, или нямаше?

    08:58 21.10.2026

  • 28 Благодаря на факти.бг,че толкова усърдно

    10 1 Отговор
    пази всички мафийоти,продажници и фашисти!

    08:58 21.10.2026

  • 29 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ...ААССЪЪЪЪЪ! НА НИКЪДЕ СИ!

    08:59 21.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пак е спал

    9 0 Отговор
    отвит...

    09:02 21.10.2026

  • 32 Така е

    3 1 Отговор
    Президентът може да подобри живота на гражданите, като защитава техните права, насърчава развитието на държавата и работи за общество, в което хората имат повече сигурност, възможности и доверие в институциите.

    09:04 21.10.2026

  • 33 Кметът от хижата

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поредното гнусно нещо":

    да прати някое евро за кампанията..

    09:05 21.10.2026

  • 34 Гюров е моят президент!!!

    2 11 Отговор
    Андрей Гюров е пример за това колко важни са почтеността, отговорността и смелостта в българската политика. 🇧🇬 България има нужда от повече диалог, прозрачност и хора, които поставят интересите на гражданите на преден план. Нека бъдещето ни се гради върху доверие, справедливост и реални действия в полза на обществото! 💪

    Коментиран от #62

    09:05 21.10.2026

  • 35 Гюров е класи над другите кандидати!

    1 9 Отговор
    Подкрепям Андрей Гюров, защото вярвам, че България има нужда от повече почтеност, човечност и отговорност. За мен е важно политиците да не забравят, че зад всяко решение стоят реални хора, семейства и съдби. Искам да живея в страна, в която младите виждат бъдеще, възрастните се чувстват уважавани, а всеки човек има шанс за достоен живот. ❤️ Надявам се Андрей Гюров да продължи да работи с мисъл за хората и за една по-добра България. Подкрепата ми идва от желанието ми да виждам повече надежда, справедливост и доверие в бъдещето на нашата родина. 🇧🇬

    09:06 21.10.2026

  • 36 помнещ

    2 3 Отговор
    Управялващите претоплят перодично петроханската манджа, за да напомнят на избирателите, колко лоши са конкурентите. Те им го връщат с пускане на нови серии от "Наркопомилване". Коцето се е позиционирал като белия гълъб на мира и обяснява как само и единствено той може да гарантира пълен неутралитет. Харизанов и Гела се състезават кой има повече телефонни номера на президенти от ранга на Путин и Тръмп и как в двете супер-държави са се снишили и чакат новият президент на България да им се обади и да им обясни как да прекратят войната. Останалите кандидати не се напъват въобще, сметнали са си приходите от кандидатирането и са минимизирали разходите. Бойчето уж пасува, ама не го свърта на едно място и за да покаже какъв добър бащица е бил, се появява с някакви сравнения на цена на стока от преди няколко години по негово време със сегашна цена, без да отчита "положителния" ефект на еврото според неговите ланшни обещания.
    Скучни и предвидими са всички, никакъв живец. А едно време какви кандидати имаше... Жорж Ганчев, Митьо Пищова, Йоло Денев, Светльо, Луна.

    09:06 21.10.2026

  • 37 Гюров е идеалната кандидатура

    2 10 Отговор
    Подкрепям Андрей Гюров, защото за мен е важно България да има институции, на които хората могат да вярват, и управление, което поставя обществения интерес над личните сметки. Искам да живея в страна, в която младите не са принудени да търсят бъдеще в чужбина, трудът се уважава, а законът важи еднакво за всички. За мен подкрепата означава надежда за повече прозрачност, отговорност и реални действия срещу корупцията. Вярвам, че промяната започва с това да изискваме почтеност от хората, на които поверяваме отговорността за бъдещето ни.

    Коментиран от #46, #51

    09:07 21.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай Курти от Куртово Конаре

    8 1 Отговор
    Като гледам Гюро кимюро, даже ирландската пастирка ми изглежда по-приемливо.

    09:09 21.10.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Не на руската Волга":

    Така както човек с име Соломон Паси стана министър на вътрешните работи. Човек с нетрадиционна за България религия, който напсува православието и цяла България мълча.

    Коментиран от #45

    09:09 21.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гюров е класи над другите кандидати

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    Когато липсват конкретни аргументи, обидите са най-лесният начин да изразиш несъгласие. Не е нужно да харесваш Андрей Гюров, но ако твърдиш, че е некадърен или продажен, посочи конкретни действия и факти, които го доказват. Силната позиция се защитава с аргументи, а не с повтаряне на обиди. Критиката е право на всеки, но е редно да има съдържание, а не само етикети.

    09:10 21.10.2026

  • 43 Обидите са липса на аргументи!

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Жалък клоун":

    Обидите са интелектуална импотентност!

    09:11 21.10.2026

  • 44 газо

    7 2 Отговор
    Ама как си вярва само...излъгаха и Кандев да напусне мястото на което си тежеше, за да гони Михаля.

    09:12 21.10.2026

  • 45 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    Външните

    09:13 21.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гражданин на Републиката

    2 7 Отговор
    Андрей е следващият президент. Малко нефелен, но все пак по-добре от комсомолката тойотова.

    09:13 21.10.2026

  • 48 Гюров с номер 4 !!!!

    2 6 Отговор
    За мен Андрей Гюров се отличава с нещо важно — съчетава сериозна професионална подготовка в икономиката и финансите с опит в парламента, БНБ и държавното управление. Но още по-важно за един бъдещ президент е как разбира самата роля на държавния глава: като гарант за законността, баланса между институциите и защитата на обществения интерес.
    Харесва ми заявеният от него подход да се търсят конкретни решения, а не само да се обещава светло бъдеще. България има нужда от президент, който може да води диалог, да обединява хората около важните национални цели и същевременно да има смелостта да казва „не“, когато принципите и интересите на гражданите са застрашени.
    Не твърдя, че Андрей Гюров е безгрешен или че другите кандидати нямат качества. За мен обаче неговият професионален опит, познаването на институциите и заявката за конкретни действия са основания да го разглеждам като сериозна кандидатура за президент. Искам държавен глава, който не разделя обществото с омраза, а показва, че почтеността, разумът и уважението към закона могат да бъдат основа на управлението. 🇧🇬❤️

    09:14 21.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 АБВ

    3 0 Отговор
    Кой е този ?

    09:15 21.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Отвратен

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Поредното гнусно нещо":

    Хейтърите са се активирали от сутринта да цапат пространството с ОМРАЗА, КЛЕВЕТИ и ОБИДИ.

    Коментиран от #56

    09:16 21.10.2026

  • 53 Спри се бре

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жалък клоун":

    Трябва да си много нещастен, за да изливаш помия още докато отвориш очите си. Засрами се!

    09:17 21.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Андрей Гюров е номер 1!

    1 3 Отговор
    За мен Андрей Гюров се отличава с професионализъм, познаване на институциите и разбиране за отговорността, която носи държавната власт. България има нужда от президент с характер, принципи и уважение към закона — човек, който търси решения, а не конфликти, и поставя обществения интерес на първо място. Защото президентът трябва да вдъхва доверие и надежда за по-добро бъдеще! 🇧🇬❤️

    09:19 21.10.2026

  • 56 А защо?

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Отвратен":

    Защо умен човек като Кокорчо допусна тези два клоуна да са техните кандидати? Тук е голямата грешка.

    09:19 21.10.2026

  • 57 Иванчо

    1 2 Отговор
    Като чета коментарите виждам много влюбени в дебелото продължение на гърба на сегашната върховна главнокомандваща на нарко дилърите. И умни като това продължение.

    09:19 21.10.2026

  • 58 Андрей Гюров е достоен за президент!!

    1 2 Отговор
    Андрей Гюров има професионален опит, познава институциите и разбира колко важни са законността и отговорността. За мен България има нужда от президент с ясни принципи, хладен разум и смелост да отстоява държавността. Не поредните гръмки обещания, а почтеност, диалог и уважение към гражданите.

    09:20 21.10.2026

  • 59 Андрей Гюров е моя Президент

    1 2 Отговор
    Подкрепата ми за Андрей Гюров е свързана с убеждението, че България има нужда от президент, който познава институциите отвътре и разбира колко опасно е, когато доверието в тях се разрушава. За мен са важни върховенството на закона, независимостта на институциите и еднаквите правила за всички — без значение от властта и влиянието им. Искам държавен глава, който има смелостта да отстоява тези принципи и да поставя обществения интерес над политическите сметки. Именно затова смятам, че Андрей Гюров заслужава сериозно внимание като кандидат за президент.

    09:21 21.10.2026

  • 60 Внимавай!

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Гюро защо лъже като ром?":

    Внимавай с определенията.

    09:22 21.10.2026

  • 61 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Много вяло, много":

    Хейтърите са накрак. Дано ви плащат добре.

    09:22 21.10.2026

  • 62 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гюров е моят президент!!!":

    А моят президент е банкянският тулуп!

    09:28 21.10.2026

  • 63 Гетлост

    0 0 Отговор
    Може и това да стане заради външна намеса от запада и фалшификация на изборите иначе няма никакъв шанс тоя Петроханец.

    09:30 21.10.2026

  • 64 Територията

    0 0 Отговор
    с тези дефицити трупани от 2021 до 2025, инфлация, дългови спирали и внос емигранти си Отива.
    Плюс дефографски срив, 1989 г. над 9 милиона, 2027 5.5 милиона.
    Къде видяхте бъдеще в Територия със затихващи функции и изчезващ народ.
    Освобождавам се от собствеността си и се махам завинаги от
    мутроолигархичната мизерия.
    Държава която няма собствена парична единица, не произвежда сама храната си внос 80%,
    няма енергетика концесионирана, а водата й не е нейна, не е Държава,
    а образувание, което изчезва.
    Погребенията по-скпи от тези в Монако и Швейцария.
    Нямаме и медицина, факт.

    09:30 21.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове