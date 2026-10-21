Андрей Гюров: Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б

„Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б – в президентската надпревара влизаме за победа“. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на „Здравей, България“. Днес той и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев закриват предизборната си кампания.

Гюров коментира и призивите на други политически формации за подкрепа на Костадин Костадинов вместо на неговата кандидатура. Според него това е пример как националните интереси се поставят на второ място за сметка на теснопартийните.

Кандидатът за президент заяви, че получава подкрепа и от представители на други политически формации. „Те застават зад кандидатурата ми заради демократичната платформа и заявената цел за по-добър живот на българските граждани", подчерта той.

► Цените и бюджетният дефицит

По думите на Гюров високите цени не могат да бъдат овладени с жестове и инициативи като „Магазин за хората“ и „Кошница с грижа“. Той припомни, че първата инициатива беше закрита, докато бил служебен министър, и определи подобни подходи като неефективни. „Фактите показват, че цените не се свалят с ръкостискане на Министерския съвет“, заяви кандидатът за президент.

Според него основен фактор за поскъпването са държавните разходи и големият бюджетен дефицит. „Когато в икономиката се вливат повече средства, това може да доведе до допълнителен натиск върху цените", смята кандидатът за президент.

Той разкритикува и липсата на мерки за ограничаване на разходите, като предупреди, че допълнителните данъци и дългове могат да засилят инфлационния натиск. По думите му еднократният данък върху свръхпечалбите не решава структурните проблеми на бюджета.

Гюров коментира и бюджета за 2026 г., като заяви, че Конституционният съд е обявил някои от мерките в него за противоконституционни. Според него президентът е трябвало да спре бюджета, вместо да го подкрепи. Той прогнозира, че и през 2027 г. ще има значителен структурен дефицит.

„Управляващите разполагат с мнозинство, за да предприемат необходимите реформи, вместо да се оправдават с наследството от предишни правителства", категоричен е Гюров.

► Гюров за сигурността в Черно море

По повод атаките с дронове в Черно море Гюров заяви, че правителството трябва да предприеме конкретни мерки за сигурността на страната. Според него реакцията на властите е нерешителна, въпреки че има атаки в близост до българските териториални води.

„Информацията за ескалацията в Черно море стана известна на българската страна чрез европейски лидери, сред които Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц, а не от собственото ни правителство. След като Европейският съвет ясно посочи източника на несигурността в региона, е необходимо да бъдат предприети координирани действия", настоя кандидатът за президент.

По отношение на войната в Украйна Гюров заяви, че Европа трябва да запази солидарността си и да продължи да подкрепя Киев до постигането на сигурен мир. Той постави и въпроса за сигурността на България във връзка с руските искания НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г.