Андрей Гюров: Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б

„Ще стигнем до балотаж и целта ни е да спечелим изборите. Нямаме план Б – в президентската надпревара влизаме за победа“. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на „Здравей, България“. Днес той и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев закриват предизборната си кампания.
Гюров коментира и призивите на други политически формации за подкрепа на Костадин Костадинов вместо на неговата кандидатура. Според него това е пример как националните интереси се поставят на второ място за сметка на теснопартийните.
Кандидатът за президент заяви, че получава подкрепа и от представители на други политически формации. „Те застават зад кандидатурата ми заради демократичната платформа и заявената цел за по-добър живот на българските граждани", подчерта той.
► Цените и бюджетният дефицит
По думите на Гюров високите цени не могат да бъдат овладени с жестове и инициативи като „Магазин за хората“ и „Кошница с грижа“. Той припомни, че първата инициатива беше закрита, докато бил служебен министър, и определи подобни подходи като неефективни. „Фактите показват, че цените не се свалят с ръкостискане на Министерския съвет“, заяви кандидатът за президент.
Според него основен фактор за поскъпването са държавните разходи и големият бюджетен дефицит. „Когато в икономиката се вливат повече средства, това може да доведе до допълнителен натиск върху цените", смята кандидатът за президент.
Той разкритикува и липсата на мерки за ограничаване на разходите, като предупреди, че допълнителните данъци и дългове могат да засилят инфлационния натиск. По думите му еднократният данък върху свръхпечалбите не решава структурните проблеми на бюджета.
Гюров коментира и бюджета за 2026 г., като заяви, че Конституционният съд е обявил някои от мерките в него за противоконституционни. Според него президентът е трябвало да спре бюджета, вместо да го подкрепи. Той прогнозира, че и през 2027 г. ще има значителен структурен дефицит.
„Управляващите разполагат с мнозинство, за да предприемат необходимите реформи, вместо да се оправдават с наследството от предишни правителства", категоричен е Гюров.
► Гюров за сигурността в Черно море
По повод атаките с дронове в Черно море Гюров заяви, че правителството трябва да предприеме конкретни мерки за сигурността на страната. Според него реакцията на властите е нерешителна, въпреки че има атаки в близост до българските териториални води.
„Информацията за ескалацията в Черно море стана известна на българската страна чрез европейски лидери, сред които Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц, а не от собственото ни правителство. След като Европейският съвет ясно посочи източника на несигурността в региона, е необходимо да бъдат предприети координирани действия", настоя кандидатът за президент.
По отношение на войната в Украйна Гюров заяви, че Европа трябва да запази солидарността си и да продължи да подкрепя Киев до постигането на сигурен мир. Той постави и въпроса за сигурността на България във връзка с руските искания НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредното гнусно нещо
Коментиран от #33, #52
08:28 21.10.2026
2 Лама Ямал
08:29 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
08:32 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Жалък клоун
Коментиран от #43, #53
08:35 21.10.2026
7 Урко
Коментиран от #54
08:36 21.10.2026
8 СофЕто
Коментиран от #9, #12
08:37 21.10.2026
9 Много
До коментар #8 от "СофЕто":Много , много достоен неможач и некадърник. Отделно продажен и примитивен. Много.
Коментиран от #11, #42
08:39 21.10.2026
10 Сократ
Коментиран от #25
08:42 21.10.2026
11 Пишем си наизуст
До коментар #9 от "Много":Дай факти, че е продажен Гюров? За Йотова документирано е освободила 5 наркотрафиканти и със сигурност не е станало безвъзмездно.
Коментиран от #23
08:45 21.10.2026
12 Гюро Михайлов
До коментар #8 от "СофЕто":Само че ще чакаш дъълго.
08:46 21.10.2026
13 Ццц
08:46 21.10.2026
14 Ами не
08:47 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Софиянец
план Б - хижар
план В - лама
08:49 21.10.2026
17 язе
Коментиран от #20
08:50 21.10.2026
18 Клоун
08:52 21.10.2026
19 Само Радев
08:52 21.10.2026
20 Супер коментар
До коментар #17 от "язе":Много точен коментар, с кандьо са си лика прилика.
08:53 21.10.2026
21 Верваме
08:54 21.10.2026
22 ЕвроПрезидент
08:55 21.10.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Пишем си наизуст":Факт. Като служебен премиер отиде с Надето до Киев и даде пари на Заленски. От парите на българските данъкоплатци, не от своите. Защото Зеленски купил нова къща на тъщата и сменял тоалетната със златна. В замяна Зеленски се ангажирал да му помогне да стане президент. Кой мислиш точно в този момент потапя кораби близо до наши води .
08:56 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не на руската Волга
До коментар #10 от "Сократ":как човек с руски псевдоним ще става български Президент?!?
Коментиран от #40
08:57 21.10.2026
26 Върна незаконната СИ 30%
Бивши политици и министри собственици на батерии, фото и перки.
68 милиарда лева разходи за ойро.
Като 15 милиарда са обещани за помощ на закъсали д-ви, ЕСМ, приета юни 2026 г.
Щом ощетявате сериозно семееният ми бюджет, както Радев с местни данъци, осигуровки Здравни и акцизи, няма да гласувам за Вас.
Цените са по-високи от тези в Ница, надценки до 25%.
Нито Йотова, нито Гюров, нито Радев, нито ойро партиите и кандидатите им.
Заплатите ви са космически на фона на масовата мизерия в Територията.
08:57 21.10.2026
27 Умник Гюро с умници юнаци
08:58 21.10.2026
28 Благодаря на факти.бг,че толкова усърдно
08:58 21.10.2026
29 Боруна Лом
08:59 21.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пак е спал
09:02 21.10.2026
32 Така е
09:04 21.10.2026
33 Кметът от хижата
До коментар #1 от "Поредното гнусно нещо":да прати някое евро за кампанията..
09:05 21.10.2026
34 Гюров е моят президент!!!
Коментиран от #62
09:05 21.10.2026
35 Гюров е класи над другите кандидати!
09:06 21.10.2026
36 помнещ
Скучни и предвидими са всички, никакъв живец. А едно време какви кандидати имаше... Жорж Ганчев, Митьо Пищова, Йоло Денев, Светльо, Луна.
09:06 21.10.2026
37 Гюров е идеалната кандидатура
Коментиран от #46, #51
09:07 21.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай Курти от Куртово Конаре
09:09 21.10.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "Не на руската Волга":Така както човек с име Соломон Паси стана министър на вътрешните работи. Човек с нетрадиционна за България религия, който напсува православието и цяла България мълча.
Коментиран от #45
09:09 21.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гюров е класи над другите кандидати
До коментар #9 от "Много":Когато липсват конкретни аргументи, обидите са най-лесният начин да изразиш несъгласие. Не е нужно да харесваш Андрей Гюров, но ако твърдиш, че е некадърен или продажен, посочи конкретни действия и факти, които го доказват. Силната позиция се защитава с аргументи, а не с повтаряне на обиди. Критиката е право на всеки, но е редно да има съдържание, а не само етикети.
09:10 21.10.2026
43 Обидите са липса на аргументи!
До коментар #6 от "Жалък клоун":Обидите са интелектуална импотентност!
09:11 21.10.2026
44 газо
09:12 21.10.2026
45 РЕАЛИСТ
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":Външните
09:13 21.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гражданин на Републиката
09:13 21.10.2026
48 Гюров с номер 4 !!!!
Харесва ми заявеният от него подход да се търсят конкретни решения, а не само да се обещава светло бъдеще. България има нужда от президент, който може да води диалог, да обединява хората около важните национални цели и същевременно да има смелостта да казва „не“, когато принципите и интересите на гражданите са застрашени.
Не твърдя, че Андрей Гюров е безгрешен или че другите кандидати нямат качества. За мен обаче неговият професионален опит, познаването на институциите и заявката за конкретни действия са основания да го разглеждам като сериозна кандидатура за президент. Искам държавен глава, който не разделя обществото с омраза, а показва, че почтеността, разумът и уважението към закона могат да бъдат основа на управлението. 🇧🇬❤️
09:14 21.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 АБВ
09:15 21.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Отвратен
До коментар #1 от "Поредното гнусно нещо":Хейтърите са се активирали от сутринта да цапат пространството с ОМРАЗА, КЛЕВЕТИ и ОБИДИ.
Коментиран от #56
09:16 21.10.2026
53 Спри се бре
До коментар #6 от "Жалък клоун":Трябва да си много нещастен, за да изливаш помия още докато отвориш очите си. Засрами се!
09:17 21.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Андрей Гюров е номер 1!
09:19 21.10.2026
56 А защо?
До коментар #52 от "Отвратен":Защо умен човек като Кокорчо допусна тези два клоуна да са техните кандидати? Тук е голямата грешка.
09:19 21.10.2026
57 Иванчо
09:19 21.10.2026
58 Андрей Гюров е достоен за президент!!
09:20 21.10.2026
59 Андрей Гюров е моя Президент
09:21 21.10.2026
60 Внимавай!
До коментар #51 от "Гюро защо лъже като ром?":Внимавай с определенията.
09:22 21.10.2026
61 Хахаха
До коментар #46 от "Много вяло, много":Хейтърите са накрак. Дано ви плащат добре.
09:22 21.10.2026
62 гост
До коментар #34 от "Гюров е моят президент!!!":А моят президент е банкянският тулуп!
09:28 21.10.2026
63 Гетлост
09:30 21.10.2026
64 Територията
Плюс дефографски срив, 1989 г. над 9 милиона, 2027 5.5 милиона.
Къде видяхте бъдеще в Територия със затихващи функции и изчезващ народ.
Освобождавам се от собствеността си и се махам завинаги от
мутроолигархичната мизерия.
Държава която няма собствена парична единица, не произвежда сама храната си внос 80%,
няма енергетика концесионирана, а водата й не е нейна, не е Държава,
а образувание, което изчезва.
Погребенията по-скпи от тези в Монако и Швейцария.
Нямаме и медицина, факт.
09:30 21.10.2026