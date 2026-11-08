Започна балотажът за шестима съдии в новия ВСС

Започна повторното гласуване за избор на шестима представители на съдиите в новия Висш съдебен съвет. До балотажа се стигна, след като на първия тур нито един от 21 кандидати не събра повече от половината гласове.

Гласуването започна в 8:00 часа. На 7 ноември своя вот дадоха 1870 от общо 2275 съдии с право на глас. Така около 400 съдии не са участвали в избора, съобщи bTV. Според данните на Висшия съдебен съвет гласувалите са 1870, а в списъка са включени 2275 съдии.

Първите шестима с най-много гласове

При повторното гласуване не се изисква всеки избран кандидат да събере повече от половината гласове. Ако необходимото мнозинство отново не бъде постигнато, за избрани се смятат шестимата кандидати с най-висок резултат.

Това правило е предвидено в Закона за съдебната власт и означава, че подреждането на кандидатите ще има решаващо значение за състава на съдийската квота. Окончателните резултати трябва да бъдат обявени след 23:00 часа.

„Това е важно за утвърждаване на съдийското самоуправление, за легитимността на изборния процес и за подкрепата, която оказвате на новите членове на Висшия съдебен съвет от съдиите“, заяви председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов.

По думите му изборният ден на 7 ноември е преминал спокойно, без съществени нарушения на изборните правила. Процесът се провежда за професионалната квота на съдиите в новия ВСС.

Предстоят избори и за следователите

Формирането на новия състав на ВСС ще продължи с избора на представителите на следователите, който е насрочен след две седмици. Прокурорите вече избраха своите представители.

Парламентът също е в процедура по попълване на своята квота. Народното събрание вече изслуша кандидатите, като всеки от тях трябва да получи най-малко 160 гласа, за да бъде избран за член на ВСС.

Източници: btvnovinite.bg, dnes.bg, segabg.com