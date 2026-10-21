Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III

По повод 110-ата годишнина от създаването на Националния военноисторически музей Симеон Сакскобургготски (цар на България в периода 1943 – 1946 г. и министър-председател от 2001 г. до 2005 г.) дари на музея акта за раждане на неговия баща цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г.
Това съобщиха от НВИМ.
Националният военноисторически музей е дом на най-големите колекции, свързани с българските владетели след 1879 г. Цар Борис III е един от двамата най-големи дарители в историята на институцията, като приносът му към музейния фонд е част от историята на неговото формиране и развитие. С този акт Н.В. Симеон II продължава своята и на своя баща дарителска традиция, допринасяйки за обогатяването на музейните колекции и представянето на ценните свидетелства за българската история пред публика.
По време на събитието в качеството си на Велик магистър на орден „Св. Александър“ Н.В. Симеон II удостои директора на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова с Първа степен на Дамския кръст на ордена като признание за приноса ѝ към опазването на българското културно наследство.
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1 Трол
09:24 21.10.2026
2 Няма да лъжете така
09:24 21.10.2026
3 SDEЧЕВ
09:26 21.10.2026
4 ту-туу
09:28 21.10.2026
5 Питане
09:28 21.10.2026
6 Няма да лъжете така
09:30 21.10.2026