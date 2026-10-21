Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III

По повод 110-ата годишнина от създаването на Националния военноисторически музей Симеон Сакскобургготски (цар на България в периода 1943 – 1946 г. и министър-председател от 2001 г. до 2005 г.) дари на музея акта за раждане на неговия баща цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г.

Снимка: НВИМ

Това съобщиха от НВИМ.

Националният военноисторически музей е дом на най-големите колекции, свързани с българските владетели след 1879 г. Цар Борис III е един от двамата най-големи дарители в историята на институцията, като приносът му към музейния фонд е част от историята на неговото формиране и развитие. С този акт Н.В. Симеон II продължава своята и на своя баща дарителска традиция, допринасяйки за обогатяването на музейните колекции и представянето на ценните свидетелства за българската история пред публика.

Снимка: НВИМ

По време на събитието в качеството си на Велик магистър на орден „Св. Александър“ Н.В. Симеон II удостои директора на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова с Първа степен на Дамския кръст на ордена като признание за приноса ѝ към опазването на българското културно наследство.