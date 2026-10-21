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Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III

Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III

21 Октомври, 2026 09:19 333 6

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С този акт Н.В. Симеон II продължава своята и на своя баща дарителска традиция, допринасяйки за обогатяването на музейните колекции и представянето на ценните свидетелства за българската история пред публика

Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III - 1
Снимка: НВИМ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По повод 110-ата годишнина от създаването на Националния военноисторически музей Симеон Сакскобургготски (цар на България в периода 1943 – 1946 г. и министър-председател от 2001 г. до 2005 г.) дари на музея акта за раждане на неговия баща цар Борис III, управлявал България от 1918 до 1943 г.

Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III
Снимка: НВИМ

Това съобщиха от НВИМ.

Националният военноисторически музей е дом на най-големите колекции, свързани с българските владетели след 1879 г. Цар Борис III е един от двамата най-големи дарители в историята на институцията, като приносът му към музейния фонд е част от историята на неговото формиране и развитие. С този акт Н.В. Симеон II продължава своята и на своя баща дарителска традиция, допринасяйки за обогатяването на музейните колекции и представянето на ценните свидетелства за българската история пред публика.

Симеон Сакскобургготски дари на Националния военноисторически музей акта за раждане на цар Борис III
Снимка: НВИМ

По време на събитието в качеството си на Велик магистър на орден „Св. Александър“ Н.В. Симеон II удостои директора на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова с Първа степен на Дамския кръст на ордена като признание за приноса ѝ към опазването на българското културно наследство.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 0 Отговор
    Сигурно ли е, е го е дарил? Да не го е продал?

    09:24 21.10.2026

  • 2 Няма да лъжете така

    7 1 Отговор
    Не е бил цар никога !

    09:24 21.10.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    0 3 Отговор
    Боже пази Царя

    09:26 21.10.2026

  • 4 ту-туу

    2 0 Отговор
    който ни е вкарал в национални катастрофи и бомбандировките над София от англоамериканците

    09:28 21.10.2026

  • 5 Питане

    0 0 Отговор
    Че в музея липсва ли тоал.харт ???

    09:28 21.10.2026

  • 6 Няма да лъжете така

    1 0 Отговор
    Бил е престолонаследник с трима регенти майка му царица Йоана чичо му принц Кирил и премиера Филов , последните двама осъдени на смърт от народния съд за участие на България във войната на страната на хитлериската коалиция и сега така ще стане защото зеленски е бандеровец. САЩ го разбраха и затова клинчат.

    09:30 21.10.2026

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