В края на ноември 1940 г., докато България се опитва да запази неутралитет във Втората световна война, София се оказва в центъра на дипломатически натиск от Москва и Берлин. На 24 ноември в столицата пристига Аркадий Соболев – главен секретар на Народния комисариат на външните работи на СССР. На следващия ден той представя на министър-председателя Богдан Филов и на външния министър Иван Попов предложение за българо-съветски пакт, а по-късно е приет и от цар Борис III.

Документът предвижда двете държави да си оказват взаимна помощ при заплаха. СССР заявява готовност да предостави на България всякаква подкрепа, включително икономическа – суровини, средства и други ресурси, ако страната бъде застрашена от трета държава. В замяна България трябва да помогне на СССР при опасност за съветските интереси в района на Черно море.

Предложението е свързано и с българските териториални стремежи. В съветските уверения се говори за подкрепа за българските интереси в Западна и Източна Тракия. Москва посочва още, че при сключване на пакта няма да възразява срещу присъединяването на България към Тристранния пакт, а дори допуска и собствено присъединяване към него.

Отказът на правителството

В София обаче предложението е посрещнато с недоверие. Управляващите се опасяват, че договорът може да доведе до загуба на политическа самостоятелност и до съветско военно присъствие в България. Историческите оценки за съдържанието на проекта се разминават по някои детайли, но са единни, че той е възприет от кабинета на Филов като риск за независимостта на страната.

Българското правителство отхвърля предложението. Според изследването на Иван Янев окончателният отказ е предаден чрез две съобщения на 8 и 9 декември 1940 г. По-рано, в дипломатическите разговори, София заявява, че не се чувства непосредствено застрашена и не се нуждае от гаранции.

В съветския проект е записано: „възраженията, които има СССР против присъединяването на България към известния Тристранен пакт отпадат при условие, че съюзът за взаимопомощ между България и СССР бъде сключен“. Тази формулировка показва, че предложението е отправено в момент, когато София вече е под силен германски натиск да се присъедини към военнополитическия блок на Германия, Италия и Япония.

Как започва Соболевата акция

Българската работническа партия дава публичност на предложението, което кабинетът се опитва да запази в дипломатическа тайна. Започват събрания и митинги, а до Народното събрание и Министерския съвет са изпращани писма, телеграми и петиции с настояване пактът да бъде приет.

В кампанията се включват и организации извън БРП, сред които „Звено“, БЗНС „Ал. Стамболийски“, БЗНС „Врабча“ и Българската работническа социалдемократическа партия. Движението получава името Соболева акция и се превръща в един от най-видимите обществени сблъсъци около външнополитическия курс на България през войната.

Акцията постепенно губи сила, след като на 1 март 1941 г. България подписва протокола за присъединяване към Тристранния пакт във Виена. Така съветското предложение остава неприето, а българската политика окончателно се ориентира към държавите от Оста.

Източници: bnrnews.bg, focus-news.net