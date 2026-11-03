Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японски орден за приноса си към страната

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към страната, предаде Киодо.
Най-високият клас на този орден бе присъден на общо 99 чуждестранни граждани, включително 22 жени, от 53 държави и региони.
Отличията ще бъдат връчени на 10 ноември в Императорския дворец в японската столица Токио от император Нарухито.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
17:31 03.11.2026
2 Много добре
Коментиран от #5
17:32 03.11.2026
3 ШЪ ДЪ Е
17:33 03.11.2026
4 Госあ
17:34 03.11.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #2 от "Много добре":кво БГ е тоя...най много да им вземе някой остров , уж наследство от баща му
17:34 03.11.2026
6 Македонка
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
The white brotherhood
17:35 03.11.2026
7 за приноса си към страната
17:36 03.11.2026
8 ТОА ГА ША ПУКНЕ
17:36 03.11.2026
9 Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
17:37 03.11.2026
10 Мюмюн
17:39 03.11.2026
11 Звездоброец
17:39 03.11.2026