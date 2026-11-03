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Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японски орден за приноса си към страната

Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японски орден за приноса си към страната

3 Ноември, 2026 17:27 309 11

  • симеон сакскобургготски-
  • удостоен-
  • японски орден

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към страната за приноса си към страната, предаде Киодо.

Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японски орден за приноса си към страната - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към страната, предаде Киодо.

Най-високият клас на този орден бе присъден на общо 99 чуждестранни граждани, включително 22 жени, от 53 държави и региони.

Отличията ще бъдат връчени на 10 ноември в Императорския дворец в японската столица Токио от император Нарухито.

Източник: www.bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    4 0 Отговор
    самураите знаят ли с кого си имат работа?

    17:31 03.11.2026

  • 2 Много добре

    1 0 Отговор
    Япония не е забравила за старобългарската цивилизация.

    Коментиран от #5

    17:32 03.11.2026

  • 3 ШЪ ДЪ Е

    0 0 Отговор
    за 800 те ДНИ

    17:33 03.11.2026

  • 4 Госあ

    1 0 Отговор
    Това е все едно България да даде орден на Си Дзинпин за приноса му към Япония

    17:34 03.11.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много добре":

    кво БГ е тоя...най много да им вземе някой остров , уж наследство от баща му

    17:34 03.11.2026

  • 6 Македонка

    0 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
    John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
    The white brotherhood

    17:35 03.11.2026

  • 7 за приноса си към страната

    1 0 Отговор
    писара обясни какъв е приноса му към япония конкретно като пишеш недокрай

    17:36 03.11.2026

  • 8 ТОА ГА ША ПУКНЕ

    0 0 Отговор
    мизерникаааааааа непрокопсан

    17:36 03.11.2026

  • 9 Българин

    0 0 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    17:37 03.11.2026

  • 10 Мюмюн

    0 0 Отговор
    кво си се окичил като сергия на битака?

    17:39 03.11.2026

  • 11 Звездоброец

    0 0 Отговор
    Царят дойде и горите си прибра - това "принесе" за своята страна !

    17:39 03.11.2026

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