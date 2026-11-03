Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японски орден за приноса си към страната

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски бе удостоен с японския Голям кордон на Ордена на изгряващото слънце за приноса си към страната, предаде Киодо.

Най-високият клас на този орден бе присъден на общо 99 чуждестранни граждани, включително 22 жени, от 53 държави и региони.

Отличията ще бъдат връчени на 10 ноември в Императорския дворец в японската столица Токио от император Нарухито.

Източник: www.bta.bg