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Медведев кани Костадинов на среща на върха БРИКС-ЕС
  Тема: Избори

Медведев кани Костадинов на среща на върха БРИКС-ЕС

21 Октомври, 2026 11:42, обновена 21 Октомври, 2026 11:45 2 089

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Преди това предстоят официални срещи в Китай и Германия

Медведев кани Костадинов на среща на върха БРИКС-ЕС - 1
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Кандидатът за президент на “Възраждане” съобщи, че вчера е получил покана за втори път да присъства на среща на върха БРИКС - ЕС, която ще се проведе под патронажа на Дмитрий Медведев.

“Вчера получих покана за втората годишна среща на върха БРИКС - ЕС, която ще се проведе в Москва на 16-17 декември, отново под патронажа на Дмитрий Медведев, зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия. Миналата година заедно с Петър Волгин и Рада Лайкова бяхме на първата среща и проведохме редица ползотворни разговори, включително и с г-н Медведев.

Междувременно получихме и покана от партийното ръководство на Китайската народна република за изпращане на делегация на “Възраждане” в Пекин в края на ноември, която приех. В началото на декември пък имаме планувана двустранна среща с “Алтернатива за Германия” в Берлин.

Всъщност, независимо от свършека на предизборната кампания, вече е ясно кои ще са първите три държави, които ще посетя след изборите - това са Китай, Германия и Русия. “Възраждане” показа, че може да строи мостове там, където други изграждат стени. Светът е голям и за България има огромен набор от възможности за развитие и напредък, стига да го пожелаем. Ето защо е крайно време да направим различен избор с номер 11”, категоричен е Костадин Костадинов.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


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