Витанов, ПБ: Осигурихме необходимия брой хора за кворум, но за опозицията темата явно не е важна

Ние сме предоставили над 20 души, които да се регистрират. Ако за опозицията темата беше значима и важна тема, щяха да съберат кворум и да има заседание. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в кулоарите на парламента, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя, предаде репортер на ФОКУС.

От управляващото мнозинство се регистрираха над 22-ма души от 131.

"По въпроса с "Петричкия Ескобар" мисля, че многократно е отговаряно и от страна на президентската институция - това е нищо повече от калташка предизборна кампания. Казах ви, че това е тема, която една част от опозицията много държи да развива, и вече месец и половина говорим за едно и също нещо. Самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подава, защото това не е в неин интерес. Така че вече месец и половина се занимаваме с един, извинявайте, но меко казано, несъстоятелен казус", каза Витанов и допълни, че парламентарната им група е осигурила повече от необходимия брой депутати, за да има кворум.

"Ако тази тема беше важна за тях, за да съберат необходимия брой хора", допълни той. Витанов пое ангажимент след изборите на темата за помилването на Огнян Атанасов да бъде обърнато специално внимание.

"Защото проблемът не е в президентската институция, а в лекарската комисия, която е издала становището. Не очаквайте един президент с телескоп да проверява достоверността на документите, издадени от комисии, под които са се подписали седем лекари и ръководители на болници", каза той и допълни, че Илияна Йотова не удостоверява медицинското състояние на помилвания, тъй като няма основание да се съмнява в преценката на лекарската комисия.