Витанов, ПБ: Осигурихме необходимия брой хора за кворум, но за опозицията темата явно не е важна

Ние сме предоставили над 20 души, които да се регистрират. Ако за опозицията темата беше значима и важна тема, щяха да съберат кворум и да има заседание. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в кулоарите на парламента, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя, предаде репортер на ФОКУС.
От управляващото мнозинство се регистрираха над 22-ма души от 131.
"По въпроса с "Петричкия Ескобар" мисля, че многократно е отговаряно и от страна на президентската институция - това е нищо повече от калташка предизборна кампания. Казах ви, че това е тема, която една част от опозицията много държи да развива, и вече месец и половина говорим за едно и също нещо. Самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подава, защото това не е в неин интерес. Така че вече месец и половина се занимаваме с един, извинявайте, но меко казано, несъстоятелен казус", каза Витанов и допълни, че парламентарната им група е осигурила повече от необходимия брой депутати, за да има кворум.
"Ако тази тема беше важна за тях, за да съберат необходимия брой хора", допълни той. Витанов пое ангажимент след изборите на темата за помилването на Огнян Атанасов да бъде обърнато специално внимание.
"Защото проблемът не е в президентската институция, а в лекарската комисия, която е издала становището. Не очаквайте един президент с телескоп да проверява достоверността на документите, издадени от комисии, под които са се подписали седем лекари и ръководители на болници", каза той и допълни, че Илияна Йотова не удостоверява медицинското състояние на помилвания, тъй като няма основание да се съмнява в преценката на лекарската комисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Мунчово отроче.!!
То магарето в обора и реве, а тоя ника.квец ще ми обяснява, че е на паша...
Падението е безгранично !
12:43 21.10.2026
2 Руски уличници
12:44 21.10.2026
3 Оставка!
12:45 21.10.2026
4 То е ясно, че се страхуват от
Много им се разпени интригата
За други пък ръста им пречи да се покажат
За трети говорните дефекти
За останалите други дефекти
Те си ги знаят
И хората също
12:48 21.10.2026
5 Комисиите не подписват укази!
12:48 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 19 април
12:50 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
12:52 21.10.2026
10 Оставка!
Коментиран от #11
12:54 21.10.2026
11 Хмм
До коментар #10 от "Оставка!":а другите колко са регистрирали, че няма кворум, искат да разглеждат такава сериозна издънка на наркобаронесата, а самите те не са се явили на извънредното заседание, борисов бил ли е там, той изобщо ходи ли на работа, след като му отнеха охраната не стъпва в парламента
12:58 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Надрусан ли е, махмерлия ли...
13:00 21.10.2026
14 Хмм
13:14 21.10.2026
15 Каква
13:24 21.10.2026
16 Порес и отврат Витанови
13:42 21.10.2026
17 Въпрос
Коментиран от #20, #21
13:46 21.10.2026
18 Разбрахте ли, българи?!
13:52 21.10.2026
19 Къде Се Продава ?
Искам Да Си Купя !
13:53 21.10.2026
20 Те По Рождение !
До коментар #17 от "Въпрос":Са Си Такива !
13:54 21.10.2026
21 Целият
До коментар #17 от "Въпрос":му ген го носи , а трън трендафил не ражда .
13:55 21.10.2026