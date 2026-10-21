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Витанов, ПБ: Осигурихме необходимия брой хора за кворум, но за опозицията темата явно не е важна

Витанов, ПБ: Осигурихме необходимия брой хора за кворум, но за опозицията темата явно не е важна

21 Октомври, 2026 12:38 801 21

  • петър витанов-
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  • кворум-
  • опозиция-
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  • важност

"По въпроса с "Петричкия Ескобар" мисля, че многократно е отговаряно и от страна на президентската институция - това е нищо повече от калташка предизборна кампания. Казах ви, че това е тема, която една част от опозицията много държи да развива, и вече месец и половина говорим за едно и също нещо.", коментира още депутатът от ПБ

Витанов, ПБ: Осигурихме необходимия брой хора за кворум, но за опозицията темата явно не е важна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние сме предоставили над 20 души, които да се регистрират. Ако за опозицията темата беше значима и важна тема, щяха да съберат кворум и да има заседание. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в кулоарите на парламента, след като два поредни опита за осигуряване на кворум се провалиха и извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъде изслушване по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“, не се състоя, предаде репортер на ФОКУС.

От управляващото мнозинство се регистрираха над 22-ма души от 131.

"По въпроса с "Петричкия Ескобар" мисля, че многократно е отговаряно и от страна на президентската институция - това е нищо повече от калташка предизборна кампания. Казах ви, че това е тема, която една част от опозицията много държи да развива, и вече месец и половина говорим за едно и също нещо. Самата опозиция разполага с всички отговори. Умишлено не ги подава, защото това не е в неин интерес. Така че вече месец и половина се занимаваме с един, извинявайте, но меко казано, несъстоятелен казус", каза Витанов и допълни, че парламентарната им група е осигурила повече от необходимия брой депутати, за да има кворум.

"Ако тази тема беше важна за тях, за да съберат необходимия брой хора", допълни той. Витанов пое ангажимент след изборите на темата за помилването на Огнян Атанасов да бъде обърнато специално внимание.

"Защото проблемът не е в президентската институция, а в лекарската комисия, която е издала становището. Не очаквайте един президент с телескоп да проверява достоверността на документите, издадени от комисии, под които са се подписали седем лекари и ръководители на болници", каза той и допълни, че Илияна Йотова не удостоверява медицинското състояние на помилвания, тъй като няма основание да се съмнява в преценката на лекарската комисия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    12 4 Отговор
    Нема що....
    Мунчово отроче.!!
    То магарето в обора и реве, а тоя ника.квец ще ми обяснява, че е на паша...
    Падението е безгранично !

    12:43 21.10.2026

  • 2 Руски уличници

    13 3 Отговор
    Са ПБто, то се знае. Виденов се смее че неговото правителство си намери заместник като най-лошото след 1989

    12:44 21.10.2026

  • 3 Оставка!

    9 3 Отговор
    По голям проблем е , че май не ходите на работа а дали и не пиете от сутринта някъде? После обаче чакате заплата и тя не е 620 евро минимална.

    12:45 21.10.2026

  • 4 То е ясно, че се страхуват от

    6 2 Отговор
    фантазиите на лидерите си
    Много им се разпени интригата
    За други пък ръста им пречи да се покажат
    За трети говорните дефекти
    За останалите други дефекти
    Те си ги знаят
    И хората също

    12:48 21.10.2026

  • 5 Комисиите не подписват укази!

    13 3 Отговор
    Тъпи сте! Закъсахте с наркосите и пазите имидга на овцата!

    12:48 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 19 април

    3 4 Отговор
    А вие,калтаци когато манипулирахте машините с "наше МВР",е нормално,така ли?

    12:50 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    11 3 Отговор
    за случай като този навсякъде подават оставки, да освободиш наркопрестъпник, че и още 4 и да се оправдаваш с комисии, ама кой ги е назначил, ама по време на чие правителство било, да ползваш държавен ресурс за президента=ска компания, охрана от НСО, служебни коли, кметове, тази жена е върхът на наглостта, без Радев тя е неизбираема, а и вие с тия сметки, осигурихме 20 души, срамота!

    12:52 21.10.2026

  • 10 Оставка!

    7 3 Отговор
    От 131 само 22 , другите Немое ги намериш . Навремето така в училище масово бягахме да немогат да ни пишат отсъствия.

    Коментиран от #11

    12:54 21.10.2026

  • 11 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оставка!":

    а другите колко са регистрирали, че няма кворум, искат да разглеждат такава сериозна издънка на наркобаронесата, а самите те не са се явили на извънредното заседание, борисов бил ли е там, той изобщо ходи ли на работа, след като му отнеха охраната не стъпва в парламента

    12:58 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Надрусан ли е, махмерлия ли...

    9 1 Отговор
    Тоя винаги има напушен, или надрусан вид. И това е лицето на регресите. Ами, много правилно е избран.

    13:00 21.10.2026

  • 14 Хмм

    4 1 Отговор
    Радев ни натриса поредната "шарлатанка"

    13:14 21.10.2026

  • 15 Каква

    6 0 Отговор
    интелектуална физиономия само , какъв поглед , каква пъпешообразната глава.....

    13:24 21.10.2026

  • 16 Порес и отврат Витанови

    3 1 Отговор
    Да, един от най-гнусните, най-тнгли, най- противни, мръсни и арогантни "прогресивни" измамници и лъжци е Витановото нищожество! За неговата мерзост и безскрупулна простащина все още не е изнамерена мярна единица! Не, повече от наглост, повече от позор! Та значи, Витановото нищожество обвинява опозицията, че не е осигурила кворум в Парламента ,след като от 132 - та "прогресивни" ваксаджии на фатмашки ботуши, в залата се явиха само трима! Не, Витаново нищожество, няма да стане вашата! Колкото и да криете фатмашката Йотова слугиня, българският народ я отсвири! А сле днешната ви наглост, направо я изхвърли на бунището! Тя дори няма да отиде на балотаж! Толкова много я мразят хората!

    13:42 21.10.2026

  • 17 Въпрос

    1 0 Отговор
    Абе, защо този "прогресивен" калтак на снимката е толкова портивен и отвратителен?

    Коментиран от #20, #21

    13:46 21.10.2026

  • 18 Разбрахте ли, българи?!

    1 0 Отговор
    Разбрахте ли, че един друг наркобарон, много по-опасен и по-свиреп от петричкия Ескобар, също е бил помилван от фатмашката Йотова слугиня? Той дори е стигал до потресаваща жестокост - рязал е пръсти на жертвите си! Българи, нито един глас за покровителката на наркобарони, нито един глас за кремълската слугиня, подлога и ваксаджийска на КГБ- ейските ботуши на кремълския злодей! Нито един глас за Йотовата червена измамница, българи! И вички в неделя до урните, всички! Ако искаме да се запазим като достоен народ, ако искаме да спасим великата ни някога България от креъмлското робство на моджвия убиец Путин!

    13:52 21.10.2026

  • 19 Къде Се Продава ?

    2 0 Отговор
    Дрогата ?

    Искам Да Си Купя !

    13:53 21.10.2026

  • 20 Те По Рождение !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Са Си Такива !

    13:54 21.10.2026

  • 21 Целият

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    му ген го носи , а трън трендафил не ражда .

    13:55 21.10.2026

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