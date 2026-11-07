Опозицията: Бюджет 2027 води към рецесия и обедняване

Опозицията разкритикува остро проектобюджета за 2027 г., представен в Университета за национално и световно стопанство. Основните критики са свързани с очакваната инфлация от 4%, новия държавен дълг, данъчните промени и липсата на политики за ограничаване на поскъпването на енергийните ресурси, горивата и стоките. БНТ съобщи, че представителите на опозиционните партии определят заложените параметри като заплаха от рецесия и трайно намаляване на покупателната способност.

Критики за инфлацията и новия дълг

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС заяви, че бюджетът няма да реши натрупаните проблеми и може да доведе до нова висока инфлация. Тя посочи като спорни предложенията за нов дълг от 8,6 млрд. евро, увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък върху свръхпечалбата и промени в облагането на ваучерите за храна.

„Този бюджет нито е разумен, нито ще реши някои от проблемите на българското общество“, каза Петкова.

Айтен Сабри от ДПС определи финансовата рамка като „социален мираж“ и заяви, че покупателната способност намалява. По думите ѝ в проекта не се виждат антиинфлационни мерки или достатъчно икономически политики за бизнеса, което според нея води до прогресивно обедняване.

Спор за растежа и инвестициите

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ постави акцент върху очаквания спад в нарастването на брутния вътрешен продукт. Той заяви, че вместо обещаваното индустриално развитие е представен бюджет с нов дълг от близо 9 млрд. евро, който определи като „бюджет на страшното свличане“.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ предупреди, че доходите може да растат по-бавно от инфлацията. Той посочи и намаляване на капиталовата програма от 10 на 6 млрд. евро. Според Денков, ако параметрите не бъдат променени, страната може да изпадне в рецесия след няколко месеца.

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че проектът не предлага решение на инфлацията и поскъпването, а предвижда нови заеми и по-високи данъци. Той каза, че партията няма да подкрепи бюджета.

Предстоят разговори със социалните партньори

Проектобюджетът трябва да бъде обсъден със синдикатите и работодателските организации, преди да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Според представения график разговорите трябва да се проведат през следващата седмица, а до петък проектът да бъде приет от Министерския съвет и внесен в парламента.

Източници: bntnews.bg