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Опозицията: Бюджет 2027 води към рецесия и обедняване

Опозицията: Бюджет 2027 води към рецесия и обедняване

7 Ноември, 2026 03:49 426 4

  • бюджет 2027-
  • проектобюджет-
  • опозиция-
  • инфлация-
  • държавен дълг

Партиите критикуват инфлацията, новия дълг и липсата на мерки за бизнеса и домакинствата. Проектът предстои да бъде обсъден със синдикатите и работодателите

Опозицията: Бюджет 2027 води към рецесия и обедняване - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Опозицията разкритикува остро проектобюджета за 2027 г., представен в Университета за национално и световно стопанство. Основните критики са свързани с очакваната инфлация от 4%, новия държавен дълг, данъчните промени и липсата на политики за ограничаване на поскъпването на енергийните ресурси, горивата и стоките. БНТ съобщи, че представителите на опозиционните партии определят заложените параметри като заплаха от рецесия и трайно намаляване на покупателната способност.

Критики за инфлацията и новия дълг

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС заяви, че бюджетът няма да реши натрупаните проблеми и може да доведе до нова висока инфлация. Тя посочи като спорни предложенията за нов дълг от 8,6 млрд. евро, увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък върху свръхпечалбата и промени в облагането на ваучерите за храна.

„Този бюджет нито е разумен, нито ще реши някои от проблемите на българското общество“, каза Петкова.

Айтен Сабри от ДПС определи финансовата рамка като „социален мираж“ и заяви, че покупателната способност намалява. По думите ѝ в проекта не се виждат антиинфлационни мерки или достатъчно икономически политики за бизнеса, което според нея води до прогресивно обедняване.

Спор за растежа и инвестициите

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ постави акцент върху очаквания спад в нарастването на брутния вътрешен продукт. Той заяви, че вместо обещаваното индустриално развитие е представен бюджет с нов дълг от близо 9 млрд. евро, който определи като „бюджет на страшното свличане“.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ предупреди, че доходите може да растат по-бавно от инфлацията. Той посочи и намаляване на капиталовата програма от 10 на 6 млрд. евро. Според Денков, ако параметрите не бъдат променени, страната може да изпадне в рецесия след няколко месеца.

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че проектът не предлага решение на инфлацията и поскъпването, а предвижда нови заеми и по-високи данъци. Той каза, че партията няма да подкрепи бюджета.

Предстоят разговори със социалните партньори

Проектобюджетът трябва да бъде обсъден със синдикатите и работодателските организации, преди да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Според представения график разговорите трябва да се проведат през следващата седмица, а до петък проектът да бъде приет от Министерския съвет и внесен в парламента.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛГАРАНОВ

    0 0 Отговор
    И ДА Е ТАКА СЕ НАЛАГА ЗАРАДИ МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КОЙТО НАД 30 ГОДИНИ ДЪРПАТ КАМИОНА НАДОЛО КЪМ ДЕРЕТО. СЕГА ТИЯ ОРЕДИШНИТЕ ДЕПУТАТИ ТРЯБВА ДА СИ НАМАЛЯТ ГОЛЕМИТЕ ЗАПКАТИ ПОНЕ НА ПОЛВИНА КАТО НАКАЗАНИЕ ЛЕКО .
    А НЕ ДА ГОВОРЯТ ГЛУПОСТИ И ОЩЕ ДА СЕ ОПИТВАТ ДА БАКАМОСВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ.ВИНАТА Е ОТ НАСЛЕДСТВОТО.

    Коментиран от #4

    03:56 07.11.2026

  • 2 Горски

    1 0 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове .Ако не бяхте опоскали всичко , сега минималната щеше да е 2000 евро . ясно ли ти е , откъде са дълговете .

    03:56 07.11.2026

  • 3 Заради

    1 0 Отговор
    баламурни.и като тоя финансов "експерт" сме на това дередже , след 37 години капитализъм . Неговия учител Костов / випусник от СССР / разсипа промишлеността и цялата икономика , а тея искат да са все около кокала , макар и оглозган ,

    03:59 07.11.2026

  • 4 Кина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЪЛГАРАНОВ":

    Вината е в мазохистите скоро ще станат 40 години от както гладуват без да знаят за какво.

    04:00 07.11.2026

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