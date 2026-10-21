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Шишков свиква днес спешна среща заради ремонта на тунел "Топли дол"

Шишков свиква днес спешна среща заради ремонта на тунел "Топли дол"

21 Октомври, 2026 14:46 619 5

  • арх. иван шишков-
  • ам хемус-
  • топли дол

По време на нея ще бъдат взети решения за облекчаване на движението по АМ „Хемус“

Шишков свиква днес спешна среща заради ремонта на тунел "Топли дол" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще проведе днес спешна работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. По време на нея ще бъдат взети решения за облекчаване на движението по АМ „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“.

След срещата, около 15,45 часа, ще бъде даден брифинг за медиите в сградата на МРРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изрод

    10 0 Отговор
    Запуши половин България и затрудни милион българи

    14:50 21.10.2026

  • 2 СТРАННО!!!

    3 0 Отговор
    Който е пътувал по магистралите на Италия знае, че ма някои участъци има стотици тунели един след друг строени преди 60 и повече години и з тях не се налагат ремонти откакто са построени. Броил съм до сто тунела например по магистралата от Женева до Фиренце, покрай Дженова…всички винаги са били в идеално състояние, най-много някъде (в един-два случея) да липсва осветление. Та се питам да не би по времето и на бай Тошо да се е строило некчествено, щото друго обяснение нямам!!!

    14:54 21.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Това е обект от национално значение!
    Решението е едно - вкарваш хора да работят на 3 смени
    И работите и през уикендите!

    И завършвате ремонта за под месец вместо за 6 (без отсрочките)

    А освен това е крайно време да довършите и виадукта преди тунел Витиня - вече 1 година стои ограничението за крайна дясна лента и знаците за ремонт. В малко по-натоварен трафик тировете се чудят там как да се престроят, а зимата на непочистеното като спре там и ще остане

    15:01 21.10.2026

  • 4 Готов

    6 0 Отговор
    за Хелоуин !

    15:06 21.10.2026

  • 5 баи ставри

    6 0 Отговор
    тоя само се пеняви а насреща нищо по цял ден обикаля телевизиите вместо да свърши нещо работа трябва другарю шишков

    15:13 21.10.2026

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