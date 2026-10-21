Шишков свиква днес спешна среща заради ремонта на тунел "Топли дол"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще проведе днес спешна работна среща с кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. По време на нея ще бъдат взети решения за облекчаване на движението по АМ „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“.

След срещата, около 15,45 часа, ще бъде даден брифинг за медиите в сградата на МРРБ.