Тир се е завъртял напречно на автомагистрала „Хемус“ при 41-вия километър, преди тунел „Ечемишка“, и е блокирал движението в посока София. Образувало се е километрично задръстване, а трафикът в участъка е временно ограничен.

„В посока Варна камионите изчакват на място“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. По-рано движението за товарни автомобили над 12 тона по магистралата е било възстановено само към София.

Ограничения и по други пътища

Заради снегонавявания и намалена видимост е ограничено движението на всички превозни средства по пътя Аксаковска панорама – Суворово в област Варна. Поетапно се възстановява преминаването на камиони над 12 тона по пътя Враца – София, но в посока Видин тежките автомобили продължават да изчакват.

В същото време е възстановен трафикът по пътя Скомля – Медовница в област Видин за всички превозни средства, както и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по направлението Обзор – Слънчев бряг. Близо 1000 машини обработват пътищата в страната заради усложнената зимна обстановка.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg