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Шишков: В рамките на година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен

Шишков: В рамките на година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен

5 Октомври, 2026 12:11 600 13

  • мррб-
  • ам хемус-
  • мездра-
  • ботевград

Строителите се върнаха на АМ „Хемус“, предстои активизиране по всички обекти в Северна България

Шишков: В рамките на година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В рамките на една година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен. Провел съм няколко срещи със строителната фирма, имаме направен график, отстранихме проблемните процедури и считам, че за този срок работата ще бъде завършена. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който инспектира строителните дейности в участъка. Той подчерта, че държавата като възложител също има вина затова скоростният път да се строи вече 7 години. „По пътя в последните години не се работеше – преработваха се проекти, подробни устройствени планове. Бавна бе и реакцията на държавата след активирането на свлачището. Трябваше по-бърза и адекватна реакция“, коментира арх. Шишков. По думите му вероятно и строителят има вина, но основната е на възложителя, защото той трябва да гони срокове и да създава условия за работа. „При непредвидени ситуации, забавени управленски и технически решения – а тук имаме симбиоза от двете – се случва това“, подчерта той. И напомни, че като служебен министър преди 4 години е трябвало спешно да одобри промени в подробния устройствен план, за да може пътните възли да не са на едно ниво.

Той бе категоричен, че ситуацията вече е променена и се работи активно. „Има по-сериозно оживление по обекта, защото когато сложим ясни срокове и се знае, че държавата ще изпълни ангажиментите си, строителите са спокойни и се връщат на площадката“, коментира регионалният министър. И подчерта, че въпреки ремонтите участъкът повече няма да се затваря за движение. Той информира, че свлачището ще бъде укрепено с изграждането на полутунел. Ситуацията е подобна на свлачището на АМ „Струма“ в района на Железница, където също се изгради подобно съоръжение. „То е факт и магистрала „Струма“ беше пусната в експлоатация. Тогава се активизирахме, направихме изключително бързо проекта и решихме проблема“, напомни министърът.

Арх. Шишков коментира още, че колкото повече време продължава един строеж, толкова по-скъп става. На този етап не е ясно с колко ще се оскъпи строителството на участъка. По-важното в случая обаче е работата да завърши по-бързо, защото хората в този регион се измъчиха. Средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, тъй като пътят е приоритетен обект. „Изграждането на инфраструктурата в Северна България е приоритет за правителството и тепърва предстои активизиране по редица проекти“, коментира още арх. Шишков. В тази връзка той съобщи, че е завършено и строителството на пътния възел при Ботевград. В петък е минала проверката на приемателната комисия, като всеки момент се очаква разрешението за ползване. Преговорите за продължаване строителството на АМ „Хемус“ вече са на финала и строителите се връщат на обекта. ДНСК вече извършва проверки, които ще са ежемесечни, за качеството на строителството и протоколите за скрити работи, за да сме сигурни, че работата върви качествено и в срок. Ремонтира се и пътят от Враца към Видин, който приключи буквално за месец, въпреки че хората не вярваха. Строи се активно и обходният път на Кресна. За останалата част от липсващата АМ „Струма“ се процедират устройствени планове и се отчуждават имоти. Догодина ще започне ремонт и на пътя от Враца за АЕЦ „Козлодуй“.

„За мен е изключително важно сред толкова проблеми в държавата да сме сред хората, да бъдем в общините, да бъдем на строителните обекти, за да ги видя на място. Държавата вече функционира по един нормален начин. Мисля, че ще намерим подхода заедно, така че да върнем строителите, да върнем спокойствието в строителния сектор. Те пък трябва да покажат, че са професионалисти, защото до този момент отношенията им с държавата излизаха наяве и всички говорехме за едни други проблеми в строителния сектор и мисля, че съвсем скоро всички ще разберете“, коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Пътят Мездра - Ботевград е 27км. Значи тоя Шишков ви казва че на месец ще правят по 2км, а в белите държави, толкова на нощ се асфалтира.

    Коментиран от #7

    12:17 05.10.2026

  • 2 А може

    6 0 Отговор
    да предизвикате и още някое свлачище. Иначе кражбиците ще спрат.

    12:21 05.10.2026

  • 3 АМА

    7 0 Отговор
    На КОЯ ГОДИНА уточнил ли е🤔❓

    12:24 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дайте му кирка и лопата

    6 0 Отговор
    Само министъра с каска .Само той бачка на къра.....

    12:26 05.10.2026

  • 6 Дапитам

    7 0 Отговор
    Шиши а защо ваш служител хвърли оставка?Кой е наредил мантинелите на турска фирма да се монтират без конкурс?Свързано ли е с договора Боташ?

    12:29 05.10.2026

  • 7 знаещия

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    те и 27 км строят за 1 ден

    12:32 05.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ДА БЕ! С ТЕЗИ СВЛАЧИЩА, ЗАБРАВИ! СЛОЖЕН ПРОЕКТ Е!

    12:34 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в кратце

    4 0 Отговор
    В рамките на една година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен нашишкано.

    12:42 05.10.2026

  • 11 Синя каска

    4 0 Отговор
    акъл не налива!

    12:44 05.10.2026

  • 12 Убиец

    4 0 Отговор
    Убиец

    12:45 05.10.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    Този саботажник защо не е в затвора оставка на цялата.служебница и разследване Грабители

    13:39 05.10.2026

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