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В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ се работи по отводнителните улеи, тротоарите и хидроизолацията

В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ се работи по отводнителните улеи, тротоарите и хидроизолацията

30 Октомври, 2026 16:54 547 19

  • тунел-
  • топли дол-
  • ам „хемус“

Монтирани са 290 броя линейни отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно

В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ се работи по отводнителните улеи, тротоарите и хидроизолацията - 1
Снимка: АПИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ в тръбата за София през тази седмица – 26 октомври до 1 ноември, са положени около 210 м хидроизолация от двете страни на съоръжението. Изпълнени са тротоарни блокове с дължина 66 м вдясно и 78 м вляво. Изцяло е премахнат трошеният камък, с който бяха засипани изкопите за монтиране на отводнителните улеи. Изкопът се намира в пътното платно, непосредствено до тротоарите и е с дълбочина от 80 см до 1 м и широчина 70 см. Почистеният участък е 240 м отляво и 60 м отдясно на съоръжението.

Монтирани са 290 броя линейни отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Почистени са сводовете на предпорталните рамки от двете страни на тунела. Продължават подготвителните дейности за монтажа на две двойки вентилатори.

Работата на обекта е на двусменен режим.

Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    16 0 Отговор
    От смъртта на Тодор Живков досега магистрала Хемус е вечно в ремонт и вечно разбита

    Коментиран от #3, #6

    16:57 30.10.2026

  • 2 Технически ръководител

    5 0 Отговор
    Вместо да окичват София с хиляди камери, трябваше да монтират няколко на национално значимите обекти, но така, че работниците да знаят, че ги показват в он-лайн режим.

    17:08 30.10.2026

  • 3 Много точно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Направо тиквените с чувалите да отидат да работят
    Белким си намалят присъдите

    17:09 30.10.2026

  • 4 123

    3 1 Отговор
    Краде се пара. Това е. Този ремонт не е спешен. Иначе вдигат винетките

    Коментиран от #11

    17:11 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Так Тик

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Таково му качеството на Бай ти Тошовото строителство.

    Коментиран от #17

    17:12 30.10.2026

  • 7 дрът кумунис

    2 0 Отговор
    с таз магистрала добре се понагълтах!!!

    17:13 30.10.2026

  • 8 6895359

    3 0 Отговор
    еее, с тая бригада от четрима яки маламашки и още двама 70 годишни общаци до към 2058 ще е готова дясната тръба .... ама то за къде да се бръза - дотогава може и да няма свят ...

    Коментиран от #9

    17:14 30.10.2026

  • 9 със същата бригада

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "6895359":

    се "ремонтира" всичко и навсякъде в България и заради това толкова бавно се случва всичко дори изглежда че се руши защото докато стигнат до поредния обект предишния се разпада но поръчките си вървят........

    17:16 30.10.2026

  • 10 Срамота

    3 1 Отговор
    Страшна работа, 4 човека и 2ма кибици..... тука трябва 100 човека на две смени да работят за да стане за една седмица.... ама така се усвояват пари за прогресивните...

    Коментиран от #12

    17:18 30.10.2026

  • 11 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Довършването на магистралата също не е спешно, затова тиквения ти спонсор изнесе парите в чували!

    17:18 30.10.2026

  • 12 на тия 4-5 човека

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Срамота":

    има назначени 10-15 началници...

    17:19 30.10.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор
    В целия свят такива ремонти на ключови натоварени с трафик пътища се прави без прекъсване 24 часа в денонощието! Идете и се поучете. Тук нещо което може да се свърши за три пъти по кратко време те го разтеглят изглежда съвсем умишлено или поне така изглежда. Държавата, като пускате търг изискайте денонощна работа...научете се най-после.

    17:21 30.10.2026

  • 14 0000000000

    1 0 Отговор
    аааа, таман като дойдат и техника и пазача и са за две карета БЕЛОТ , без писар .... жалка работа ...

    17:26 30.10.2026

  • 15 Цеко хидрото

    1 0 Отговор
    С 5 човека ремонт не се прави на жизнено важен тунел свързващ северна с южна България!

    17:29 30.10.2026

  • 16 Стоимен Каменов

    0 0 Отговор
    Ше стане за празненствата за "20 века България".

    17:31 30.10.2026

  • 17 До тик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Так Тик":

    Тъ пак - и колко години изкара без ремонт, това дето Тодор Живков е построил? А колко месеца изкараха на тиквата остатъка от магистралите?

    17:31 30.10.2026

  • 18 Стоимен Каменов

    0 0 Отговор
    Каква магистрала?! Всичко е в дупки и кръпки, които се усещат при висока скорост и разбиват колата. Трябва да се кара с минималната скорост за магистрала 70 км през повечето време.

    17:33 30.10.2026

  • 19 Дайте

    0 0 Отговор
    Ремонтите на чужди изпълнители те работят денонощно и качествено и три пъти по бързо.

    17:37 30.10.2026

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