В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ се работи по отводнителните улеи, тротоарите и хидроизолацията

В тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ в тръбата за София през тази седмица – 26 октомври до 1 ноември, са положени около 210 м хидроизолация от двете страни на съоръжението. Изпълнени са тротоарни блокове с дължина 66 м вдясно и 78 м вляво. Изцяло е премахнат трошеният камък, с който бяха засипани изкопите за монтиране на отводнителните улеи. Изкопът се намира в пътното платно, непосредствено до тротоарите и е с дълбочина от 80 см до 1 м и широчина 70 см. Почистеният участък е 240 м отляво и 60 м отдясно на съоръжението.
Монтирани са 290 броя линейни отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Почистени са сводовете на предпорталните рамки от двете страни на тунела. Продължават подготвителните дейности за монтажа на две двойки вентилатори.
Работата на обекта е на двусменен режим.
Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #3, #6
16:57 30.10.2026
2 Технически ръководител
17:08 30.10.2026
3 Много точно
До коментар #1 от "Тик-Ток":Направо тиквените с чувалите да отидат да работят
Белким си намалят присъдите
17:09 30.10.2026
4 123
Коментиран от #11
17:11 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Так Тик
До коментар #1 от "Тик-Ток":Таково му качеството на Бай ти Тошовото строителство.
Коментиран от #17
17:12 30.10.2026
7 дрът кумунис
17:13 30.10.2026
8 6895359
Коментиран от #9
17:14 30.10.2026
9 със същата бригада
До коментар #8 от "6895359":се "ремонтира" всичко и навсякъде в България и заради това толкова бавно се случва всичко дори изглежда че се руши защото докато стигнат до поредния обект предишния се разпада но поръчките си вървят........
17:16 30.10.2026
10 Срамота
Коментиран от #12
17:18 30.10.2026
11 Прав си
До коментар #4 от "123":Довършването на магистралата също не е спешно, затова тиквения ти спонсор изнесе парите в чували!
17:18 30.10.2026
12 на тия 4-5 човека
До коментар #10 от "Срамота":има назначени 10-15 началници...
17:19 30.10.2026
13 Пич
17:21 30.10.2026
14 0000000000
17:26 30.10.2026
15 Цеко хидрото
17:29 30.10.2026
16 Стоимен Каменов
17:31 30.10.2026
17 До тик
До коментар #6 от "Так Тик":Тъ пак - и колко години изкара без ремонт, това дето Тодор Живков е построил? А колко месеца изкараха на тиквата остатъка от магистралите?
17:31 30.10.2026
18 Стоимен Каменов
17:33 30.10.2026
19 Дайте
17:37 30.10.2026