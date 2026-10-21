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Български фермерски съюз: Веригите да вкарат директно земеделците в магазините

Български фермерски съюз: Веригите да вкарат директно земеделците в магазините

21 Октомври, 2026 14:48 632 17

  • български фермерски съюз-
  • земеделци-
  • георги стоянов-
  • цени

България има капацитет да произвежда повече храни, отколкото потребява, но въпреки това разчита на внос, отбеляза Георги Стоянов

Български фермерски съюз: Веригите да вкарат директно земеделците в магазините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Български фермерски съюз призовава големите търговски вериги да осигурят за 6 месеца свободен достъп на земеделските производители и преработвателите до щандовете в магазините. Целта е намаляване на спекулата и прескачането на търговските посредници. Това предлага Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз. В момента веригите искат такси, за да влязат българските производители и преработватели в тях. „Призоваваме ги да махнат таксите за 6 месеца и да видим дали ще паднат цените, а през този период да позволят на фермерите и преработвателите да доставят директно стоката си до складовете им“, каза Георги Стоянов. Става въпрос за зеленчуци, плодове, туршии, консерви, мед, млечни и месни продукти, вино и други стоки.

В България земеделското производство намалява заради липсата на директен достъп до пазара и също така заради силния внос. Според Георги Стоянов държавата трябва да насочи усилията си към функционирането на пазара, а не към отделни кампании за намаление на цените. "Трябва да бъде подредена цялата структура на търговията, тя не може да произвежда конкурентни цени. Отидете на който и да е пазар в София и вижте колко много празни сергии има. Това означава, че производителите не продават директно на потребителите, а минават през посредници. В крайна сметка потребителите купуват скъпо, а производителите получават малко за труда си. Очевидно има нещо, което ги гони от пазара – дали са високи наеми, административни тежести или друго“, коментира Георги Стоянов. Той призовава пазарите в София да започнат да предоставят безплатно сергиите на земеделски производители веднъж седмично.

Разходите на земеделците се увеличават, конкуренцията се засилва, а пазарната борба става все по-трудна, обясни Георги Стоянов. Според него не е достатъчно стопаните само да произвеждат добра суровина. Ако те не участват в следващите етапи – съхранение, преработка, дистрибуция, създаване на собствена марка и директни продажби, голяма част от добавената стойност остава извън техните стопанства, каза той. По думите му фермерите трябва да изградят работещи партньорства, които да гарантират на производителя по-добра позиция и реален дял от стойността на крайния продукт.

България има капацитет да произвежда повече храни, отколкото потребява, но въпреки това разчита на внос, отбеляза Георги Стоянов. Затова според него фокусът трябва да започне от вътрешния пазар чрез планиране на обемите, осигуряване на постоянно количество и качество и свързване на земеделците с преработватели, търговци и местни пазари. Като успешна стъпка в тази посока той посочи концепцията „Нашето родно“ и проведените фермерски събития в различни градове, което е инициатива на БФС.

По-младите фермери рекламират продукцията си във Facebook или TikTok, където публикуват клипчета от процеса по отглеждане на растенията или животните. Те успяват да привличат кленти, които виждат, че продуктите им са полезни и качествени, искат да се докоснат до тях и след като опитат, се убеждават в това. Но фермерите, които се позиционират в дигиталното пространство, засега са единични случаи, а не масова практика, посочи Георги Стоянов. Става въпрос за малки стопанства, основно от семеен тип.

Повечето земеделци разчитат на реални срещи с крайните клиенти като фермерските изложения. Когато бизнесът е голям, той разчита на по-големи обеми от продажби, а българинът все още няма култура да пазарува всичко през интернет, отбеляза Стоянов.

Все пак възможностите, които предлага интернет пространството, са шанс за развитие на фермерите, тъй като те трудно влизат в търговските вериги. Производителите, които се насочват към дигиталното пространство за увеличаване на продажбите си, трябва да инвестират от личното си време, а също и известни средства за преносими камери, абонамент за канали, където да представят стоката си, коментира Георги Стоянов.

Напоследък фермерите, които произвеждат, са започнали да правят и собствени сайтове благодарение на по-достъпната им цена през последните години. Според него младите хора трябва да се насърчават, като им се осигури достъп до земя, както и възможности да се обучават и да обменят добри практики. Развиването на младите фермери е необходимо, за да се осигури приемственост, а креативността им може да тласне българското земеделие към конкурентната среда извън България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    5 1 Отговор
    как да стане това, освен на регионало ниво.

    14:54 21.10.2026

  • 2 Веригите

    6 2 Отговор
    Ние сме част от проблема а не решението му, платили сме си в бг да няма конкуренция

    14:56 21.10.2026

  • 3 Българската участ

    4 2 Отговор
    „Българската участ е да пием старото кафе на Европа, да караме старите им автомобили и да се вдъхновяваме от старите им идеи.“Този емблематичен цитат е от сборника с есета и публицистика „Българският модел“ (по-конкретно в частта, известна и като „Българската участ“), написан от големия български драматург и писател Станислав Стратиев през 1991 г..

    Коментиран от #16

    15:07 21.10.2026

  • 4 смях в залата

    3 0 Отговор
    Защо фермерския съюз не си направи вериги магазини а иска да се настани в чужда собственост?

    15:16 21.10.2026

  • 5 Троян

    2 3 Отговор
    Хранехме половината СССР със плодове и зеленчуци. Яжте сега прави краставици, дебели и недейте рева.

    Коментиран от #10

    15:17 21.10.2026

  • 6 Трябва да се намеси държавата

    2 3 Отговор
    Място за магазини, транспорт и продавачи млади хора, осигурени от държавата.
    Неприбрана реколта, да се прибира от военните.
    Камиони за доставки и складове в краища на градове, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    Необходима е Силна Държава. Добра храна - Здрава нация.
    Не може да хвърляме от веригите малини, боровинки, пъпеши, дини, круши и ябълки, грозде, домати, краставици, моркови които не стават за консумация.
    Твърди като чугун. Може ли смилянски боб 16 ойро килото в квартален биомагазин, това е храната на бедните. Българските картофи изчезнаха от веригите от години, пробутват твърди, без вкус, които се варят над половин час. Магданозът едър, див магданоз, без качества по веригите.
    Добре го написа Стефан Антонов, колко пъти сме ходили по селата да купуваме директно от производителят. Но и самите преработватели трябва да намалят цените, които са с идентични на големите вериги цени.
    В кварталните магазини е Страшно, там много богати хора могат да пазаруват.
    Но има възрастни, без коли, за които е трудно една минерална вода да си купят.

    15:18 21.10.2026

  • 7 Директно

    2 0 Отговор
    с цървулите и мотиките!

    15:29 21.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    А аз си купувам директно от земеделците

    15:29 21.10.2026

  • 9 Чичка,

    3 0 Отговор
    отвори си магазин и продавай на каквито искаш цени!

    15:31 21.10.2026

  • 10 смях в залата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Троян":

    Кой пречи на фермерския съюз се га да храни руснаците?

    15:31 21.10.2026

  • 11 От село

    0 0 Отговор
    Български фермерски съюз: Веригите да вкарат директно земеделците в магазините и там по магазините да орат, сеят, жънат, берат и да произвеждат земеделски продукти като слънчоглед, царевица, пшеница, жито, домати, чушки, картофи, малини, капини, ябълки, круши.... и така нататък....

    15:32 21.10.2026

  • 12 СоциализЪма се завръща

    3 0 Отговор
    Да се назначи по един политкомисар във всяка верига...?

    15:33 21.10.2026

  • 13 А бе тоя

    1 0 Отговор
    Защо не направи така че производителите да се обединят в кооперативи?! Как си го представя пълпа отделни производители да се редят пред магазина и всеки да доставя каквото и колкото е произвел??! Тоест например явяват се 5 производителя и всеки носи по 2-3 касетки краставици,домати...но за утре не се знае ще имат ли в наличност?! Ако не рафтовете празни

    15:33 21.10.2026

  • 14 НАРКООП

    1 0 Отговор
    Нали има Наркооп, да продават там...

    15:35 21.10.2026

  • 15 Да вкарат кравите

    0 0 Отговор
    да гледаме какво мляко ни продават!

    15:35 21.10.2026

  • 16 И пак някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българската участ":

    Друг ни е виновен??! Къде са кооперативите...запада ли да го създаде?!а че избираме мошеници пак кой е виновен...сигурно Путин

    15:35 21.10.2026

  • 17 Магазини за хората

    1 0 Отговор
    Ми що не продават дирктно в Магазините на Шиши?

    15:36 21.10.2026

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