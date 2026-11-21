„Базарът на нормалните цени“ се разширява с второ издание в Пловдив, като инициативата ще се проведе и във Варна. На местата ще се предлагат плодове и зеленчуци директно от производители, а организаторите обещават по-достъпни цени за купувачите.

„Очакванията ни бяха оправдани, даже бяха надминати. Имаше много хора, голям интерес, а този път се надяваме, че ще има още повече“, заяви Василена Спасова в ефира на „Събуди се“.

Отстъпките при първото издание стигнали близо 100%

По думите на Спасова при първото издание намаленията са били между 20% и близо 100% в зависимост от конкретния продукт. Идеята за базара е възникнала след проучване на цените на пазарите в Пловдив.

„Установихме огромни надценки, които има на пазарите – от 100% до 300%“, обясни Кирил Спасов. Като пример той посочи авокадото, при което според организаторите надценката е достигнала 300%.

Повече производители и пакети за пенсионери

За второто издание са предвидени повече производители и по-добри цени. Организаторите са подготвили и специална акция за пенсионери. Те ще могат да получат подаръчни пакети с продукти от първа необходимост – ориз, боб и леща. Броят на пакетите ще бъде ограничен.

В Пловдив базарът ще бъде на Понеделник пазара, а във Варна – на пазар „Часовника“. Работното време и на двете места е от 9 до 14 часа.