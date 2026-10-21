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Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна

Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна

21 Октомври, 2026 17:10 1 618 126

  • правителство-
  • пари-
  • военна помощ-
  • украйна

За тази година вноската на България в механизма е определена на малко над 9 млн. евро

Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България няма да финансира закупуването на смъртоносни оръжия за Украйна по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Това е решило правителството на Румен Радев на днешното си заседание.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позиция на Република България за конструктивно въздържане по мерки по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за предоставяне на подкрепа на Украйна за финансиране на закупуване на ново смъртоносно оръжие, съобщиха от правителствената пресслужба.

За тази година вноската на България в механизма е определена на малко над 9 млн. евро. Но няма предварително разпределение каква част от тях са били за закупуване на оръжия за борещата се против руското нашествие Украйна. България обаче вече преведе над 6 млн. евро за помощ на Украйна по механизма тази година. Това стана с решение на правителството на Росен Желязков през февруари тази година.

"България ще финансира само несмъртоносна помощ за Украйна и освен това ще настоява българското финансиране да се насочва приоритетно към райони с българско етническо население", обясниха от Министерския съвет.

"Като държава от Черноморския регион, Република България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си. Фокусирането изцяло върху невоенна помощ изпраща ясен сигнал към международната общност, че България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но отхвърля логиката на безкрайната военна конфронтация и търси начини за отваряне на дипломатически канали за преговори", мотивират решението си от правителството на Румен Радев.

Това е втори вид оръжейна помощ, който България прекратява, след като "Прогресивна България" пое управлението. Първо бяха прекратени даренията на оръжие от складовете на Българската армия.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е на обща стойност над 17 млрд. евро и съществува от 2021 година. През септември тази година ЕС отблокира помощ от над 6 млрд. евро за закупуване на оръжия за Украйна.

Благодарение на механизма на България са възстановени над 3 млн. евро след дарение на въоръжение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    84 16 Отговор
    Четири години война разориха България и ЕС

    Коментиран от #10, #34

    17:11 21.10.2026

  • 2 Поредната Радева тАпня

    22 89 Отговор
    Скоро ще съжалява.

    17:11 21.10.2026

  • 3 Анджо

    36 58 Отговор
    Леле колко много пари е спрял тоя лицемер. А колко даде на турците бе.

    17:13 21.10.2026

  • 4 Буздуган

    25 35 Отговор
    Правителството нищо не спира а изпълнява заповедите на Дони перчема..!

    17:13 21.10.2026

  • 5 Смъртоносни

    16 30 Отговор
    оръжия ?! А той учил да пуска бомби.....

    17:13 21.10.2026

  • 6 ДайБГ

    46 9 Отговор
    Дигаме бунт щото шорш немам да ни даде грантовете

    17:14 21.10.2026

  • 7 гост

    57 13 Отговор
    БРАВО

    17:14 21.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    16 55 Отговор
    Това вече е върховно лицемерие!

    Догодина ще платим 3 МИЛИАРДА за непотребно натовско тенеке!!!
    Ама видиш ли оправихме бюджета с 3те милиона за Украйна?!!!

    Сериозно, да си върви Радев овреме, с добро!

    17:15 21.10.2026

  • 9 Без майтап

    23 37 Отговор
    Ще ги дадем на Путин защото неговите уръжия не са смъртоносни.

    17:15 21.10.2026

  • 10 Анджо

    9 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Европейския съюз има 30 трилиона евро спестено , или казано колкото е дългът на САЩ и тази информация я научих днес.

    Коментиран от #21, #35

    17:16 21.10.2026

  • 11 БББ

    10 30 Отговор
    Ами тогава да ги даде тези 3 милиона на РФ.

    17:16 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дедо Йоцо

    35 9 Отговор
    Тук не е Москва! Опозицията, защо се умълчахте бе, вадете портфеилите.

    17:16 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    11 48 Отговор
    Поредното доказателство че Радев е боклук като удар фашистите някой друг Български град друга песен ще запее.

    17:17 21.10.2026

  • 16 Пази Боже, сляпо да прогледа

    15 38 Отговор
    и путинче да те управлява!

    17:17 21.10.2026

  • 17 Пич

    63 14 Отговор
    Очаквам от правителството безусловно да спре милиардите за Украйна!!!
    Зелю не съм го осиновил!!!

    Коментиран от #31

    17:17 21.10.2026

  • 18 ......-

    57 9 Отговор
    Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна.

    БРАВО !

    Коментиран от #64

    17:18 21.10.2026

  • 19 Оня под Коня

    41 7 Отговор
    Нека да даваме, но хуманитарна помощ. Между големите да не се врем, Може да ни Струва скъпо...

    Коментиран от #107

    17:18 21.10.2026

  • 20 стоян георгиев

    52 15 Отговор
    Браво! Е затова Радев ще управлява дълго, а евроатлантическите подметки ще гледат от дъното на канала!

    Коментиран от #68

    17:18 21.10.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 4 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    Като чух кой я каза повярвах Глад и едри въшки Няма такова нещо Европа дължи много пари на щатите

    17:19 21.10.2026

  • 22 Пламен

    9 39 Отговор
    Ясно.
    Ние ще се отървем от Европа, а Европа ще се отърве от нас.
    Познайте кой ще загуби.:) Ние сме вечно мрънкащ ,,селски идиот".Сега ще спрат парите от ЕС, както стана с Йорбан, а ,,СПОНСОРИТЕ" на Мунчо ще трябва да крадат от нас.
    Стягайте коланите !

    17:19 21.10.2026

  • 23 Радев е позор

    8 42 Отговор
    за България и ЕС. Скоро ще подпира Орбан в г.за на историята.

    17:19 21.10.2026

  • 24 За боташ по милион на ден

    10 34 Отговор
    А за Украина се хвали за цели 3 милиона еднократно , много си отчаян
    Ха ха ха

    17:19 21.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Въпрос

    15 45 Отговор
    Украйна защитава своята територия от Русия, която я нападна със смъртоносни оръжия. Може ли при това положение Украйна да се защитава с несмъртоносни оръжия, бе генерале? Ти си позор за България! Оставка!

    Коментиран от #30

    17:20 21.10.2026

  • 27 Браво Румене,

    41 11 Отговор
    Так держать! Мнозинството нормални българи отдавна чакаме премиер без наколенки.

    17:21 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Куку

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Какви милиарди сънуваш???

    Коментиран от #48

    17:22 21.10.2026

  • 32 НТИ

    12 31 Отговор
    Истинска партия на Радев е НТИ: Няма Такъв И(н)д.иот.

    Коментиран от #33

    17:22 21.10.2026

  • 33 Хихихи

    13 6 Отговор

    До коментар #32 от "НТИ":

    Като Зелката ли хахаха

    17:23 21.10.2026

  • 34 Хахахаха

    9 26 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е. Войната на тупин разорява България. Но вие подкрепяте тупин, не се сърдете.

    17:23 21.10.2026

  • 35 2223

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    Я пак кажи колко е дълга на Щатите!

    17:24 21.10.2026

  • 36 Казуар

    9 18 Отговор
    Другарю Радев, а ще взимаш евраци от Европа.

    17:24 21.10.2026

  • 37 Варненец

    31 7 Отговор
    А така! Който иска да помага на киифските дбили са праща пари директно в укро посолствоТО! Ама желаещи няма, а ?

    17:24 21.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    30 7 Отговор
    Който насърчава към военни действия срещу България (да дарява оръжие на една страна в чужд конфликт) е предател по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98 с 5-15 години затвор.
    Който обслужва при представяне пред чужда държава или организация нанася щети на републиката (например с даряваните пари) е предател по чл 103 с 10-15 години затвор.
    Който като агент подпомага чужда държава или организация (например за одобрени от посолството за службите) е предател по чл 105 с 5-15 години затвор.
    Който наруши клетвата от конституцията (за депутати, министри, президент и вице), че във всичките си действия ще се съобразява с конституцията, законите и интереса на народа е предател.

    Коментиран от #72

    17:24 21.10.2026

  • 40 казвам

    20 12 Отговор
    Подкрепям на 100%. Пак ще гласувам за Радев-Йотова-Вълчев

    17:24 21.10.2026

  • 41 Мууни

    19 2 Отговор
    Искам в Черно море да плуват само платноходки и тузарски яхти. Нека винаги да има Слънце!

    17:25 21.10.2026

  • 42 пътник

    8 20 Отговор
    Ще ги прати под някаква измислена форма на руснаците да тероризират страната ни и да укрепват продажната му власт.

    17:25 21.10.2026

  • 43 Горски

    24 9 Отговор
    Евала, най - после нещо смислено! Никакво финансиране, дори и за хуманитарна цел! Зеленски преди да стане президент бе комичен актор. След президенството, ако го довърши преживе, ще играе трагични роли. Или в Северната сова, или в Гуантанамо. Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон. Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани. Украинският президент Зеленски няма да бъде включен в предложените преговори, тъй като руският лидер се стреми да договори край на войната в полза на Москва. Руският президент Владимир Путин предложи той, президентът Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна в опит да договорят край на четиригодишния конфликт в полза на Москва, съобщиха запознати с дискусиите. Планът представлява опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския лидер, което разтревожи Украйна и нейните съюзници във Вашингтон и Европа. Подобна среща на върха – без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би предизвикала тревога в европейските столици и извън тях. В момента Зеленски с парите на американците подкупва сенатори, за да свалят Тръмп от власт.

    17:25 21.10.2026

  • 44 Хахахаха

    10 22 Отговор
    Няма проблеми все пак. ЕС ще спре субсидии за България от 10 млн евро и ще ги пренасочи за Украйна. Радко вече ви направи богати, не ви трябват европейски субсидии.

    17:25 21.10.2026

  • 45 сега с тез 3 милиона евро

    11 3 Отговор
    пуснете нова общ поръчка ама надута
    че бая чакат ред от общ поръчкари

    17:25 21.10.2026

  • 46 истина е

    16 5 Отговор
    Ако тагарев сложи каска и замине на фронта, готов съм да тръгна след него.

    Коментиран от #76

    17:26 21.10.2026

  • 47 Гай Турий

    18 7 Отговор
    Разумно балансирано решение. Но Радев може да поиска преки преговори с Русия за изглаждане на неразбирателство и неутралитет, с което да избегне бъдещи неудачи в междудържавните ни отношения. Да тегли на майнеланята едня блага, че националните ни интереси стоят над всякакви т.н "съюзнически" интереси. Все пак РФ си остава велика сила и в съюз с Китай и приклякането на Тръмп нещата ще се обърнат крайно неблагопирятно срещу еврейския съюз (ЕС), който всеки ден се самозастрелва в своите крака с беземкоумни решения и санкции.

    Коментиран от #53

    17:27 21.10.2026

  • 48 Пич

    17 8 Отговор

    До коментар #31 от "Куку":

    Всяка година един два милиарда от българските пари заминават за Украйна!!!
    С по колко мислиш че участваме в тези стомилиардни ЕС траншове (не заеми, защото нищо няма да ни върнат)?

    Коментиран от #59, #67

    17:27 21.10.2026

  • 49 сега тез 3 милиона евро

    11 7 Отговор
    да ги сберат русофобите по призива на бат кирче отпреди
    с по заплата в ефро
    нали обичат бункерните зелки

    17:28 21.10.2026

  • 50 Ха ха

    18 6 Отговор
    Тагаренко и Лама Мирченко, ореват женския пазар😅

    17:29 21.10.2026

  • 51 Майкооо,

    9 15 Отговор
    утре ще се чуди защо ЕС ни е спрял субсидиите.
    Ако съм на ЕС, няма да му давам отсрочки за огромния заем, дето изтегли от тях.
    Храни куче да те ... преметне.

    17:29 21.10.2026

  • 52 Гоце

    8 11 Отговор
    Да има как да ги дадем на р00сия

    17:29 21.10.2026

  • 53 Този виц

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Гай Турий":

    сам ли го измисли, Горски?

    Коментиран от #99, #113

    17:29 21.10.2026

  • 54 Даката

    10 20 Отговор
    Няма такова отвратително правителство, но какво може да се очаква от русофили, то им е заложено да са с русия и ще правят всичко по силите си за да помагат на путин и войнолюбците от кремъл.

    17:30 21.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Шапкаря

    10 7 Отговор
    Какви хора има мече в България да дават повече за други, а не за себе си.Последствията от боко са тежки, но имам надежда, че за България ще дойдат добри времена.

    17:31 21.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гост 35

    15 7 Отговор
    Браво, най-после разумно правителство за разлика от всички предишни!

    17:33 21.10.2026

  • 62 Берлин

    12 6 Отговор
    Добрата новина, ще отворя бутилка вино , искам по често да отварям бутилки, заради хубавите Новини.

    17:33 21.10.2026

  • 63 Няма такъв резил

    10 15 Отговор
    Жалко!!! Заради управлението на прогресивните ще си носим срама години напред!!!
    Това са пари за отбрана, включително и спасяване на живота на населението от български произход!!! Приятелите на Румката само с несмъртоносно оръжие стрелят по Украинците! Преди 2 дни имаше убито едногодишно дете в количката, както си е било в парка. Тези средства не са за завладяване на Москва, а за сваляне точно на такива дронове.... Има Бог и възмездие

    Коментиран от #88, #109

    17:34 21.10.2026

  • 64 Хахахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #18 от "......-":

    ЕС спира субсидии за България от 10 млн евро. Браво.

    17:34 21.10.2026

  • 65 Чапай

    2 6 Отговор
    спират 3 милиона от общо колко

    17:35 21.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 койдазнай

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "Пич":

    За пет години, ЕС е дал на Украйна под всякаква форма около 300 млрд. Като пари, половината от тази сума. Делът на България в тези пари е около 0.3% или 450 млн евро. За същия период сме изнесли стоки за Украйна около 8 млрд, 5 от които боеприпаси. Радев естествено няма да спира продажбата на боеприпаси, ще спре 3 млн някакво дарение. И това всичко което може да направи.

    17:35 21.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Оня под Коня

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Да спазваме конституцията! Кои, ако се спазваше закона трябваше да търкат Нара?

    17:36 21.10.2026

  • 73 Пламен

    10 7 Отговор
    За 30% винетки за камионите , които носят хляба, Зеленски беше виновен, нали мунчовци?
    Поколението ,,Жив Зян" сега ще види какви тъпи шапкари имахме в казармата.
    Честито ви , ,,умници". :)

    17:37 21.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Оня под Коня

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "истина е":

    Да не му наложиш член 4?

    17:38 21.10.2026

  • 77 ЦигЪне

    4 6 Отговор
    супер... ще има за бати. Как да не те преизберем после. Явно идват избори

    17:38 21.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Без име..

    11 7 Отговор
    За какво да даваме пари на режима в Киев .?. На а нас ,какво са дали окропите .??Нищо..

    17:39 21.10.2026

  • 80 бълг. патриот

    8 12 Отговор
    Измамник фатмак,идва видов ден.Българина няма да търпи хилавото ти юмруче.
    Оставка

    17:39 21.10.2026

  • 81 Вова

    7 3 Отговор
    Малко е!Натегането не се приема!

    17:39 21.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Европа му даде заем,

    8 9 Отговор
    за да си изплаща борчовете към Боташ, а умникът с IQ под 50 реши да я прецака.
    Тоя ще избяга в Кремъл, а ние ще му плащаме гяволъка.

    17:40 21.10.2026

  • 84 Йода

    9 9 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите. Жалък зелен чорап.

    17:41 21.10.2026

  • 85 Марозов

    8 4 Отговор
    Ще ги пренасочим за предизборни експерти и социолози!

    17:41 21.10.2026

  • 86 Вова

    7 2 Отговор
    Алоуу!Семки ли ще си купувам?

    17:42 21.10.2026

  • 87 Хайде сега бюджетниците

    9 1 Отговор
    да им спрете автоматични актуализации, и депутатски на всеки 3 месеца, да си плащат осигуровки, битови и мобилни.
    И 3 г. вместо да повишавате местни данъци жилища с 100%, патентни данъци, Здравни, акцизи, токове, води, парна, винетки.
    Малко да замразите и бюджетни заплати, първо съкращения с 50%, и реформи.
    Увеличавате парите Здравни на НЗОК, която се източва чудовищно.
    Цени лекарства летят.
    Мобилни 52 лева сметки, под 2 г. договор нямат, 2020 - 19 лв сметка мобилен.
    Какво става с Референдум на Дойран, докога ще хваща прах.
    Защо 2026 увеличихте парно, ток, води.
    Една смяна на студен водомер 382 лева.
    Кротнете ги тези цени, ако не можете ОСТАВКА и да идват можещи хора.
    Без ойраджиите ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ДПС, излезли от употреба, въведоха ойрото и бегат по острови..
    Идва зима и чудовищни сметки ток, топла вода, парно, само при парно незаконна СИ 30% върната, 40% увеличени услуги парно, цена топла вода и топло 11%.
    Ток батерии на обяд купуват 2 ойро мегаватчас, вечер ни го продават по 300 ойро.
    Докога този грабеж.
    Зимата хората с камъни ще гонят Депутати, без оглед кой е виновен за Мизерията.

    17:43 21.10.2026

  • 88 Как да обясниш това на някой,

    6 7 Отговор

    До коментар #63 от "Няма такъв резил":

    с прякор Мунчо?

    17:43 21.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 БРАВО

    8 3 Отговор
    АМА. МИЛИАРДИ ЛИПСВАТ...

    17:45 21.10.2026

  • 92 Факт

    6 5 Отговор
    Закупуване на оръжия за подкрепа на мира, е те тва само еврасто може да го измисли, по лошото обаче е, че има хора дето им вярват, оръжията винаги и неизменно подкрепят войната, без никакви изключения .

    17:47 21.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Марозов

    3 5 Отговор
    Това е горд,независим премиер!

    Коментиран от #119, #121

    17:52 21.10.2026

  • 95 Сбъркана работа

    9 4 Отговор
    Правителството спира 3 млн помощ за защита на живота на хората в Украйна, но ще ги даде за седмица на Боташ да имаме капацитет!
    Животът на българите в Украйна не им е важен, но капацитетът явно е много важен.
    Изглежда, че тези хора са по-големи престъпници от предишните корупционери.

    17:54 21.10.2026

  • 96 комунетата

    8 3 Отговор
    искат помощ от ЕС и НАТО ама те извършват действия срещу политиката им оставка болшевишкиотпадъци!!!

    Коментиран от #97

    17:55 21.10.2026

  • 97 раша е клоака

    7 4 Отговор

    До коментар #96 от "комунетата":

    обявила България за ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА и извършва атентати в черно море и пали антени на Старлинк а мунчо спира парите за опазване на суверинитета на една държава от руския агресор??

    Коментиран от #101

    17:59 21.10.2026

  • 98 Тати каза

    3 2 Отговор
    Вечна дружба....

    18:00 21.10.2026

  • 99 Гай Турий

    4 6 Отговор

    До коментар #53 от "Този виц":

    Що, не вярваш ли, че има и умни хора с независимо мнение от това на сатанинския див запад!!? Прекалено информиран и начетен съм във всичко, изживял съм го на практика.
    Айде със здраве.

    18:01 21.10.2026

  • 100 факуса

    2 8 Отговор
    браво радев

    18:04 21.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Нормално

    7 3 Отговор
    Руснаците и руската олигархия са натиснали правителството.

    18:05 21.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Не знаех, че има

    8 2 Отговор
    Смъртоносни оръжия!
    Мислех, че всичките са животоспасяващи!

    18:07 21.10.2026

  • 106 Следващото

    3 3 Отговор
    проучване на Мяра,Йотова 55%,ГЕРБ под 4 !

    18:08 21.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Хаха

    9 4 Отговор
    Руснаците ни ударят заводи, сателити, ретранслатори и кораби, а ние им клякаме.

    Коментиран от #110

    18:08 21.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 змерт

    7 2 Отговор

    До коментар #108 от "Хаха":

    на куманизъма!!!

    18:09 21.10.2026

  • 111 Далавера

    9 3 Отговор
    Тези 3 милиона ще бъдат усвоени от олигарсите зад Радев. Народа пак ще пие една студена вода.

    18:10 21.10.2026

  • 112 Това за колко

    4 2 Отговор
    положителни коментара стига?

    18:10 21.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Сунгурларе

    3 2 Отговор
    центъра на корупцията!!!

    18:14 21.10.2026

  • 115 Цар Самуил

    6 6 Отговор
    Каква е тази мижитурка, украинците са избивани като кучета, този иска мирно да коленичат пред узурпатора. Срам ме е, върнете ме в Гърция!

    18:16 21.10.2026

  • 116 Мун-Чо Боташчук

    1 5 Отговор
    Станала е грешка, с 3 милиона и патрони не могат да си купят. Затова спирам 3 милиона и пускам 3 милиарда за смелия украински народ.

    18:19 21.10.2026

  • 117 Спрямо Боташ

    4 2 Отговор
    това е капка в морето.
    Кого лъжат? Себе си.

    18:23 21.10.2026

  • 118 Хмм

    2 5 Отговор
    Радев прави това, за което е избран, никакво оръжие за украйна, само хуманитарна помощ, лишаване от властови позиции пеевски и борисов, ето след като му отнеха охраната борисов не стъпва в парламента, защо?

    18:25 21.10.2026

  • 119 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Марозов":

    И всичко това от глупост , да знаеш ! На рамо си го носи този премиер !

    18:28 21.10.2026

  • 120 Въпрос

    4 0 Отговор
    Кога комунистите ще се извинят за близо 100 години геноцид на българския народ и ще се самонатикат по затворите???

    18:28 21.10.2026

  • 121 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Марозов":

    Разбирам иронията ти ,Павлик. :)
    Само че нашите русофилчета дори не знаят кой е той.

    18:35 21.10.2026

  • 122 Радев е скрил от българите,

    2 0 Отговор
    че тези дни е отказал да подкрепи антидронната защита на Черно море. Румънският президент му е е поставил ултиматум да вземе решение до 30 октомври, инак Румъния можа да остави руските дронове да си продължават къмто България, безда ги спира.

    Коментиран от #124

    18:38 21.10.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Това го знаят всички черноморски държави

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Радев е скрил от българите,":

    без България.
    Радев дори не е сметнал за нужно да уведоми народа си за своя гаф.
    Пфу! Гнус!

    18:41 21.10.2026

  • 125 8242

    0 0 Отговор
    Няма проблем бе колхозници, руските дронове и ракети са мирни! Да идват, видяхме че не боли вече, където са 4 кораба там са и сгради, инфраструктура, детски градини и болници, никакъв проблем. Важното е да е с братска мирна любов!

    18:43 21.10.2026

  • 126 Цвете

    1 0 Отговор
    А " БОТАШ " ? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ОТГОРЕ БЕЗ ДДС???? И ПРОДЪЛЖАВАМ ,ВСЕКИ ДЕН ПО ЕДИН МИЛИОН ( 1 000000 ) ЗАМИНАВАТ ДИРЕКТНО ЗА ТУРЦИЯ, НАЛИ? ТОГАВА СЕ ПОЛУЧАВАТ ВЕЧЕ НАД 9 МИЛИАРДА РАДЕВ???? ЗАМРАЗЕНИЯ ДОГОВОР ,ИМА ЛИХВА И НА НЕГО ???? ЗАТЪВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ,ЗАЩОТО СКРИТИТЕ НЕЩА СТАНАХА ДОСТОЯНИЕ НА НАС ОБЕДНЕЛИТЕ И ОМЕРЗЕНИТЕ БЪЛГАРИ.✈️🤔🤦‍♂️😠🤥🫡🇧🇬

    18:45 21.10.2026

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