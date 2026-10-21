Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна.

България няма да финансира закупуването на смъртоносни оръжия за Украйна по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Това е решило правителството на Румен Радев на днешното си заседание.
Министерският съвет прие Решение за одобряване на позиция на Република България за конструктивно въздържане по мерки по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за предоставяне на подкрепа на Украйна за финансиране на закупуване на ново смъртоносно оръжие, съобщиха от правителствената пресслужба.
За тази година вноската на България в механизма е определена на малко над 9 млн. евро. Но няма предварително разпределение каква част от тях са били за закупуване на оръжия за борещата се против руското нашествие Украйна. България обаче вече преведе над 6 млн. евро за помощ на Украйна по механизма тази година. Това стана с решение на правителството на Росен Желязков през февруари тази година.
"България ще финансира само несмъртоносна помощ за Украйна и освен това ще настоява българското финансиране да се насочва приоритетно към райони с българско етническо население", обясниха от Министерския съвет.
"Като държава от Черноморския регион, Република България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си. Фокусирането изцяло върху невоенна помощ изпраща ясен сигнал към международната общност, че България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но отхвърля логиката на безкрайната военна конфронтация и търси начини за отваряне на дипломатически канали за преговори", мотивират решението си от правителството на Румен Радев.
Това е втори вид оръжейна помощ, който България прекратява, след като "Прогресивна България" пое управлението. Първо бяха прекратени даренията на оръжие от складовете на Българската армия.
Европейският механизъм за подкрепа на мира е на обща стойност над 17 млрд. евро и съществува от 2021 година. През септември тази година ЕС отблокира помощ от над 6 млрд. евро за закупуване на оръжия за Украйна.
Благодарение на механизма на България са възстановени над 3 млн. евро след дарение на въоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #34
17:11 21.10.2026
2 Поредната Радева тАпня
17:11 21.10.2026
3 Анджо
17:13 21.10.2026
4 Буздуган
17:13 21.10.2026
5 Смъртоносни
17:13 21.10.2026
6 ДайБГ
17:14 21.10.2026
7 гост
17:14 21.10.2026
8 ДрайвингПлежър
Догодина ще платим 3 МИЛИАРДА за непотребно натовско тенеке!!!
Ама видиш ли оправихме бюджета с 3те милиона за Украйна?!!!
Сериозно, да си върви Радев овреме, с добро!
17:15 21.10.2026
9 Без майтап
17:15 21.10.2026
10 Анджо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Европейския съюз има 30 трилиона евро спестено , или казано колкото е дългът на САЩ и тази информация я научих днес.
Коментиран от #21, #35
17:16 21.10.2026
11 БББ
17:16 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дедо Йоцо
17:16 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити
17:17 21.10.2026
16 Пази Боже, сляпо да прогледа
17:17 21.10.2026
17 Пич
Зелю не съм го осиновил!!!
Коментиран от #31
17:17 21.10.2026
18 ......-
БРАВО !
Коментиран от #64
17:18 21.10.2026
19 Оня под Коня
Коментиран от #107
17:18 21.10.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #68
17:18 21.10.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #10 от "Анджо":Като чух кой я каза повярвах Глад и едри въшки Няма такова нещо Европа дължи много пари на щатите
17:19 21.10.2026
22 Пламен
Ние ще се отървем от Европа, а Европа ще се отърве от нас.
Познайте кой ще загуби.:) Ние сме вечно мрънкащ ,,селски идиот".Сега ще спрат парите от ЕС, както стана с Йорбан, а ,,СПОНСОРИТЕ" на Мунчо ще трябва да крадат от нас.
Стягайте коланите !
17:19 21.10.2026
23 Радев е позор
17:19 21.10.2026
24 За боташ по милион на ден
Ха ха ха
17:19 21.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Въпрос
Коментиран от #30
17:20 21.10.2026
27 Браво Румене,
17:21 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Куку
До коментар #17 от "Пич":Какви милиарди сънуваш???
Коментиран от #48
17:22 21.10.2026
32 НТИ
Коментиран от #33
17:22 21.10.2026
33 Хихихи
До коментар #32 от "НТИ":Като Зелката ли хахаха
17:23 21.10.2026
34 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е. Войната на тупин разорява България. Но вие подкрепяте тупин, не се сърдете.
17:23 21.10.2026
35 2223
До коментар #10 от "Анджо":Я пак кажи колко е дълга на Щатите!
17:24 21.10.2026
36 Казуар
17:24 21.10.2026
37 Варненец
17:24 21.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
Който обслужва при представяне пред чужда държава или организация нанася щети на републиката (например с даряваните пари) е предател по чл 103 с 10-15 години затвор.
Който като агент подпомага чужда държава или организация (например за одобрени от посолството за службите) е предател по чл 105 с 5-15 години затвор.
Който наруши клетвата от конституцията (за депутати, министри, президент и вице), че във всичките си действия ще се съобразява с конституцията, законите и интереса на народа е предател.
Коментиран от #72
17:24 21.10.2026
40 казвам
17:24 21.10.2026
41 Мууни
17:25 21.10.2026
42 пътник
17:25 21.10.2026
43 Горски
17:25 21.10.2026
44 Хахахаха
17:25 21.10.2026
45 сега с тез 3 милиона евро
че бая чакат ред от общ поръчкари
17:25 21.10.2026
46 истина е
Коментиран от #76
17:26 21.10.2026
47 Гай Турий
Коментиран от #53
17:27 21.10.2026
48 Пич
До коментар #31 от "Куку":Всяка година един два милиарда от българските пари заминават за Украйна!!!
С по колко мислиш че участваме в тези стомилиардни ЕС траншове (не заеми, защото нищо няма да ни върнат)?
Коментиран от #59, #67
17:27 21.10.2026
49 сега тез 3 милиона евро
с по заплата в ефро
нали обичат бункерните зелки
17:28 21.10.2026
50 Ха ха
17:29 21.10.2026
51 Майкооо,
Ако съм на ЕС, няма да му давам отсрочки за огромния заем, дето изтегли от тях.
Храни куче да те ... преметне.
17:29 21.10.2026
52 Гоце
17:29 21.10.2026
53 Този виц
До коментар #47 от "Гай Турий":сам ли го измисли, Горски?
Коментиран от #99, #113
17:29 21.10.2026
54 Даката
17:30 21.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Шапкаря
17:31 21.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гост 35
17:33 21.10.2026
62 Берлин
17:33 21.10.2026
63 Няма такъв резил
Това са пари за отбрана, включително и спасяване на живота на населението от български произход!!! Приятелите на Румката само с несмъртоносно оръжие стрелят по Украинците! Преди 2 дни имаше убито едногодишно дете в количката, както си е било в парка. Тези средства не са за завладяване на Москва, а за сваляне точно на такива дронове.... Има Бог и възмездие
Коментиран от #88, #109
17:34 21.10.2026
64 Хахахаха
До коментар #18 от "......-":ЕС спира субсидии за България от 10 млн евро. Браво.
17:34 21.10.2026
65 Чапай
17:35 21.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 койдазнай
До коментар #48 от "Пич":За пет години, ЕС е дал на Украйна под всякаква форма около 300 млрд. Като пари, половината от тази сума. Делът на България в тези пари е около 0.3% или 450 млн евро. За същия период сме изнесли стоки за Украйна около 8 млрд, 5 от които боеприпаси. Радев естествено няма да спира продажбата на боеприпаси, ще спре 3 млн някакво дарение. И това всичко което може да направи.
17:35 21.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Оня под Коня
До коментар #39 от "Някой":Да спазваме конституцията! Кои, ако се спазваше закона трябваше да търкат Нара?
17:36 21.10.2026
73 Пламен
Поколението ,,Жив Зян" сега ще види какви тъпи шапкари имахме в казармата.
Честито ви , ,,умници". :)
17:37 21.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Оня под Коня
До коментар #46 от "истина е":Да не му наложиш член 4?
17:38 21.10.2026
77 ЦигЪне
17:38 21.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Без име..
17:39 21.10.2026
80 бълг. патриот
Оставка
17:39 21.10.2026
81 Вова
17:39 21.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Европа му даде заем,
Тоя ще избяга в Кремъл, а ние ще му плащаме гяволъка.
17:40 21.10.2026
84 Йода
17:41 21.10.2026
85 Марозов
17:41 21.10.2026
86 Вова
17:42 21.10.2026
87 Хайде сега бюджетниците
И 3 г. вместо да повишавате местни данъци жилища с 100%, патентни данъци, Здравни, акцизи, токове, води, парна, винетки.
Малко да замразите и бюджетни заплати, първо съкращения с 50%, и реформи.
Увеличавате парите Здравни на НЗОК, която се източва чудовищно.
Цени лекарства летят.
Мобилни 52 лева сметки, под 2 г. договор нямат, 2020 - 19 лв сметка мобилен.
Какво става с Референдум на Дойран, докога ще хваща прах.
Защо 2026 увеличихте парно, ток, води.
Една смяна на студен водомер 382 лева.
Кротнете ги тези цени, ако не можете ОСТАВКА и да идват можещи хора.
Без ойраджиите ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ДПС, излезли от употреба, въведоха ойрото и бегат по острови..
Идва зима и чудовищни сметки ток, топла вода, парно, само при парно незаконна СИ 30% върната, 40% увеличени услуги парно, цена топла вода и топло 11%.
Ток батерии на обяд купуват 2 ойро мегаватчас, вечер ни го продават по 300 ойро.
Докога този грабеж.
Зимата хората с камъни ще гонят Депутати, без оглед кой е виновен за Мизерията.
17:43 21.10.2026
88 Как да обясниш това на някой,
До коментар #63 от "Няма такъв резил":с прякор Мунчо?
17:43 21.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 БРАВО
17:45 21.10.2026
92 Факт
17:47 21.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Марозов
Коментиран от #119, #121
17:52 21.10.2026
95 Сбъркана работа
Животът на българите в Украйна не им е важен, но капацитетът явно е много важен.
Изглежда, че тези хора са по-големи престъпници от предишните корупционери.
17:54 21.10.2026
96 комунетата
Коментиран от #97
17:55 21.10.2026
97 раша е клоака
До коментар #96 от "комунетата":обявила България за ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА и извършва атентати в черно море и пали антени на Старлинк а мунчо спира парите за опазване на суверинитета на една държава от руския агресор??
Коментиран от #101
17:59 21.10.2026
98 Тати каза
18:00 21.10.2026
99 Гай Турий
До коментар #53 от "Този виц":Що, не вярваш ли, че има и умни хора с независимо мнение от това на сатанинския див запад!!? Прекалено информиран и начетен съм във всичко, изживял съм го на практика.
Айде със здраве.
18:01 21.10.2026
100 факуса
18:04 21.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Нормално
18:05 21.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Не знаех, че има
Мислех, че всичките са животоспасяващи!
18:07 21.10.2026
106 Следващото
18:08 21.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Хаха
Коментиран от #110
18:08 21.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 змерт
До коментар #108 от "Хаха":на куманизъма!!!
18:09 21.10.2026
111 Далавера
18:10 21.10.2026
112 Това за колко
18:10 21.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Сунгурларе
18:14 21.10.2026
115 Цар Самуил
18:16 21.10.2026
116 Мун-Чо Боташчук
18:19 21.10.2026
117 Спрямо Боташ
Кого лъжат? Себе си.
18:23 21.10.2026
118 Хмм
18:25 21.10.2026
119 Хи хи
До коментар #94 от "Марозов":И всичко това от глупост , да знаеш ! На рамо си го носи този премиер !
18:28 21.10.2026
120 Въпрос
18:28 21.10.2026
121 Пламен
До коментар #94 от "Марозов":Разбирам иронията ти ,Павлик. :)
Само че нашите русофилчета дори не знаят кой е той.
18:35 21.10.2026
122 Радев е скрил от българите,
Коментиран от #124
18:38 21.10.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Това го знаят всички черноморски държави
До коментар #122 от "Радев е скрил от българите,":без България.
Радев дори не е сметнал за нужно да уведоми народа си за своя гаф.
Пфу! Гнус!
18:41 21.10.2026
125 8242
18:43 21.10.2026
126 Цвете
18:45 21.10.2026