Правителството спира 3 милиона евро за оръжие за Украйна.

България няма да финансира закупуването на смъртоносни оръжия за Украйна по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Това е решило правителството на Румен Радев на днешното си заседание.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позиция на Република България за конструктивно въздържане по мерки по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за предоставяне на подкрепа на Украйна за финансиране на закупуване на ново смъртоносно оръжие, съобщиха от правителствената пресслужба.

За тази година вноската на България в механизма е определена на малко над 9 млн. евро. Но няма предварително разпределение каква част от тях са били за закупуване на оръжия за борещата се против руското нашествие Украйна. България обаче вече преведе над 6 млн. евро за помощ на Украйна по механизма тази година. Това стана с решение на правителството на Росен Желязков през февруари тази година.

"България ще финансира само несмъртоносна помощ за Украйна и освен това ще настоява българското финансиране да се насочва приоритетно към райони с българско етническо население", обясниха от Министерския съвет.

"Като държава от Черноморския регион, Република България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си. Фокусирането изцяло върху невоенна помощ изпраща ясен сигнал към международната общност, че България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но отхвърля логиката на безкрайната военна конфронтация и търси начини за отваряне на дипломатически канали за преговори", мотивират решението си от правителството на Румен Радев.

Това е втори вид оръжейна помощ, който България прекратява, след като "Прогресивна България" пое управлението. Първо бяха прекратени даренията на оръжие от складовете на Българската армия.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е на обща стойност над 17 млрд. евро и съществува от 2021 година. През септември тази година ЕС отблокира помощ от над 6 млрд. евро за закупуване на оръжия за Украйна.

Благодарение на механизма на България са възстановени над 3 млн. евро след дарение на въоръжение.