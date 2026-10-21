Иван Христанов: Призовавам всички кандидати за президент, без Йотова, да покрепят моята кандидатура

Кандидатът за президент Иван Христанов призова всички кандидати за президент, без Илияна Йотова, да застанат и да подкрепят неговата кандидатура, защото, по думите му, е единствената, която може да обедини гласовете на всички формации. Това заяви самият Христанов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
„Единственият начин да имаме нов президент на България е да се обединим зад кандидатурата Христанов – Черкезова, защото това е компромисна и консенсусна кандидатура, която може да протегне ръце към всички останали формации“, категоричен беше Христанов. Той допълни, че това е единствената кандидатура с опит в законодателната и изпълнителната власт, която не отблъсква избирателите на другите формации.
По думите му България е готова да потъне в триъгълник на еднолична власт и някой трябва да се противопостави на това. Той заяви, че вижда в останалите кандидати различни ценности, но обща посока и тя е България да има нов президент.
По повод арестите в Сунгурларе и Белица и заявката на премиера Радев, че управляващите няма да спрат, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на „олигархичната пирамида“, Христанов коментира: „Аз си спомням един друг арест – на Бойко Борисов. Какъв беше крайният резултат? Смятам, че сега ще повтори същото. Смятам, че да се мисли, че Радослав Ревански държи инкриминиращи го документи в собствения си дом, е меко казано наивно. Притеснявам се, че ще стане като обиските през 2023 г. в ресторантите, имотите и офисите на Размиг Чакърян – Ами, които не доведоха до абсолютно нищо, дори той се прибра в България и нямаше никакви последствия“, посочи Христанов.
Според него е крайно време властите в България да започнат да работят по начин, който „наистина вкарва бандитите в затвора, а не разчита само на показност“.
Христанов каза още, че президентът трябва да е с тежест, с характер и най-вече независим. „Кандидатурата Христанов – Черкезова е независима от партиите в парламента и това я прави много по-силна от тези, които идват от парламента“, категоричен беше той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гугутева
18:50 21.10.2026
2 Евгени от Алфапласт
18:52 21.10.2026
3 вижда се
18:54 21.10.2026
4 Кина
18:54 21.10.2026
5 ТОЗИ СЪЩО
18:55 21.10.2026
6 ППдебил
18:56 21.10.2026
7 Истината
Сюжет за гоблен.
На мен ми прилича по-скоро на предизборен цирк. Пак си скрепяват взаимно падналите рейтинги - тия са като скачени съдове.
До онзи ден "диктаторът" Радев бе "господин премиерът" в медиите на същия този Пеевски, а ДПС гласуваше всички закони на Прогресивна България, включително държавния бюджет.
Днес "господин премиерът" вече е "диктаторът", който реанимира Държавна сигурност.
Пеевски май е позабравил, че самият той е творение на Държавна сигурност.
Колко трае и колко струва преходът от "Мистър Кеш", през "Чичо Румен", през "Господин премиера" до "Диктатора"?
Ще свърши в деня след изборите. После пак ще плеснат с ръце и ще се прегърнат, такива са законите на омертата.
А на Радев ще повярвам, когато спре да "заковава" само дребните риби и вършачите. И когато навре в кучи задник наглеца Бойко Борисов, който пак е изпълзял от дупката си, важничи и йезуитства, че Радев бил "изпуснал цените...
18:57 21.10.2026
8 котенце се мисли за лъв
18:57 21.10.2026
9 Кои е
18:57 21.10.2026
10 Текбурмалия
18:58 21.10.2026