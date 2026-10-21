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Иван Христанов: Призовавам всички кандидати за президент, без Йотова, да покрепят моята кандидатура

Иван Христанов: Призовавам всички кандидати за президент, без Йотова, да покрепят моята кандидатура

21 Октомври, 2026 18:49 321 10

  • иван христанов-
  • избори-
  • президент

Той заяви, че единствено неговата кандидатура може да обедини гласовете на всички формации

Иван Христанов: Призовавам всички кандидати за президент, без Йотова, да покрепят моята кандидатура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Иван Христанов призова всички кандидати за президент, без Илияна Йотова, да застанат и да подкрепят неговата кандидатура, защото, по думите му, е единствената, която може да обедини гласовете на всички формации. Това заяви самият Христанов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Единственият начин да имаме нов президент на България е да се обединим зад кандидатурата Христанов – Черкезова, защото това е компромисна и консенсусна кандидатура, която може да протегне ръце към всички останали формации“, категоричен беше Христанов. Той допълни, че това е единствената кандидатура с опит в законодателната и изпълнителната власт, която не отблъсква избирателите на другите формации.

По думите му България е готова да потъне в триъгълник на еднолична власт и някой трябва да се противопостави на това. Той заяви, че вижда в останалите кандидати различни ценности, но обща посока и тя е България да има нов президент.

По повод арестите в Сунгурларе и Белица и заявката на премиера Радев, че управляващите няма да спрат, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на „олигархичната пирамида“, Христанов коментира: „Аз си спомням един друг арест – на Бойко Борисов. Какъв беше крайният резултат? Смятам, че сега ще повтори същото. Смятам, че да се мисли, че Радослав Ревански държи инкриминиращи го документи в собствения си дом, е меко казано наивно. Притеснявам се, че ще стане като обиските през 2023 г. в ресторантите, имотите и офисите на Размиг Чакърян – Ами, които не доведоха до абсолютно нищо, дори той се прибра в България и нямаше никакви последствия“, посочи Христанов.

Според него е крайно време властите в България да започнат да работят по начин, който „наистина вкарва бандитите в затвора, а не разчита само на показност“.

Христанов каза още, че президентът трябва да е с тежест, с характер и най-вече независим. „Кандидатурата Христанов – Черкезова е независима от партиите в парламента и това я прави много по-силна от тези, които идват от парламента“, категоричен беше той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гугутева

    5 1 Отговор
    Този нормален ли е?

    18:50 21.10.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Малей...🤣🤣🤣

    18:52 21.10.2026

  • 3 вижда се

    7 1 Отговор
    Доктор Гълабова на момента да го прибира !! 90% от кандидатите са за нея

    18:54 21.10.2026

  • 4 Кина

    6 2 Отговор
    Кандев цитирам: Лошия поглед е когато съм в напрегната ситуация или когато нещо ме напряга..! Този иска да живее в президенството..!

    18:54 21.10.2026

  • 5 ТОЗИ СЪЩО

    6 2 Отговор
    КАТО НА ЗЕЛЕНСКИЯ ПОЛЗВА ДРОГА.

    18:55 21.10.2026

  • 6 ППдебил

    2 2 Отговор
    И този е от нашите!

    18:56 21.10.2026

  • 7 Истината

    0 4 Отговор
    Арестуват малкия Пеевски, а големият го брани с гърдите си на площада в Белица, прегръщ а го и реве "Не на диктатора Радев!"

    Сюжет за гоблен.

    На мен ми прилича по-скоро на предизборен цирк. Пак си скрепяват взаимно падналите рейтинги - тия са като скачени съдове.

    До онзи ден "диктаторът" Радев бе "господин премиерът" в медиите на същия този Пеевски, а ДПС гласуваше всички закони на Прогресивна България, включително държавния бюджет.

    Днес "господин премиерът" вече е "диктаторът", който реанимира Държавна сигурност.

    Пеевски май е позабравил, че самият той е творение на Държавна сигурност.

    Колко трае и колко струва преходът от "Мистър Кеш", през "Чичо Румен", през "Господин премиера" до "Диктатора"?

    Ще свърши в деня след изборите. После пак ще плеснат с ръце и ще се прегърнат, такива са законите на омертата.

    А на Радев ще повярвам, когато спре да "заковава" само дребните риби и вършачите. И когато навре в кучи задник наглеца Бойко Борисов, който пак е изпълзял от дупката си, важничи и йезуитства, че Радев бил "изпуснал цените...

    18:57 21.10.2026

  • 8 котенце се мисли за лъв

    2 1 Отговор
    Същият плюнчо като Zeленков - всички да му помагат срещу най-добрия и най-достойния...

    18:57 21.10.2026

  • 9 Кои е

    2 1 Отговор
    Този покемон ?

    18:57 21.10.2026

  • 10 Текбурмалия

    0 0 Отговор
    Определено този го пере съчмата. Тотално е изгубил връзка с реалността. Направо да го прибират в МБАЛМП "Свети Наум". Лекарите там се усмихват много приятно.

    18:58 21.10.2026

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