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Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“

Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“

21 Октомври, 2026 19:11 948 41

  • американски-
  • самолет-
  • кацане-
  • сарафово

Машината е излетяла от Израел, сочат данни на flightradar24

Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал на летище „Сарафово“ в Бургас. Това сочат данните на глобална услуга за проследяване на полети в реално време flightradar24. От Министерството на отбраната потвърдиха за NOVA, че такъв летателен апарат действително е кацнал на аерогарата, но уточниха, че присъствието му у нас не е свързано с охраната на българската акватория в Черно море.

Според изнесената информация от flightradar24 машината е излетяла от израелския град Беер Шева. Самолетът е летял над Средиземно море, преди да се преземи в Бургас минути след 12:00 ч. българско време.

Кацането на американския военнотранспортен самолет съвпада със засиленото наблюдение и контрол над Черно море. По-рано днес МО съобщи, че екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България. Полетите им ще продължат и през следващите дни.

Съединените щати поддържат първото си постоянно военно присъствие в Израел във военновъздушната база „Машабим“ на израелските военновъздушни сили. Тя се намира близо до училището за противовъздушна отбрана на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в пустинята Негев, южно от град Беер Шева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    14 1 Отговор
    майкооо

    19:13 21.10.2026

  • 2 Какъв го дири тука чужд военен самолет

    17 12 Отговор
    Да се маха веднага.

    Коментиран от #9, #10

    19:14 21.10.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    18 7 Отговор
    май май стана ясно кой нападна корабчетата близо до България. Тия дето сега местят военните си самолети в Варна и Бургас. Целта е да се шпионира Севастопол.

    19:15 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    15 7 Отговор
    Ще събира жълтопаветната измет на колесниците.

    19:17 21.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    15 6 Отговор
    САшТАНИСТИТЕ направиха цяла България своя военна база❗
    Кацат по летищата на София, Варна, Бургас...
    май останаха Пловдив и Горна Оряховица ❗

    19:17 21.10.2026

  • 7 Кина

    9 3 Отговор
    Това не са новини от България..! Летище Сарафово от 20 години е под контрола на немска компания демек немски анклав ..

    19:18 21.10.2026

  • 8 Кел файда

    6 13 Отговор
    Радев прецака всичко. Сега Румъния ще пропуска руските дронове насам заради ината на фена на кремълския педофил, че не подкрепил антидронната защита на Черно море.
    Лошото е, че ще страдат всички, не само радевите избиратели.

    19:18 21.10.2026

  • 9 Онези

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв го дири тука чужд военен самолет":

    Може само ако е руски.И кога ще дойдат братушките да ни раздадат калашници на нашите б.мозъци к клавиатури.

    Коментиран от #15

    19:19 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 САЩ и НАТО

    11 3 Отговор
    не им пука за българите,но територията им е важна!Ще я запазят с нас,или без нас!

    19:20 21.10.2026

  • 12 Запада

    5 5 Отговор
    най после се усети за мераците на Путин към Балканите!

    Коментиран от #19

    19:23 21.10.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Не е чужд, наш е, натовски":

    НЕ България е в НАТьо,
    а НАТьо е в България❗
    Ама когато нямаш с какво да мислиш, няма как да разбереш разликата‼️

    19:24 21.10.2026

  • 14 Русия

    2 8 Отговор
    иска да замести Сирия с България!

    19:24 21.10.2026

  • 15 Не е чужд, а наш, натовски

    9 10 Отговор

    До коментар #9 от "Онези":

    България е в НАТО, не в РФ, сори за теб.
    Като не ти харесва, връщай се в родината си.

    Коментиран от #16, #35, #41

    19:26 21.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Громико

    7 3 Отговор
    Русофилите да го посрещнат с хляб и сол

    19:29 21.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    Кога къде да КАЦА...

    19:30 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Варненец

    5 4 Отговор
    Кримчани една сутрин се събудиха руснаци!

    Коментиран от #21, #23

    19:35 21.10.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Варненец":

    Преди повече от сто години ли имаш предвид❗

    Коментиран от #27

    19:38 21.10.2026

  • 22 анализиращ

    5 2 Отговор
    По-рано днес МО съобщи, че екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България, нищо че същите полети изпълнява, специално създаденият за такива цели самолет, Посейдон.
    Ние обаче сме много богати и можем да харчим, за такива безполезни полети, с безполезни самолети!

    Коментиран от #24

    19:40 21.10.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Варненец":

    За 1783-та ли имаш предвид 🤔❗

    19:40 21.10.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "анализиращ":

    Това което съобщава МО -
    НЯМА НИЩО ОБЩО С ИСТИНСКИТЕ ЗАДАЧИ
    поставени на екипажите❗

    19:44 21.10.2026

  • 25 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    6 0 Отговор
    Извикаха самолети да ги пазят.

    Коментиран от #33

    19:48 21.10.2026

  • 26 Сесесере

    5 3 Отговор
    Как пък нито един русофил не замина за матушката, а всички си налягат парцалите в прогнилия и западнал ЕС да цуцат евраци!

    Коментиран от #31, #38

    19:48 21.10.2026

  • 27 На остроумна

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":

    ли се правиш?

    19:49 21.10.2026

  • 28 Винкело

    2 0 Отговор
    Брейиии, кацнал някакъв самолет и всички сайтове се нарсали...

    19:53 21.10.2026

  • 29 усс.ран русофил

    4 1 Отговор
    Аз изразяеам силно възмущение!

    19:55 21.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере":

    Аз ходих миналата година.Както в Русия и в България и в САЩ и в Африка Азия Южна Америка има бедни и богати.. Няма голяма разлика.

    19:58 21.10.2026

  • 32 Руси Фанов

    1 2 Отговор
    ТСВ започна!

    19:59 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софийски Бот

    2 0 Отговор
    В Бургас кацат през ден военни самолети C17 Globemaster III ...разтоварват 2.. 3 контейнера, после военна полиция ги ескортира посока ам. Тракия. Лятото и ф16 беше кацнал

    20:08 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Копейки,

    1 0 Отговор
    Нещо протести, това-онова?Или само бау , мяу 🐕

    20:11 21.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере":

    В Русия не пускат цървули,да им развалят хубавата държава

    20:13 21.10.2026

  • 39 Копейка в шок

    0 1 Отговор
    Шокиран съм.Ние родните копейки се преместихме от Дунав на,Ч.море да чакаме солдатушки-братушки и кВо стана пак американци, НАТО.....
    Ходими се в Матушката ама ме е страх.

    20:13 21.10.2026

  • 40 Военен под прицел

    1 0 Отговор
    За мир били, а идват да подклаждат огъня.

    20:15 21.10.2026

  • 41 Всичко е наше

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не е чужд, а наш, натовски":

    Да не спиш с жената на Пасито

    20:19 21.10.2026

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