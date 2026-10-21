Американски военен самолет кацна на летище „Сарафово“

Американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал на летище „Сарафово“ в Бургас. Това сочат данните на глобална услуга за проследяване на полети в реално време flightradar24. От Министерството на отбраната потвърдиха за NOVA, че такъв летателен апарат действително е кацнал на аерогарата, но уточниха, че присъствието му у нас не е свързано с охраната на българската акватория в Черно море.
Според изнесената информация от flightradar24 машината е излетяла от израелския град Беер Шева. Самолетът е летял над Средиземно море, преди да се преземи в Бургас минути след 12:00 ч. българско време.
Кацането на американския военнотранспортен самолет съвпада със засиленото наблюдение и контрол над Черно море. По-рано днес МО съобщи, че екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България. Полетите им ще продължат и през следващите дни.
Съединените щати поддържат първото си постоянно военно присъствие в Израел във военновъздушната база „Машабим“ на израелските военновъздушни сили. Тя се намира близо до училището за противовъздушна отбрана на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в пустинята Негев, южно от град Беер Шева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аууу
19:13 21.10.2026
2 Какъв го дири тука чужд военен самолет
Коментиран от #9, #10
19:14 21.10.2026
3 Ний ша Ва упрайм
19:15 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
19:17 21.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
Кацат по летищата на София, Варна, Бургас...
май останаха Пловдив и Горна Оряховица ❗
19:17 21.10.2026
7 Кина
19:18 21.10.2026
8 Кел файда
Лошото е, че ще страдат всички, не само радевите избиратели.
19:18 21.10.2026
9 Онези
До коментар #2 от "Какъв го дири тука чужд военен самолет":Може само ако е руски.И кога ще дойдат братушките да ни раздадат калашници на нашите б.мозъци к клавиатури.
Коментиран от #15
19:19 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 САЩ и НАТО
19:20 21.10.2026
12 Запада
Коментиран от #19
19:23 21.10.2026
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #10 от "Не е чужд, наш е, натовски":НЕ България е в НАТьо,
а НАТьо е в България❗
Ама когато нямаш с какво да мислиш, няма как да разбереш разликата‼️
19:24 21.10.2026
14 Русия
19:24 21.10.2026
15 Не е чужд, а наш, натовски
До коментар #9 от "Онези":България е в НАТО, не в РФ, сори за теб.
Като не ти харесва, връщай се в родината си.
Коментиран от #16, #35, #41
19:26 21.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Громико
19:29 21.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":Кога къде да КАЦА...
19:30 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Варненец
Коментиран от #21, #23
19:35 21.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Варненец":Преди повече от сто години ли имаш предвид❗
Коментиран от #27
19:38 21.10.2026
22 анализиращ
Ние обаче сме много богати и можем да харчим, за такива безполезни полети, с безполезни самолети!
Коментиран от #24
19:40 21.10.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Варненец":За 1783-та ли имаш предвид 🤔❗
19:40 21.10.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "анализиращ":Това което съобщава МО -
НЯМА НИЩО ОБЩО С ИСТИНСКИТЕ ЗАДАЧИ
поставени на екипажите❗
19:44 21.10.2026
25 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
Коментиран от #33
19:48 21.10.2026
26 Сесесере
Коментиран от #31, #38
19:48 21.10.2026
27 На остроумна
До коментар #21 от "🦉🦉🦉🦉":ли се правиш?
19:49 21.10.2026
28 Винкело
19:53 21.10.2026
29 усс.ран русофил
19:55 21.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
До коментар #26 от "Сесесере":Аз ходих миналата година.Както в Русия и в България и в САЩ и в Африка Азия Южна Америка има бедни и богати.. Няма голяма разлика.
19:58 21.10.2026
32 Руси Фанов
19:59 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Софийски Бот
20:08 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Копейки,
20:11 21.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тик-Ток
До коментар #26 от "Сесесере":В Русия не пускат цървули,да им развалят хубавата държава
20:13 21.10.2026
39 Копейка в шок
Ходими се в Матушката ама ме е страх.
20:13 21.10.2026
40 Военен под прицел
20:15 21.10.2026
41 Всичко е наше
До коментар #15 от "Не е чужд, а наш, натовски":Да не спиш с жената на Пасито
20:19 21.10.2026