Николай Найденов за амнистията на незаконното строителство: Покрай сухото може да изгори и мокрото

Амнистията на незаконното строителство е необходима за редица обществено значими инфраструктурни обекти, но крие риск да бъдат узаконени и спорни частни строежи. Това заяви бившият регионален министър Николай Найденов в предаването „Лице в лице“ по bTV.
„Когато има голям социален и обществено значим проблем, нуждата от амнистия се появява по естествен път“, посочи той и припомни, че подобни мерки са предприемани многократно в историята на България.
Като примери за инфраструктура без необходимите строителни книжа Найденов посочи участъци от пътната мрежа и водопровода на Омуртаг.
Според него обаче предложението на регионалното министерство трябва да бъде прецизирано, за да не попаднат в обхвата му спорни обекти като подпорната стена на Алепу и лифта на Мальовица.
„Обществените организации, както и партии и опозиция, правилно са притеснени, че покрай сухото може да изгори и мокрото“, коментира той.
„Управляващите трябва да си вземат политическата отговорност и да вземат решение. И да направят списък с точните обекти, които ще амнистират“, подчерта Найденов.
Бившият министър отправи критики и към работата на регионалното министерство през последните пет месеца.
„Като знам за последните пет месеца каква работа свършиха, поне там, в регионалното министерство, за мен е никаква работа“, заяви той.
Основното му притеснение е свързано със забавянето на обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Според него това може да застраши зимното почистване през следващия сезон.
Като пример за забавяне той посочи и обществената поръчка за възстановяване на пътя Смолян – Пампорово.
„Как може тази обществена поръчка пет месеца да се пише? Това трябваше да се напише за една седмица. Това е национален проблем“, коментира бившият министър.
Найденов постави въпроси и за качеството на доставяните от Турция мантинели, след като дейността е била възложена на държавното дружество „Автомагистрали“.
„Поръчаха ги на някакви турски доставчици. Без необходимите сертификати ли? Имат ли ги? Не ги показват да ги видим“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #14
19:52 21.10.2026
2 Смях!!!!!!
19:54 21.10.2026
3 Дзак
19:54 21.10.2026
4 обективен
19:54 21.10.2026
5 гражданин
19:56 21.10.2026
6 Пич
19:57 21.10.2026
7 Ти да видиш
19:57 21.10.2026
8 Робот
19:58 21.10.2026
9 Шиши и шишков
19:59 21.10.2026
10 Ванко
20:15 21.10.2026
11 Сали
20:19 21.10.2026
12 Дзак
20:22 21.10.2026
13 Анонимен
20:25 21.10.2026
14 Гостенин
До коментар #1 от "Гост":Бъркаш за шапроните . Махалите в следствие на дългогодишните помощи и беззаконие за тях в привилегии , страх в данъчни да отидат в махалите им ,кметове избирани от тях и охажвани от партиите за гласове станаха с много хубави луксозни къщи при това по няколко в двор и лимузини пред тях . В почти всяка има ресторант за сватби ,магазини ,барове , комбинация между тях 3в1 ,автомивки , авто салони, сервизи и разфасофка на автомобили за части , депа за дърва и игрални зали с заложни къщи и заеми . всичко това е без никакви документи и никакъв контрол като от една само сватба парите са чисто около 3 хил. евро за държащият терена кмет или негов роднина. най-често това са и регистрирани за наркоразпространнение и лежали 1-2 пъти за килограми дрога. От българските къщи няма какво да излезеш дори и с трън да се завъртиш . Те изкупуват и терените наоколо от прокудени Българи. Излезте и говорете с малкото останали хора по села или в близост до такива махали. Пълна трагедия си е . А политиците - трите големи града и това е. Да скубят там бизнес и хора , а останалото си прави каквото ще и затова си е добре. Циганизирайте се .
20:26 21.10.2026