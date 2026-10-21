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Николай Найденов за амнистията на незаконното строителство: Покрай сухото може да изгори и мокрото

Николай Найденов за амнистията на незаконното строителство: Покрай сухото може да изгори и мокрото

21 Октомври, 2026 19:50 602 14

  • николай найденов-
  • амнистия-
  • незаконно строителство

Бившият регионален министър отправи критики към МРРБ за забавени обществени поръчки и постави въпроси за качеството на мантинелите от Турция

Николай Найденов за амнистията на незаконното строителство: Покрай сухото може да изгори и мокрото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амнистията на незаконното строителство е необходима за редица обществено значими инфраструктурни обекти, но крие риск да бъдат узаконени и спорни частни строежи. Това заяви бившият регионален министър Николай Найденов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Когато има голям социален и обществено значим проблем, нуждата от амнистия се появява по естествен път“, посочи той и припомни, че подобни мерки са предприемани многократно в историята на България.

Като примери за инфраструктура без необходимите строителни книжа Найденов посочи участъци от пътната мрежа и водопровода на Омуртаг.

Според него обаче предложението на регионалното министерство трябва да бъде прецизирано, за да не попаднат в обхвата му спорни обекти като подпорната стена на Алепу и лифта на Мальовица.

„Обществените организации, както и партии и опозиция, правилно са притеснени, че покрай сухото може да изгори и мокрото“, коментира той.

„Управляващите трябва да си вземат политическата отговорност и да вземат решение. И да направят списък с точните обекти, които ще амнистират“, подчерта Найденов.

Бившият министър отправи критики и към работата на регионалното министерство през последните пет месеца.

„Като знам за последните пет месеца каква работа свършиха, поне там, в регионалното министерство, за мен е никаква работа“, заяви той.

Основното му притеснение е свързано със забавянето на обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Според него това може да застраши зимното почистване през следващия сезон.

Като пример за забавяне той посочи и обществената поръчка за възстановяване на пътя Смолян – Пампорово.

„Как може тази обществена поръчка пет месеца да се пише? Това трябваше да се напише за една седмица. Това е национален проблем“, коментира бившият министър.

Найденов постави въпроси и за качеството на доставяните от Турция мантинели, след като дейността е била възложена на държавното дружество „Автомагистрали“.

„Поръчаха ги на някакви турски доставчици. Без необходимите сертификати ли? Имат ли ги? Не ги показват да ги видим“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Колко индиански типита ще бъдат амнистирани като общественозначими шапрони?

    Коментиран от #14

    19:52 21.10.2026

  • 2 Смях!!!!!!

    7 1 Отговор
    Дълги години крадливото упраление на Борисов разграждаше държавността и създаваше безпорядък във всички сфери на обществения ни живот. Крайно време е Бойко Борисов да седне на подсъдимата скамейка и тогава мислете нещата в България ще потръгнат.

    19:54 21.10.2026

  • 3 Дзак

    2 1 Отговор
    Зависи доколко укоримо е действието!

    19:54 21.10.2026

  • 4 обективен

    5 0 Отговор
    Не влязат ли фадромите , никога няма да има промяна !

    19:54 21.10.2026

  • 5 гражданин

    4 0 Отговор
    Затвор за всички които са вземали подкупи за тази далавера !

    19:56 21.10.2026

  • 6 Пич

    7 1 Отговор
    Да разбираме ли, че някой ще узаконява украинския анклав?!

    19:57 21.10.2026

  • 7 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Сараите на Доган ще ги амнистиране ли?

    19:57 21.10.2026

  • 8 Робот

    3 0 Отговор
    Тези политици и олигарси толкова силно викат комунизма че той взе да ги чува...! Уж бягат от него но на практика бягат срещу него..!

    19:58 21.10.2026

  • 9 Шиши и шишков

    2 0 Отговор
    .......2 в 1. Искат да замажат и едни стари правителства и решение защото новият е от тях.

    19:59 21.10.2026

  • 10 Ванко

    1 0 Отговор
    Ей , за един украински мафиот с много военни Евро ще променяте закони ли ? Променете го ,но всеки обект в него да е описан в отделна приложна папка с обяснение защо ? Не на общо основание иначе започвам да строя гараж в градинката пред блока и до него автосервиз или пекарна. Инвестиция баце и хората няма да ходят далеч с трамвая.

    20:15 21.10.2026

  • 11 Сали

    1 1 Отговор
    Ний от махлата ще гласуваме за тез .

    20:19 21.10.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Дебелт и Перник не правят ли мантинели?

    20:22 21.10.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Обектът си е обект, на има заинтересовани участници в злоупотреба!

    20:25 21.10.2026

  • 14 Гостенин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Бъркаш за шапроните . Махалите в следствие на дългогодишните помощи и беззаконие за тях в привилегии , страх в данъчни да отидат в махалите им ,кметове избирани от тях и охажвани от партиите за гласове станаха с много хубави луксозни къщи при това по няколко в двор и лимузини пред тях . В почти всяка има ресторант за сватби ,магазини ,барове , комбинация между тях 3в1 ,автомивки , авто салони, сервизи и разфасофка на автомобили за части , депа за дърва и игрални зали с заложни къщи и заеми . всичко това е без никакви документи и никакъв контрол като от една само сватба парите са чисто около 3 хил. евро за държащият терена кмет или негов роднина. най-често това са и регистрирани за наркоразпространнение и лежали 1-2 пъти за килограми дрога. От българските къщи няма какво да излезеш дори и с трън да се завъртиш . Те изкупуват и терените наоколо от прокудени Българи. Излезте и говорете с малкото останали хора по села или в близост до такива махали. Пълна трагедия си е . А политиците - трите големи града и това е. Да скубят там бизнес и хора , а останалото си прави каквото ще и затова си е добре. Циганизирайте се .

    20:26 21.10.2026

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