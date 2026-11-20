Нов състав на Висшия съдебен съвет ще има и няма отстъпление от тази цел, заяви правосъдният министър Николай Найденов в интервю за БТА. Думите му идват в деня, в който Народното събрание трябва да избере представителите си в новия ВСС.

„Неслучайно подадохме ръка на двете политически формации, които от години прокламират нуждата от промяна в съдебната власт. Не го направихме задкулисно, не предложихме сглобка. Предложихме партньорство. Вярвам, че то ще се случи“, каза Найденов.

Парламентът избира 11 членове

Процедурата предвижда Народното събрание да попълни 11 места от парламентарната квота на ВСС - шест в Съдийската колегия и пет в Прокурорската. За избора на всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа. Процедурата е първа точка в дневния ред на парламента.

Съдиите и прокурорите вече са излъчили своите представители от професионалната квота. На 21 ноември предстои да гласуват и следователите. Действащият състав на ВСС е с изтекъл мандат от близо четири години.

Министърът е готов и за оставка

На въпрос дали би подал оставка, ако парламентът не избере членовете от своята квота и не се стигне до нов състав на ВСС, Найденов заяви, че всеки министър трябва да бъде готов да се оттегли по всяко време.

„Този пост е повече отговорност, отколкото привилегия. Нямам притеснения относно себе си и статута си“, коментира правосъдният министър.

Найденов посочи, че няма данни икономически, политически или престъпни кръгове да са повлияли при избора на съдиите и прокурорите. По думите му няма и данни за опити за влияние върху предстоящия избор на следователите и парламентарната квота.

За т. нар. „мрежа на председателите“ министърът заяви, че ако изобщо е съществувала такава мрежа, тя няма да има влияние върху функционирането на съдебната система занапред.

Главният прокурор и бюджетът

По темата за избора на нов главен прокурор Найденов заяви, че съдебната система може да се справи сама и че няма нужда той да номинира кандидат. Според него ролята на правосъдния министър е да изработи правилата за процедурата. Той допусна и представянето на допълнителни социологически изследвания за профила на главния прокурор, когото обществото би искало да види.

Във връзка с бюджета на съдебната власт за 2027 г. министърът увери, че няма да бъдат предлагани съкращения или намаляване на заплатите на служители и магистрати.

Източници: news.bg