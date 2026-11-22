В края на 1919 г., само година след поражението на България в Първата световна война, Народното събрание създава специална правна основа за преследване на политиците, които според управляващите носят отговорност за националната катастрофа. Законът за съдене и наказание на виновниците за народната катастрофа е приет от 18-ото Обикновено народно събрание на 22 ноември и е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 203 от 9 декември 1919 г.

Законопроектът е внесен на 24 октомври 1919 г. Правителството на Александър Стамболийски поставя наказването на виновниците за двете национални катастрофи сред основните си политически цели. Първоначално законът е насочен най-вече към кабинета на Васил Радославов, управлявал страната през 1913–1918 г. и ръководил България при влизането ѝ в Първата световна война.

Имотите на обвиняемите под възбрана

Законът обхваща не само министрите, но и други лица, за които се твърди, че са участвали в подготовката, обявяването или ръководството на войната. Сред тях са лицата, „които са взели активно участие за обявяване на войната 1915–1918 г., без да бъде предварително свикано Народното събрание“.

Предвидена е и имуществена мярка. „Частните имоти на всички обвиняеми се поставят под възбрана“ за обезпечаване на гражданския иск на държавата. Разпоредбата е замислена така, че при евентуално осъждане държавата да може да търси обезщетение за причинените от войната вреди.

На 12 януари 1920 г. парламентът подвежда под отговорност министрите от кабинета на Радославов. След продължителни следствени и парламентарни процедури на 29 март 1921 г. е взето решение те да бъдат предадени на Държавен съд. Обвинителният акт е разделен на 24 пункта и включва твърдения за нарушаване на Конституцията и законите при ръководенето на войната.

От Радославов към Гешов, Данев и Малинов

Първоначалният закон не обхваща всички кабинети, които политическите му инициатори свързват с националните катастрофи. Затова на 19 ноември 1922 г. е проведено допитване до народа за отговорността на министрите от кабинетите на Иван Гешов, Стоян Данев и Александър Малинов. Според публикуваните данни 647 313 избиратели гласуват с бели бюлетини за виновност, 223 584 са за невиновност, а около 55 000 бюлетини са недействителни.

На 11 март 1923 г. министрите от тези кабинети също са предадени на Държавен съд. Междувременно процесът срещу кабинета на Радославов стига до присъда. Тя е прочетена на 31 март 1923 г., като осъдените министри са изпратени в Сливенския затвор. Историческите изследвания отбелязват, че процедурата е спорна още от приемането на закона, тъй като на наказателните му разпоредби е придадено обратно действие.

Превратът прекъсва делата, амнистията идва по-късно

Превратът на 9 юни 1923 г. сваля правителството на Стамболийски и прекратява развитието на останалите производства срещу обвиняемите министри. Това не означава, че всички дела са приключили без присъди: срещу кабинета на Радославов вече е произнесено решение, докато производствата, свързани с останалите кабинети, не стигат до същия завършек.

В хронологията често се посочва 5 януари 1924 г. като дата на амнистията, но тази дата не потвърждава окончателното прекратяване на делата срещу министрите. На 4 януари 1924 г. Народното събрание обсъжда закон за амнистия, а специалното решение, с което осъдените и подведените под отговорност министри са амнистирани, е прието през юли 1924 г.

Така законът от 1919 г. остава пример за политически процес, в който наказателното преследване на бивши управляващи се преплита с парламентарна борба, референдум, присъди и последващо заличаване на последиците от тях.

Източници: bta.bg, bulgaria.rferl.org