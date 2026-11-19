Нов модел на заплащане в съдебната система подготвя правосъдният министър Николай Найденов. Той е обсъдил идеята с ръководствата на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи, както и със съдебен администратор на Софийската районна прокуратура.

През 2027 г. заплатите на магистратите ще останат в досегашния си размер. Планът е с новия модел да бъде намалена разликата между най-ниското и най-високото ниво на възнагражденията. За съдебните служители ще бъде направен отделен анализ на кадровата обезпеченост.

„90% от бюджета на съдебната власт е предназначен за заплати. Досегашните придобивки няма да бъдат намалявани – нито за съдии, нито за прокурори, следователи или съдебни служители“, заяви Николай Найденов.

По думите му увеличаването на възнагражденията трябва да бъде предшествано от вътрешно оптимизиране на разходите. Сред обсъжданите варианти е процентното съотношение между най-ниските и най-високите заплати. „Иска ми се да действаме с мисъл за напред, а не стихийно, и да си подадем ръка, за да постигнем устойчивост“, каза министърът.

Съдебните служители очакват индексация

Найденов е посочил, че магистратите могат да преминат през бюджетно трудната 2027 г. без актуализация на възнагражденията, но заплатите на съдебните служители трябва спешно да бъдат индексирани. По този въпрос са се обединили ръководствата на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи.

Представителите на организациите са заявили готовност да участват в инициативи и работни групи на Министерството на правосъдието. Целта е да бъдат обсъдени не само възнагражденията, но и натовареността и кадровата обезпеченост в системата.

Асоциацията на прокурорите в България настоява за реформа, която да свърже финансирането с реалната натовареност, организацията на труда и качеството на правосъдието. Според организацията са необходими политика за задържане на подготвените кадри, премахване на дублиращи се дейности и дигитализация, която реално намалява административната тежест.

Обсъждат се и промени в Закона за съдебната власт

Лидия Георгиева от Асоциацията на жените съдии в България е поставила въпроса за компенсациите за сметка на личните осигурителни вноски. Министърът е заявил, че разговорът за уеднаквяване на практиката ще продължи с новия състав на Висшия съдебен съвет.

Атанас Атанасов от Съюза на съдиите в България е посочил, че броят на съдиите с право на глас при избора на ВСС е нараснал от 2197 през 2022 г. на 2275 през 2026 г. Той е призовал за анализ на незаетите бройки за съдии и съдебни служители, чрез който да бъдат потърсени възможности за икономии.

На срещата са обсъдени и промените в Закона за съдебната власт. Срокът за обществено обсъждане на законопроекта изтече на 16 ноември 2026 г., а предстои анализ на постъпилите становища. Сред посочените от министъра основни теми са командироването, защитата на магистрати, които не са получили несменяемост, и конкурсите.

Източници: bntnews.bg