Възнагражденията на съдебните служители трябва да бъдат актуализирани спешно, докато заплатите на магистратите могат да останат без увеличение през 2027 г. Това беше общата позиция на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи по време на среща с министъра на правосъдието Николай Найденов.

Разговорът се проведе в Министерството на правосъдието и беше посветен на бюджета, заплащането, натовареността и кадровата обезпеченост в съдебната система. В него участваха ръководствата на Съюза на съдиите в България, Българската съдийска организация, Асоциацията на жените съдии в България, Независимото сдружение на българските прокурори, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България. На срещата присъства и съдебният администратор на Софийската районна прокуратура Дима Куюмджиева.

Найденов заяви, че през 2027 г. възнагражденията на магистратите ще останат на досегашното си ниво, но Министерството на правосъдието работи по изцяло нов модел на заплащане. По думите му целта е да се ограничи разликата между най-ниското и най-високото магистратско възнаграждение и да се намерят вътрешни механизми за оптимизация.

„90% от бюджета на съдебната власт е предназначен за заплати. Досегашните придобивки няма да бъдат намалявани – нито за съдии, нито за прокурори, следователи или съдебни служители“, заяви министърът.

Той допълни, че за увеличаване на възнагражденията трябва да се анализират възможностите за оптимизиране на системата. Сред обсъжданите варианти е процентен механизъм, който да намали диспропорциите между най-ниските и най-високите заплати. Предвижда се и анализ на кадровата обезпеченост и незаетите длъжности.

Служителите остават с най-големия проблем

Пенка Велинова от Българската съдийска организация посочи, че началното възнаграждение при постъпване на съдебни служители е малко над минималната работна заплата. Според нея това затруднява привличането на квалифицирани специалисти и отблъсква кандидати, които искат да започнат професионалния си път в съдебната система.

Георги Балков от Независимото сдружение на българските прокурори определи ограничаването на разликите между магистратските заплати като дългосрочна мярка, но подчерта, че въпросът с възнагражденията на съдебните служители не търпи отлагане. От Асоциацията на прокурорите в България също заявиха, че проблемите със служителите са по-важни и по-значими в настоящия момент.

Дима Куюмджиева посочи, че в Софийската районна прокуратура коефициентът прокурор-служител е 0,8, докато според нея той не трябва да бъде по-малък от 1,2. Преслава Петкова от Камарата на следователите заяви, че служителите в следствените служби са с най-ниски възнаграждения.

Атанас Атанасов от Съюза на съдиите в България настоя Висшият съдебен съвет да направи анализ на незаетите щатни бройки за съдии и служители. Той посочи, че право на глас при избора на ВСС са имали 2197 съдии през 2022 г., а през 2026 г. броят им е нараснал до 2275.

Обсъждат и промените в Закона за съдебната власт

Участниците в срещата са заявили готовност да се включат в работни групи и инициативи на Министерството на правосъдието за изработване на решения за заплащането, натовареността и кадровия недостиг.

Обсъдени са и предложенията за промени в Закона за съдебната власт. Николай Найденов посочи като основни теми командироването, защитата на магистрати, които не са получили несменяемост, и конкурсите. Срокът за обществено обсъждане на законопроекта изтече на 16 ноември, а следващата стъпка е анализ на постъпилите становища и институционален диалог с новия състав на ВСС.