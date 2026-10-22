Мъж почина след злополука в завод в Димитровград

73-годишен мъж загина след злополука в завод в Димитровград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 октомври. На територията на местен завод мъжът е бил ударен от движещ се на заден ход челен товарач, собственост на местно АД и управляван от 51-годишен.

Пробите на водача са отрицателни и е задържан. Пострадалият е откаран в болница - с опасност за живота и по късно е починал.

Уведомена е Инспекцията по труда. По случая се води разследване.