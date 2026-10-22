Мъж почина след злополука в завод в Димитровград

73-годишен мъж загина след злополука в завод в Димитровград, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 21 октомври. На територията на местен завод мъжът е бил ударен от движещ се на заден ход челен товарач, собственост на местно АД и управляван от 51-годишен.
Пробите на водача са отрицателни и е задържан. Пострадалият е откаран в болница - с опасност за живота и по късно е починал.
Уведомена е Инспекцията по труда. По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жалко
10:40 22.10.2026
3 Едно и също изречение
10:40 22.10.2026
4 То е ясно защо
До коментар #1 от "Кофти":Имал си е причина да работи на стари години. Но за да се напише това трябва усилия да се положат но не им се иска.
10:43 22.10.2026
5 дрт ПРЧ
10:45 22.10.2026