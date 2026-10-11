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Два пожара край Димитровград: спасени са 400 животни

Два пожара край Димитровград: спасени са 400 животни

11 Октомври, 2026 21:47, обновена 11 Октомври, 2026 21:48 446 0

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Огнеборците са предотвратили разпространението на пламъците към ферма, къщи и автоморга. Силният вятър е затруднил гасенето

Два пожара край Димитровград: спасени са 400 животни - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два пожара са възникнали за около час на територията на община Димитровград. Всички екипи на пожарната са били на терен за овладяване на огъня.

Единият пожар е избухнал край град Меричлери, в близост до ферма. Огънят е бил бързо овладян, като са спасени около 400 животни, близо 2000 бали слама и две постройки. Данните са съобщени от кмета на Димитровград Иво Димов.

Вторият пожар е пламнал близо до квартал „Изток“ в Димитровград. Пожарникарите са предотвратили разпространението на пламъците към 10 къщи и автоморга. Силният вятър е затруднил работата им.

Към публикуването на информацията не са посочени данни за пострадали хора или за причините, довели до двата пожара.

Източници: bntnews.bg


Хасково / България
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