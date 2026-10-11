Два пожара край Димитровград: спасени са 400 животни

Два пожара са възникнали за около час на територията на община Димитровград. Всички екипи на пожарната са били на терен за овладяване на огъня.

Единият пожар е избухнал край град Меричлери, в близост до ферма. Огънят е бил бързо овладян, като са спасени около 400 животни, близо 2000 бали слама и две постройки. Данните са съобщени от кмета на Димитровград Иво Димов.

Вторият пожар е пламнал близо до квартал „Изток“ в Димитровград. Пожарникарите са предотвратили разпространението на пламъците към 10 къщи и автоморга. Силният вятър е затруднил работата им.

Към публикуването на информацията не са посочени данни за пострадали хора или за причините, довели до двата пожара.

Източници: bntnews.bg