Новини
България »
Търговци на пазара в Димитровград вадят неразопаковани касови апарати от кашони при проверка от НАП

Търговци на пазара в Димитровград вадят неразопаковани касови апарати от кашони при проверка от НАП

11 Ноември, 2026 19:22 1 096 32

  • нап-
  • димитровград-
  • касови бележки

В 100% от инспектираните обекти не издават касови бележки

Търговци на пазара в Димитровград вадят неразопаковани касови апарати от кашони при проверка от НАП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Масово търговците на пазара в Димитровград продават стоките си без да отчитат продажбите чрез фискални устройства, които се оказаха прибрани неразопаковани от фабричните им кутии. Това установиха инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" на НАП при проверки в търговски обекти на най-голямото открито тържище у нас.

Само за два дни служителите от приходната агенция провериха десет магазина за търговия на едро и дребно с карго стоки от Турция. Във всички търговски обекти е установено едно и също нарушение – неиздаване на касова бележка.

При първоначалните скрити наблюдения в магазините липсвали фискални устройства, поставени на видно място. При явните контролни действия, след легитимация служителите от НАП установили, че повечето от търговците съхранявали касовите апарати неразопаковани от кашоните, с които са ги купили. Те дори не са били включвани в ел. захранването и при генериране на дневните им отчети са показвали 0,00 евро оборот.

Търговците и техните служители, които са приели плащане на стоката, но не са издали касова бележка, ще получат актове за установяване на административни нарушения. Обектите може да бъдат запечатани за определен период от време, който при повторност на нарушението може да достигне и до месец.

От НАП напомнят, че потребителите могат да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка. Те имат възможност също да упражняват своя граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 (на цена според тарифата на съответния оператор) или по електронна поща на адрес: [email protected].


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 1 Отговор
    ОТ НАП ХАСКОВО НЯМАТ " ХХХ" ЗА ДА ПОДГОНЯТ ИСТИНСКИТЕ БАНДИТИ.. А ПОЛИЦАИТЕ ПАЗЯТ НАРКОДИЛЪРИТЕ
    ..... И ЗАТОВА МАЧКАТ МАЛКИТЕ ХОРА

    19:26 11.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 12 Отговор
    ОТ ДИМИТРОВРАДСКИЯ ПАЗАР
    СЕ ЗАРЕЖДАТ ХИЛЯДИ МАЛКИ ТЪРГОВЦИ ПО МАЛКИТЕ СЕЛА И ГРАДОВЕ - НАШИТЕ РОДИТЕЛИ
    ......
    И ТОВА МНОГО ДРАЗНИ ГОЛЕМИТЕ ВЕРИГИ

    19:28 11.11.2026

  • 3 Браво

    12 4 Отговор
    Румене,наказвай тези грабители на държавната хазна

    19:35 11.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    23 8 Отговор
    НАП са терористи,кога ще хванете западните вериги дето влачат милиарди към Германия и не плащат данъци,а тормозите бабите на пазара дето продават една торба с краставици

    19:35 11.11.2026

  • 5 Различни пазари

    7 5 Отговор
    Перник:
    - Шо ке ручаме?
    - Пиуе със зеуе!
    Пазарджик:
    - Кво ше ядеме?
    - Пилье със зелье!
    Търново:
    - Какво ще ядем?
    - Пиле със зеле!
    Добрич:
    - Ко ши идем?
    - Пили със зели!

    - Искаш съвет - попитай българин!
    Той ще ти каже:
    - Не знам брат, ти си знаеш.

    - От къде си?
    - От София.
    - Къде ще караш празниците?
    - На село...

    19:39 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    9 11 Отговор
    Хайде стига вече с тези касови апарати!

    Само тормозите хората с тях и ги вкарвате в излишни разходи. Спокойно може да определяте данъците по друг начин и да не задължавате хората по пазарите да ви издават касова бележка!

    19:40 11.11.2026

  • 8 Термел

    17 1 Отговор
    Трагедия, държава ли е да го опишеш? Изобщо имали държава? Вчера се навършиха 37 години на грабеж, беззаконие, престъпност, разруха и мизерия в това подобие на държава.

    19:43 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    9 0 Отговор
    Магазинчетата ме пазаруват ли в Одрин?

    19:47 11.11.2026

  • 11 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    За 2 дни са проверени само 10 обекта?

    19:50 11.11.2026

  • 12 Трагикомедия

    9 7 Отговор
    В много по-развити държави има много по-големи пазари и там никой не тормози и изнасилва хората за касови апарати.

    19:53 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Търговците и техните служители

    5 2 Отговор
    които са приели плащане на стоката, но не са издали касова бележка, ще получат актове за установяване на административни нарушения. Максималният размер (таванът) на санкцията за неиздаване на касова бележка съгласно чл. 185 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е 2 045 евро (4 000 лв.) за фирми и 511 евро (1 000 лв.) за физически лица и служители при първо нарушение. При повторно нарушение тези максимални суми се удвояват. Служители (продавачи), приели плащането. Личната глоба за служителя, който е взел парите без да издаде бон, е до 511,29 евро (1 000 лв.), при минимум от 102,26 евро (200 лв.).

    Коментиран от #18

    19:56 11.11.2026

  • 15 Въпросче

    6 2 Отговор
    При Борисов и при про100 Киро що не е имало проверки ? 🤔

    19:57 11.11.2026

  • 16 Да питам

    5 4 Отговор
    Тези обръчи от фирми с касовите апарати на кого са?????
    Май въпросът ми е риторичен....

    19:57 11.11.2026

  • 17 Да бе ,да ! 🤔

    8 0 Отговор
    " ХИЛЯДИ МАЛКИ ТЪРГОВЦИ ПО МАЛКИТЕ СЕЛА И ГРАДОВЕ - НАШИТЕ РОДИТЕЛ "
    Нищо подобно ! ВземаХА от Тему ! Но Брюксел го спря !

    20:01 11.11.2026

  • 18 Ууууу

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Търговците и техните служители":

    Много сложно било това...,а как спокойно си живеехме преди демоКРАДЦИята...

    20:02 11.11.2026

  • 19 Търговците и техните служители нека да

    8 2 Отговор
    знаят, че по времето на "лошият социализъм" нямаше мито, нямаше акцизи, нямаше ДДС, нямаше касови апарати, нямаше атлантици, заплатите бяха нетни а не брутни, и пазари си имаше, и никой не тормозеше хората. България въведе всички тези репресивни фискални мерки, включително данъка върху добавената стойност (ДДС) от 1 април 1994 г., което силно сви жизнения стандарт на населението и от тогава до днес ситуацията става все по лоша драги ми еврозонци ....

    20:07 11.11.2026

  • 20 леля Данка

    4 2 Отговор
    Само те да са.От всички майстори за дребни ремонти у дома само една фирма ремонтира телевизора и издаде касова бележка с гаранция.Цяло чудо е.А всички на които звъня за услуги са от обяви на фирми.Но се правят на разсеяни и не издават фактури.По този начин ремонтите нямат и гаранция.Укриват се доходи но Гълъба ни подгони за домашната ракия,нали така?

    20:11 11.11.2026

  • 21 Само социалистическа революция

    5 1 Отговор
    Може да поправи грешката ни от миналото ! Революция и Венсеремус ! Съд за атлантическите грабители

    20:11 11.11.2026

  • 22 Бащата на Румен Радев

    3 3 Отговор
    Случайност или не е ,че Премиерът (министър председател) е роден именно в Димитровград !!! Гласувалите за него да си направят съответно равносметка !!!! Или ще му разрешат да погребе не само България ,но и родният си град???

    20:15 11.11.2026

  • 23 Рашко

    1 1 Отговор
    Динко от Ямбол нали за това храни полицаите с кроасани.За да прави "мили очи",за да затвърди връзките с тях и да не го закачат.

    20:16 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Какви бележки искат

    1 1 Отговор
    На битак където се продават обикновено боклуци

    20:23 11.11.2026

  • 26 Вижте хора, разберете го

    1 1 Отговор
    Почити никой на пазарите във Франция няма касов апарат. Френският закон не ги задължава да притежават такива. Задължението за сертифициран софтуер или касова система възниква само ако търговецът е регистриран по ДДС и сам избере да използва електронно устройство за отчитане на продажбите. Това което се случва в България е някакъв абсурд и е време най после българите да се събудят от робският сън в който са изпаднали и да потърсят сметка на политиците.

    Коментиран от #29

    20:26 11.11.2026

  • 27 А дилърите на наркотици издават

    1 0 Отговор
    Ли касови бележки , тях защо не проверяват а се правят че не ги знаят кои са или не ги виждат

    20:27 11.11.2026

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    А изтеглените милиони кеш пари от банката за магистралата кога ще ги проверят

    20:30 11.11.2026

  • 29 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вижте хора, разберете го":

    На централният пазар във Виена е същото и няма така наречените стоки забранени за продажба както е тук

    20:33 11.11.2026

  • 30 Бабугер

    0 0 Отговор
    Капалъ Чарли на България. То в центъра на София хартийките не са по закона на фиска, какво остава за Димитровград.

    20:35 11.11.2026

  • 31 Смър на Атлантизма

    2 0 Отговор
    Свобода на народа!

    20:37 11.11.2026

  • 32 Без "пазари" роби !

    0 0 Отговор
    Европа стои твърдо с България..
    5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"...

    20:39 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове