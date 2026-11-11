Търговци на пазара в Димитровград вадят неразопаковани касови апарати от кашони при проверка от НАП

Масово търговците на пазара в Димитровград продават стоките си без да отчитат продажбите чрез фискални устройства, които се оказаха прибрани неразопаковани от фабричните им кутии. Това установиха инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" на НАП при проверки в търговски обекти на най-голямото открито тържище у нас.
Само за два дни служителите от приходната агенция провериха десет магазина за търговия на едро и дребно с карго стоки от Турция. Във всички търговски обекти е установено едно и също нарушение – неиздаване на касова бележка.
При първоначалните скрити наблюдения в магазините липсвали фискални устройства, поставени на видно място. При явните контролни действия, след легитимация служителите от НАП установили, че повечето от търговците съхранявали касовите апарати неразопаковани от кашоните, с които са ги купили. Те дори не са били включвани в ел. захранването и при генериране на дневните им отчети са показвали 0,00 евро оборот.
Търговците и техните служители, които са приели плащане на стоката, но не са издали касова бележка, ще получат актове за установяване на административни нарушения. Обектите може да бъдат запечатани за определен период от време, който при повторност на нарушението може да достигне и до месец.
От НАП напомнят, че потребителите могат да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка. Те имат възможност също да упражняват своя граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.
Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 (на цена според тарифата на съответния оператор) или по електронна поща на адрес: [email protected].
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И ЗАТОВА МАЧКАТ МАЛКИТЕ ХОРА
19:26 11.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ЗАРЕЖДАТ ХИЛЯДИ МАЛКИ ТЪРГОВЦИ ПО МАЛКИТЕ СЕЛА И ГРАДОВЕ - НАШИТЕ РОДИТЕЛИ
......
И ТОВА МНОГО ДРАЗНИ ГОЛЕМИТЕ ВЕРИГИ
19:28 11.11.2026
3 Браво
19:35 11.11.2026
4 Тик-Ток
19:35 11.11.2026
5 Различни пазари
- Шо ке ручаме?
- Пиуе със зеуе!
Пазарджик:
- Кво ше ядеме?
- Пилье със зелье!
Търново:
- Какво ще ядем?
- Пиле със зеле!
Добрич:
- Ко ши идем?
- Пили със зели!
- Искаш съвет - попитай българин!
Той ще ти каже:
- Не знам брат, ти си знаеш.
- От къде си?
- От София.
- Къде ще караш празниците?
- На село...
19:39 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Само тормозите хората с тях и ги вкарвате в излишни разходи. Спокойно може да определяте данъците по друг начин и да не задължавате хората по пазарите да ви издават касова бележка!
19:40 11.11.2026
8 Термел
19:43 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
19:47 11.11.2026
11 Лопата Орешник
19:50 11.11.2026
12 Трагикомедия
19:53 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Търговците и техните служители
Коментиран от #18
19:56 11.11.2026
15 Въпросче
19:57 11.11.2026
16 Да питам
Май въпросът ми е риторичен....
19:57 11.11.2026
17 Да бе ,да ! 🤔
Нищо подобно ! ВземаХА от Тему ! Но Брюксел го спря !
20:01 11.11.2026
18 Ууууу
До коментар #14 от "Търговците и техните служители":Много сложно било това...,а как спокойно си живеехме преди демоКРАДЦИята...
20:02 11.11.2026
19 Търговците и техните служители нека да
20:07 11.11.2026
20 леля Данка
20:11 11.11.2026
21 Само социалистическа революция
20:11 11.11.2026
22 Бащата на Румен Радев
20:15 11.11.2026
23 Рашко
20:16 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Какви бележки искат
20:23 11.11.2026
26 Вижте хора, разберете го
Коментиран от #29
20:26 11.11.2026
27 А дилърите на наркотици издават
20:27 11.11.2026
28 Анонимен
20:30 11.11.2026
29 Анонимен
До коментар #26 от "Вижте хора, разберете го":На централният пазар във Виена е същото и няма така наречените стоки забранени за продажба както е тук
20:33 11.11.2026
30 Бабугер
20:35 11.11.2026
31 Смър на Атлантизма
20:37 11.11.2026
32 Без "пазари" роби !
5 евро мито на моливче за 10 цента, 5 евро мито на гумичка за 10 цента и 5 евро мито на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия, Ергена Урсула . Европа стои твърдо с България. 7% вноската ни в ЕС се увеличава но "Европа стои твърдо с България"...
20:39 11.11.2026