Намериха пребит до смърт мъж в асансьор на столичното метро

Намериха мъж в безпомощно състояние в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA. Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.