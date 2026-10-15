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Намериха пребит до смърт мъж в асансьор на столичното метро

Намериха пребит до смърт мъж в асансьор на столичното метро

15 Октомври, 2026 17:52 755 11

  • пребит-
  • починал-
  • метростанция-
  • жолио кюри

Той бил откаран в болница, където по-късно починал

Намериха пребит до смърт мъж в асансьор на столичното метро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намериха мъж в безпомощно състояние в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA. Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.

От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Това е метростанцията до Руското посолство.

    Коментиран от #4

    17:54 15.10.2026

  • 2 Европейска държава

    12 1 Отговор
    Жалка картинка!

    17:54 15.10.2026

  • 3 Много

    13 0 Отговор
    Странно - как така никой нищо не видял?
    На камерите ще видят всичко!

    Коментиран от #11

    17:54 15.10.2026

  • 4 Сила

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Костя Копейкин ...??! Най после ...!??

    Коментиран от #8, #9

    17:57 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софийски селянин,Пенсионер

    7 0 Отговор
    София като столица е една голяма джунгла и кочина,с висока престъпност и бъкано с със всякъква сбирщина и наркомани..
    Аз за това като се пенсионирах казах Чао и да ме няма там.

    18:04 15.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    4 3 Отговор
    Откакто Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха и чумата и холерата в България с юрото,всеки ден убити смачкани заклани обесени .....

    18:06 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Бил е Мирчев. Отивал е да се валя разгащен в гумената лодка пред руското посолство.

    18:09 15.10.2026

  • 10 Тити

    0 0 Отговор
    Нормално за гетото наречено София.

    18:11 15.10.2026

  • 11 ФАКТ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    Пребиват ги, като в казармата на Радев!

    18:13 15.10.2026

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