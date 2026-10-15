Намериха пребит до смърт мъж в асансьор на столичното метро

Намериха мъж в безпомощно състояние в асансьор на столичното метро. Той бил открит около 13 часа в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщиха от СДВР за NOVA. Пострадалият бил откаран в болница, където по-късно починал.
От „Метрополитен“ ЕАД определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление". На място е извикана Спешна медицинска помощ. Уведомени са органите на реда, които работят по случая в рамките на своите компетенции. Районът е отцепен и се извършват следствени действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:54 15.10.2026
2 Европейска държава
17:54 15.10.2026
3 Много
На камерите ще видят всичко!
Коментиран от #11
17:54 15.10.2026
4 Сила
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Костя Копейкин ...??! Най после ...!??
Коментиран от #8, #9
17:57 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софийски селянин,Пенсионер
Аз за това като се пенсионирах казах Чао и да ме няма там.
18:04 15.10.2026
7 Тик-Ток
18:06 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гробар
До коментар #4 от "Сила":Бил е Мирчев. Отивал е да се валя разгащен в гумената лодка пред руското посолство.
18:09 15.10.2026
10 Тити
18:11 15.10.2026
11 ФАКТ Е
До коментар #3 от "Много":Пребиват ги, като в казармата на Радев!
18:13 15.10.2026