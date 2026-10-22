Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Благоевград »
ДПС сезира прокуратурата за натиск над кмета на Белица

ДПС сезира прокуратурата за натиск над кмета на Белица

22 Октомври, 2026 10:26 380 14

  • дпс-
  • белица-
  • радослав ревански-
  • николай шушков-
  • политически натиск

Партията твърди, че Николай Шушков е искал Радослав Ревански да промени политическата си ангажираност. ДПС настоява да се провери и връзка с акцията в общината

ДПС сезира прокуратурата за натиск над кмета на Белица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на ДПС ще подаде сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на данни за предполагаем политически натиск над кмета на Белица Радослав Ревански. Според партията натискът е бил оказван от директора на агенция „Митници“ Николай Шушков.

От ДПС твърдят, че целта е била Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“. По думите на формацията на кмета е била обещана политическа протекция и закрила.

В сигнала ще бъде поставен и въпросът за евентуална връзка между предполагаемия натиск и последвалата специализирана акция на ГДБОП и ДАНС в община Белица. При операцията кметът Радослав Ревански беше задържан за срок до 72 часа, а срещу него беше повдигнато обвинение.

„Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт“, заявяват от ДПС.

Към публикуването на информацията не е посочена позиция на Николай Шушков или на прокуратурата по твърденията на партията. Предстои сигналът да бъде внесен и данните в него да бъдат предмет на проверка.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 виктория

    12 0 Отговор
    Това е най големия измамник в БГ!!!

    Коментиран от #7

    10:29 22.10.2026

  • 3 Зевс

    12 0 Отговор
    Шиши, идва Коледа за теб и ОПГ ДПС

    Коментиран от #5

    10:30 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как е възножно...

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    ... с 90 % неодобрение да си в парламента?!?

    Коментиран от #12

    10:30 22.10.2026

  • 6 Кина

    9 0 Отговор
    Много скоро шиши ще трябва да обясни кои банки и инвеститори изкараха българските пари от държавата изпраха ги и ги върнаха на българите като дълг..!

    10:32 22.10.2026

  • 7 По точно

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "виктория":

    Той е само фасада!Ония са!

    10:32 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какъв натиск, шиши?

    3 0 Отговор
    Само да обясниш с думи прости, че твоя електорат. па и теб самия, не ги бива в разбирането на сложната правна терминология, защо на твоя "малък Ради" му викат "ролекса"? А и да разсееш съмненията,които витаят около тоя "малък Ради", щото един от вашите рече много интригуващи неща, свързани с дейността му като твоя дясна ръка...

    10:37 22.10.2026

  • 10 ту-туу

    5 0 Отговор
    В Белене ти е мястото магнитска с-и-ю вземи и банкянският за компания

    10:37 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Глей кво стаа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Как е възножно...":

    Към настоящия момент Движението за права и свободи (ДПС), под ръководството на Делян Пеевски, разполага с 41 общински кметове в България от общо 265 общини в страната.

    10:40 22.10.2026

  • 13 АБЕ

    3 0 Отговор
    Този шо......р не спря да се напъва.

    10:40 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове