ДПС сезира прокуратурата за натиск над кмета на Белица

Парламентарната група на ДПС ще подаде сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор за проверка на данни за предполагаем политически натиск над кмета на Белица Радослав Ревански. Според партията натискът е бил оказван от директора на агенция „Митници“ Николай Шушков.

От ДПС твърдят, че целта е била Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“. По думите на формацията на кмета е била обещана политическа протекция и закрила.

В сигнала ще бъде поставен и въпросът за евентуална връзка между предполагаемия натиск и последвалата специализирана акция на ГДБОП и ДАНС в община Белица. При операцията кметът Радослав Ревански беше задържан за срок до 72 часа, а срещу него беше повдигнато обвинение.

„Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт“, заявяват от ДПС.

Към публикуването на информацията не е посочена позиция на Николай Шушков или на прокуратурата по твърденията на партията. Предстои сигналът да бъде внесен и данните в него да бъдат предмет на проверка.