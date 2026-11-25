Има опити за политически натиск срещу Благомир Коцев от различни страни. Това заяви бившият председател на Народното събрание Ива Митева в коментар за прекратените правомощия на кмета на Варна.

Общинската избирателна комисия – Варна прекрати предсрочно мандата на Коцев с решение от 23 ноември. Той обжалва акта пред Административния съд – Варна, като настоява решението да бъде отменено и предварителното му изпълнение да бъде спряно.

Спорът е за отсъствието от работа

„Тук много нагледно виждаме как политиката се намесва дори при един вот, изразен от хората на общински избори“, заяви Ива Митева.

Митева посочи, че в конкретния случай не би трябвало да се говори за самоотлъчка. По думите ѝ Коцев не е отсъствал самоволно, а е бил в ситуация, в която не е имал обективна възможност да отиде на работа.

„Тук нямаме самоволно неходене на работа. В случая той е нямал обективни обстоятелства и начин, по който да отиде на работа“, каза тя.

Коцев беше задържан през 2025 г., а според изложеното в жалбата му отсъствието е било свързано с незаконно задържане и ползван отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си като кмет.

Митева обясни, че при по-старата съдебна практика задържането под стража се приема за уважителна причина за отсъствие. Според нея при новия подход се проверява по-формално дали има уважителна причина и дали законовият срок е изтекъл.

Съдът ще реши дали Коцев ще се върне на поста

По думите на Митева, ако съдът отмени решението на ОИК – Варна, Коцев ще се върне на кметския пост. Тя подчерта, че преценката трябва да отчита и факта, че кметът е избран пряко от гражданите.

„Нека да докажат наистина негови извършени престъпления. Тогава всеки би приел всяко едно решение“, заяви Митева.

Коцев вече е внесъл жалба срещу решението на комисията. В нея се оспорват както изводът за неоснователно отсъствие, така и начина, по който е проведена процедурата.

Митева коментира и заявката за конституционни промени, като заяви, че тя я тревожи. Според нея необходимостта от 160 гласа налага политическо сътрудничество, но компромисът не трябва да се приема като измяна. Тя допълни, че е песимист относно продължаването на това сътрудничество.

Източници: novini.bg